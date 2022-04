Kiinan suuri ongelma on se, että nuoret eivät aio tehdä lapsia – Cao Wendi ja Ye Liya kertovat, miksi he eivät halua ehkä edes naimisiin

Peking

Tällaisista nuorista Kiinan johtajat saavat harmaita hiuksia ehkä enemmän kuin mistään muusta.

27-vuotias Cao Wendi ja 29-vuotias Ye Liya ovat älykkäitä, omapäisiä, hyvätapaisia ja hauskoja naisia. Korkeasti koulutettuja ja hyvissä töissä. He pursuavat intoa ja elämää.

Mutta he eivät halua lapsia.

”Lapset ovat taakka”, Cao Wendi sanoo.

”Haluan helpomman elämän, en niin paljon paineita”, Ye Liya sanoo.

Kiinan kaupunkien naimattomista nuorista naisista 45 prosenttia ja nuorista miehistä 20 prosenttia ei aio mennä naimisiin tai empii asiaa. Asia paljastui viime vuonna kommunistisen nuorisojärjestön kyselyssä.

Suurin syy aviokammoon oli se, että he eivät halunneet lapsia. Kiinassa lapset pitää tehdä avioliitossa.

Kaupunkilaisnuorten asenne on radikaali muutos Kiinassa, jossa suvun jatkamista on pidetty ihmisen tärkeimpänä tehtävänä.

Syntyvien vauvojen määrä on pienentynyt Kiinassa viiden viime vuoden aikana merkittävästi. Uusia kansalaisia putkahtaa maailmaan vähiten vuosikymmeniin tai mahdollisesti koko nykyisen tilastoinnin aikana, joka ulottuu vuoteen 1949.

Valtio on melkoisessa lirissä, sillä Kiinan väestöpyramidille on käymässä huonosti. Kuka tulevaisuudessa hoitaa ja rahoittaa ison eläkeläisväestön elämän, kun työikäisiä on luvassa niin vähän?

Tilanne uhkaa Kiinan pitkän ajan kasvua ja kehitystä kenties enemmän kuin mikään muu.

Kiina on luopunut vuosina 1980–2015 vallinneesta yhden lapsen politiikastaan ja houkuttelee pariskuntia tekemään jo kolmea lasta, mutta turhaan. Syntyvyys sen kuin vähenee.

Kun kansakunta totutettiin pieniin perheisiin, suuntaa on vaikea muuttaa.

Kiina ilmoitti viime vuonna, että maan hedelmällisyysluku oli pienentynyt 1,3:een, ja sekin saattaa olla yläkanttiin. Luku kertoo, kuinka monta lasta naisen oletetaan saavan elämänsä aikana. Jotta väestö ei pienenisi, naisten pitäisi saada keskimäärin yli kaksi lasta.

Kiina yrittää epätoivoisesti keksiä, miten innostaa nuoret lasten tekoon, mutta nuorilla tuntuvat olevan mielessä ihan muut asiat.

Cao Wendi livestriimaa englanniksi.

Cao Wendi on käymässä parhaan ystävänsä Ye Liyan vuokrakaksiossa Pekingin keskustassa. Cao avaa kannettavan tietokoneen ja säätää kannettavan lampun oikeaan kulmaan.

”Ei, ei. Tämä on minun oikea tukkani, ei peruukki”, Cao sanoo ja heiluttaa tukkaansa tietokoneen edessä.

Meneillään on livestriimaus kiinalaistaustaisessa sosiaalisessa mediassa Tiktokissa. Cao juttelee englanniksi eri puolilla maailmaa oleville faneilleen, jotka lähettävät kysymyksiä ja toivotuksia.

”Peter, lähetä minulle leijona, jooko?” Cao pyytää.

Kohta hänen ruudullaan karjahtelee Tiktokin lahjakaupan leijona. Siitä Caokin saa yli sata dollaria. Muiden fanien lahjat, ruusut ja sen sellaiset, tuovat pienempiä hiluja.

Cao Wendi tekee Tiktokilla uraa: hän kehittää livestriimauksen valvontaa Kiinan ulkopuolisessa maailmassa. Hän kokeili striimausta itsekin ja menestyi heti.

Cao saa enemmän rahaa striimauslahjoista kuin varsinaisesta työstään. Nytkin 28 minuutin striimaus tuo 164 dollaria.

