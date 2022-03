Unkarin pääministeri Viktor Orbán on lähentänyt pitkään suhteitaan Venäjään. Ukrainan sota on niille tulikoe. ”Näemme asioita, jotka kielivät, että Unkari on yhä samalla Venäjän ystävämaa”, sanoo unkarilaisen Telexin sisältöjohtaja Veronika Munk.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán on tullut tunnetuksi tanssista, jolla hän yrittää haalia maalleen mahdollisimman paljon etuja ja mahdollisimman vähän vastuita.

Hän haukkuu EU:n pataluhaksi, keskittää itselleen valtaa ja solmii Venäjän kanssa edukkaita energiasopimuksia, mutta vaatii sitten kovaan ääneen EU-maalle kuuluvia taloudellisia tukia.

Kun Venäjän panssarivaunut kaksi viikkoa sitten vyöryivät Ukrainaan, Orbánin piti valita puolensa: Tulisiko Unkari mukaan Venäjän-vastaisiin pakotteisiin? Ottaisiko se vastaan rajan yli pakenevat ukrainalaiset? Voisiko EU luottaa Unkarin tukeen yhteisessä vastauksessa kriisiin?

”Virallinen vastaus on erittäin selvä: Unkarin hallitus on todennut, että Unkari on osa EU:ta ja Unkarin virallinen narratiivi sodasta on sama kuin EU:lla: se oli hirvittävä hyökkäys ja meidän täytyy seistä Ukrainan rinnalla”, sanoo Veronika Munk.

Munk on yksi Unkarin suurimman itsenäisen median Telexin perustajista ja sen entinen päätoimittaja. Nyt hän toimii Telexin sisältöjohtajana.

”Mutta me unkarilaiset näemme koko ajan asioita, jotka kielivät siitä, että Unkari on yhä samalla Venäjän ystävämaa.”

Ukrainalainen äiti ja lapsi Unkarin rajalla maanantaina.

Ukrainalaisia saapui Unkariin 3. maaliskuuta. Kuva Budapestistä.

Munk on seurannut työnsä puolesta tarkasti, miten Unkarin johto yrittää sodassakin pitää toisen jalan EU:ssa ja toisen Venäjällä.

Unkari tuomitsi Venäjän hyökkäyksen ja asetti voimaan EU-pakotteet, mutta ei antanut muiden maiden kuljettaa aseita Ukrainaan alueensa läpi.

”Hallitus olisi hyvin voinut antaa siihen luvan puolustustarkoitukseen. He kuitenkin päättivät vain sanoa, että eivät voi sallia sitä, koska aseet tappavat ihmisiä.”

Unkari ei myöskään sulkenut ilmatilaansa venäläiskoneilta sodan alettua, ja Orbán esti kansainvälisten Nato-joukkojen tuomisen Unkariin, vaikka Unkari on Nato-maa.

Moskovan-vierailullaan juuri ennen hyökkäystä Orbán sai Venäjän-mielisistä kannoistaan palkaksi ylistystä Venäjän televisiossa ja Putinilta lupaukset miljardista kuutiosta kaasua ja kahden miljardin dollarin lainasta Budapestin ohitusrataan.

Kremlin välittämä kuva Unkarin pääministeri Viktor Orbánin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin helmikuisesta tapaamisesta.

Mitä unkarilaiset sitten ajattelevat Orbánin toiminnasta?

Mielipidekyselyjen valossa Orbánin tanssi näyttäisi taas onnistuneen: hänen puolueensa Fideszin kannatus on kasvanut Venäjän hyökkäyksen alettua.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Fidesziä äänestäisi 39 prosenttia ja oppositiopuolueiden liittoumaa 32 prosenttia vastaajista. Fideszin etumatka lähes kaksinkertaistui edellisestä kyselystä.

”Usein kriisitilanteessa ihmiset kannattavat vallitsevan tilanteen säilyttämistä”, Munk toteaa.

Venäjän-mielisen johdon suosio ei siis ole hiipunut, vaikka Munkin mukaan kansa seisoo ehdottomasti ukrainalaisten takana.

