The New York Times ja CNN kertovat, että asekuljetusten tahti on kiihtynyt entisestään. Puolustusavun perille saamisella on kiire, koska Venäjän joukot voivat saada maayhteydet Ukrainan sisällä kokonaan poikki.

Jossakin Ukrainan rajojen läheisyydessä on lentokenttä, jonne on viime viikon aikana laskeutunut enimmillään 17 yhdysvaltalaista kuljetuslentokonetta päivässä, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Niiden lastina on aseita, ammuksia ja muuta sodassa tarvittavaa materiaalia.

Lentokenttä on itsestään selvästi puolustusliitto Naton jäsenmaan maaperällä, mutta tarkempi sijainti on CNN:n mukaan salaisuus. Ei ole myöskään tiedossa, onko kyseessä Naton jo olemassa oleva lentotukikohta vaiko sellaiseksi muutettu siviililentokenttä.

Vastaavanlaisia lentokenttiä tai lentotukikohtia on Puolassa ja Romaniassa puolisen tusinaa, kertoo puolestaan The New York Times.

Lisäksi Ukrainan ilmavoimien omat neuvostoaikaiset Antonov AN 24 -kuljetuskoneet ovat noutaneet rahtia Nato-maista. The New York Timesin mukaan tällainen asekuljetus lähti sunnuntaiaamuna Suomenlahden eteläpuolelta, Viron Ämarista.

Ukrainan rajojen lähellä sijaitsevilta lentokentiltä kuljetukset siirretään maitse Ukrainan rajalle, jossa ne luovutetaan ukrainalaisten edelleen kuljetettaviksi. Aseavun perille saaminen ei ole yksinkertaista, kuten jo sodan alkupäivinä kerrottiin.

Kuljetusten tahti on yhdysvaltalaisviestinten mukaan kiihtynyt. Esimerkiksi panssarintorjunta-aseita on toimitettu Ukrainaan viime viikon aikana noin 17 000 kappaletta, The New York Times kertoo. Mukana on muun muassa olalta laukaistavia Javelin-panssarintorjuntaohjuksia.

Aseavulla on todella kova kiire, koska jos Venäjän joukot onnistuvat etenemään, ne saattavat pystyä katkaisemaan Ukrainan maareitit lännestä itään. Toistaiseksi Venäjän armeija ei ole tiettävästi kyennyt häiritsemään läntisen Ukrainan maanteillä kulkevia kuormastoja, mutta tilanne saattaa muuttua.

Aseavusta on ollut merkittävää hyötyä Ukrainan puolustustaistelussa, kertovat yhdysvaltalaisviranomaiset. Tähän viittaavat myös sotatapahtumat eli Venäjän hidas eteneminen.

”Olemme vaikuttuneita siitä, kuinka tehokkaasti Ukrainan asevoimat on käyttänyt antamaamme kalustoa”, sanoi CNN:n haastattelema nimetön puolustuslähde.

Saman lähteen mukaan ukrainalaiset ovat iskeneet saamillaan aseilla valtavaan sotilassaattueeseen, joka on pyrkinyt lähestymään Kiovaa pohjoisesta.

The New York Times todentaa asekuljetusten vauhdin kiihtymistä vertaamalla viimevuotisen ja tämänhetkisen apupaketin toimitusaikoja.

Viime elokuussa Yhdysvallat päätti 60 miljoonan dollarin eli noin 55 miljoonan euron suuruisesta aseavusta Ukrainalle. Se oli toimitettu perille marraskuuhun mennessä.

Helmikuun 26. päivänä Yhdysvallat hyväksyi liki kuusi kertaa suuremman paketin eli 350 miljoonan dollarin aseavun. Siitä 70 prosenttia toimitettiin perille viidessä päivässä.

Yhdysvalloissa on verrattu Ukrainan auttamista jopa kylmän sodan alkuvaiheen Berliinin ilmasiltaan.

Berliini ilmasilta oli massiivinen huolto-operaatio, jolla Yhdysvallat ja muut länsiliittoutuneet pitivät Länsi-Berliinin hengissä vuosina 1948–1949. Tarve tuli siitä, että Neuvostoliitto oli saartanut kaupungin.

Berliinin ilmasillan kiihkeimmässä vaiheessa Länsi-Berliinin Tempelhofin kentälle laskeutui koneita jopa minuutin välein.

Rinnastus ontuu sikäli, että Ukrainan sodassa läntisten auttajamaiden lentokoneet eivät voi lentää Ukrainan ilmatilaan, koska riskinä olisi yhteenoton laajeneminen suursodaksi.