Ye Liya on opiskellut maalaamaan.

Ye Liya maalaa lauantain ratoksi öljyväreillä mallista taulua, jossa on omenoita. Hän on arkisin kaupungin kulttuurivirkailija, joten maalaaminen ja runojen kirjoittaminen ovat vapaa-ajan harrastuksia.

Kumpikin on perheensä ainoa lapsi. He tiesivät varhain, etteivät itse halua yhtäkään lasta, koska eivät halua olla kuin vanhempansa.

”Meidän äitimme ovat ihania ihmisiä. He ovat uhranneet elämänsä meidän vuoksemme”, Cao sanoo.

Hänen äitinsä säästi kaikki rahat, jotta hän pääsisi opiskelemaan ulkomaille. Niinpä äiti itse ei päässyt esimerkiksi matkustamaan. Monet kiinalaiset perheet ovat tähän tapaan antaneet kaikkensa ainokaisilleen.

”Joskus minusta tuntuu, että olen varastanut äidiltä elämän. Minä en halua, että joku varastaa minun elämäni.”

Yen äiti puolestaan murehti aina tyttärensä puolesta, ja tytär uskoo olevansa samanlainen ahdistuja.

”Enkä minä edes osaa kokata. En olisi hyvä äiti”, Ye sanoo.

Hänestä lasten tekeminen on yksilön elämän jatkamista ja laajentamista.

”Mutta elämää voi laajentaa myös muuten, kuten olemalla luova. Monia asioita voi perua, lasta ei.”

Molempien vanhemmat yrittävät puhua tyttäriään ympäri, mutta tyttäret ovat lukinneet kantansa. Kiinassa aikuisetkin lapset ovat perinteisesti totelleet kiltisti vanhempiaan. Myös tämä tapa on murtumassa.

”Vanhemmat eivät ymmärrä perustelujani, mutta eiväthän he voi pakottaa minua”, Ye sanoo.

”Sanoin äidilleni, että meidän perheellä ei ole hyviä geenejä. Olemme tavallisia ihmisiä, emme erityisen älykkäitä tai hyviä ihmisiä. Kyllä Kiinassa riittää parempia lapsentekijöitä”, Cao sanoo.

Kiinassa moni pitää ainoita lapsia itsekkäänä sukupolvena, mutta voihan heidän päätöksensä nähdä myös itsenäisinä ja ryhdikkäinä.

Cao Wendi aikoo pian muuttaa Ye Liyan asuntoon. Ystävistä tulee myös kämppäkaverit.

”Lapset ovat kalliita kasvattaa”, Cao sanoo.

Se on kiinalaisten yleisin perustelu lasten hankkimista vastaan. Sanotaan, että yksi lapsi syö puolet perheen tuloista. Lapselle ostetaan hienoa ruokaa, heidät viedään kalliisiin harrastuksiin, ja viime vuosina heille on myös ostettu tukiopetusta.

”Lasten kasvattamisessa kilpaillaan koko ajan muiden vanhempien kanssa. Kilpailua on vaikea välttää”, Ye sanoo.

Caon työkaverin lapsi ratsastaa, golfaa ja pelaa šakkia parhaiden opettajien johdolla. Niistä hän saa lisäpisteitä päästäkseen hyvään kouluun ulkomaille.

”Tällaista on tehtävä, jotta lapsi pääsee lopulta hyvään yliopistoon eikä myöhemmin vihaa vanhempiaan”, Cao selittää.

Kiina yrittää nyt purkaa kasvatuksen kalleutta. Viranomaiset ovat luvanneet vanhemmille erilaisia rahallisia kannustimia lasten tekemiseen, mutta merkittävin päätös on ollut tukiopetuksen raju rajoittaminen.

Esimerkiksi Pekingissä on käytännössä lopetettu yksityinen tukiopetus, ja viikonloppuisin lapsilta on kielletty opiskelu kokonaan. Se säästää perheiltä paljon rahaa.

Päivähoitoon on luvattu parannuksia. Tällä haavaa isovanhemmat usein muuttavat nuorenparin kotiin hoitoavuksi. Yhteisasuminen jatkuu yleensä vuosia.

Se ei ole nykyaikaiselle nuorelleparille henkisesti helppo ratkaisu.