”Unkarin kansa on poliittisesti äärimmäisen jakautunut”, Munk painottaa.

”Mutta jos jotain voi sanoa, niin unkarilaiset ovat nyt ennen kaikkea ukrainalaisten puolella, eivät Venäjän.”

Poliittinen peli ei poista sitä tosiasiaa, että Ukraina on unkarilaisille läheinen. Unkarilla on Ukrainan kanssa yhteistä rajaa, Ukrainassa on suuri unkarilaisvähemmistö ja monilla on sukulaisia Ukrainassa.

Veronika Munk perusti kollegoineen uuden uutismedian, kun heidän työpaikkansa omistaja vaihtui ja toimituksen itsenäisyys vaarantui. ”En halua, että minua kutsutaan radikaaliksi tai aktivistiksi. Olen toimittaja ja uskon vapaaseen tiedonvälitykseen”, hän sanoo.

”Kulttuurisesti he ovat lähellä, arki on samanlaista. Kun näemme kuvia ihmisistä metroasemilla lastensa ja koiriensa kanssa, he näyttävät meiltä. Meillä on samat vaatteet päällä.”

Suhtautuminen on täysin erilaista kuin se pelko ja vihamielisyys, jolla Syyriasta ja Lähi-idästä vuonna 2015 saapuneet pakolaiset otettiin Unkarissa vastaan. Ukrainalaiset kansa ja hallitus toivottaa tervetulleiksi.

Unkarissa on vaalit alle kuukauden kuluttua, ja sota on Munkin mukaan pannut vaalikampanjat täysin uusiksi. Jokaiselle poliittiselle puolueelle on nyt hyvin tärkeää osoittaa olevansa ukrainalaisten puolella.

”Kukaan ei voi ohittaa tätä aihetta, kukaan ei voi sanoa, ettei välitä”, Munk sanoo.

Fidesz on rakentanut kuvaa puolueettomasta linjasta asemoimalla itsensä rauhan ja vakauden puolueeksi. Rauhan puolustamisella voi helposti selittää vaikka sen, miksi Unkari ei lähetä Ukrainalle aseita.

Samalla Fidesz on päässyt haukkumaan opposition pääministeri­ehdokasta Péter Márki-Zayta, joka ehdotti aseiden lähettämistä, Munk kertoo. Fideszin mukaan oppositio haluaa lähettää unkarilaiset sotaan.

Oppositio on puolestaan parjannut Orbánia Putinin kanssa kaveeraamisesta, mutta Orbánilla on ollut kritiikkiin vastaus valmiina.

”Hän sanoo, että Unkarilla tulee hänen ansiostaan aina olemaan riittävästi kaasua”, Munk sanoo.

Tämä on tärkeä teema Unkarissa: Orbán nousi aikanaan valtaan osin lupaamalla energialaskuihin alennusta.

”Nyt hän sanoo, että energian hinta pysyy alhaalla vain Venäjän avulla.”

” Venäjän propaganda on alkanut levitä Unkarin sosiaalisessa mediassa laajasti viime viikkoina.

Viesti vetoaa erityisesti Unkarin maaseudulla, jossa ihmiset saavat tietonsa pääasiassa televisiosta, radiosta ja printtilehdistä.

Niissä on Venäjän tapaan vahvaa valtion propagandaa. Valtaosa perinteisestä mediasta linkittyy poliittisiin tahoihin tai on oligarkkien omistuksessa, Munk kertoo. Lisäksi Venäjän propaganda on alkanut levitä Unkarin sosiaalisessa mediassa laajasti viime viikkoina.

Itsenäiset mediat ja opposition äänitorvet löytyvät netistä ja tavoittavat enimmäkseen kaupunkilaisia ja nuoria. Munk kollegoineen perusti Telexin, kun heidän entinen työpaikkansa Index siirtyi uudelle omistajalle ja päätoimittaja Szabolcs Dull erotettiin.

”Emme olisi voineet jatkaa työtämme Indexissä journalistisin perustein”, Munk sanoo.

”Toisaalta Unkarin tilanne ei ole niin paha kuin Venäjän, koska pystyimme luomaan Telexin.”