Viranomaiset ovat myös alkaneet käyttää porkkanan ohella keppiä: abortin ehtoja on kiristetty ja avioeron saamista vaikeutettu.

Ye istuu matalalla jakkaralla ja maalaa tarkoin vedoin. Cao istuu lattialla ja syö ruokalähetin juuri tuomia valmiiksi kuorittuja ja paloiteltuja hedelmiä.

Molemmilla on poikaystävä. Cao ei vielä tiedä, tuleeko poikaystävästä myös aviomies. Ye tietää, ettei tule, sillä hän ei aio ikinä naimisiin.

”Avioituminen on sitä varten, että tehdään lapsia. Koska en halua lapsia, en tarvitse avioliittoa.”

Ye ei usko avioliittoon, sillä hänen vanhempansa olivat riitaisia.

Naiset muistuttavat, että Kiinassa ei mennä naimisiin ainoastaan puolison vaan myös hänen sukunsa kanssa. Anopilla ja apella on nuortaparia kohtaan valtavasti määräysvaltaa. Vanhempaa sukua on tarvittaessa elätettäväkin.

Tämä on monelle iso syy olla avioitumatta.

Sinkkuuden valitseminen on Kiinassa kova päätös, sillä naimatonta katsotaan yhä usein kieroon. Nuoria aletaan painostaa naimisiin koko suvun ja naapureiden voimin heti opiskelujen päätyttyä.

Kun Caon äiti soittaa, hän kysyy joka kerta, joko häät ovat tulossa.

Caon ja Yen kaltaiset sinkkuuteen ja vapaaehtoiseen lapsettomuuteen taipuvaiset nuoret asuvat Pekingissä, Shanghaissa, Shenzhenissä tai Guangzhoussa, suurissa kaupungeissa. Cao ja Ye ovat itsekin kotoisin pienistä kaupungeista, mutta he muuttivat suurempiin ympyröihin heti kun pääsivät.

”Kotikaupunkiin jääneet ystävät tekivät lapsia hyvin nuorina. He eivät voi päättää asioistaan itse, koska usein heidän vanhempansa hankkivat heille sekä työn että asunnon”, Ye sanoo.

”Isoissa kaupungeissa on jännittävää elämää, tapahtumia ja yöelämää. Pienissä kaupungeissa ei ole, ja siellä tehdään lapset aiemmin”, Cao sanoo.

Cao Wendi opettelee yökerhossa swingiä.

Torstai-iltana Cao ja Ye ovat tanssilattialla. Yökerhossa on swingtanssin ilta.

Naiset yrittävät pysyä viejämiehiensä mukana. Moni paikalla on swingin harrastaja, Cao ja Ye vasta opettelevat.

Pöytään päästyään naiset juovat ja rupattelevat. Ravintolaan tultaessa maksetaan 15 euroa, jolla saa juoda koko illan. Ei täällä silti kukaan ryyppää, eikä tarjolla oleva limuviina ole parhaasta päästä.

Cao arvelee, että elämä kävisi aika tylsäksi, jos olisi lapsia – tai jo sitä ennen. Kiinassa pariskunnat nimittäin valmistautuvat huolellisesti lapsenteon yrittämiseenkin.

”Minun ystäväni aikoo tulla raskaaksi. Hän ja hänen miehensä lopettivat tupakanpolton ja alkoholin juomisen. He syövät terveellisesti ja pelaavat joka päivä koripalloa. Ja tämä siis jo ennen raskautta”, Cao parahtaa.

”Niin terveellistä elämää! En halua elää terveellisesti!”

Kyllä Cao ja Ye ovat miettineet, tulevatko he katumapäälle vanhemmiten, sitten kun eivät enää voi saada lapsia. Adoptoiminen ei ole Kiinassa helppoa ainakaan avioliiton ulkopuolella.

Heidän vanhempansa ovat huolissaan siitä, kuka lapsettomista naisista pitää huolta, kun nämä ovat vanhoja. Kiinassa lapset ovat perinteisesti huolehtineet iäkkäistä vanhemmistaan.

”Kun me olemme vanhoja, on paljon kaltaisiamme yksinäisiä vanhoja naisia. Voimme siis tukeutua myös ystäviin”, Ye sanoo.