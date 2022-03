Naistenpäivän kepeys vei pietarilaisten ajatuksia pois sodasta, mutta kukka­kauppias puhui suoraan: ”Tilanne on painajaismainen”

Floristi arveli kukkien tuovan monille helpotusta vaikeina aikoina.

Pietari

Tiistain naistenpäivä tarjosi tänä vuonna monelle venäläiselle pakokeinon nykytodellisuudesta.

Pietarilaiset vaikuttivat haluavan unohtaa Ukrainan sodan sekä kotimaansa epävakaat tulevaisuudennäkymät ja keskittyä hetken kaikkeen kauniiseen, kuten kukkiin ja rakkauteen.

Ekonomisti Anna Gilina ja vakuutusvirkailija Dmitri Svetljakov viettivät naistenpäivää perinteisen perusteellisesti. Venäläisillä on naistenpäivän vuoksi maanantai ja tiistai vapaata, joten pariskunta oli aloittanut juhlapäivän vieton jo sen aattona.

Aatto oli alkanut aamiaisella italialaisessa Bona Capona -ravintolassa ja piipahduksella taidenäyttelyssä. Luvassa oli vielä klassisen musiikin konsertti ja ravintolaillallinen. Eliittitavaratalo Passagen tulppaaninäyttelyyn he olivat tulleet varta vasten ihailemaan Gilinan lempikukkia.

”Etenkin Pietarissa tapaa harvoin ihmisiä, jotka hymyilevät sinulle syyttä suotta. Tähän päivään ystävälliset ilmeet ja hymyt kuitenkin kuuluvat. Maaliskuun kahdeksanteen kuuluu kevyt ja hyväntahtoinen tunnelma”, Gilina sanoi.

Eliittitavaratalo Passagen julkisivu houkutteli kauneutta etsiviä naistenpäivänviettäjiä Pietarissa.

Venäjällä naistenpäivän viettoon kuuluvat kukkapuketit ja lahjat naisille. Moskovalainen kahvilapäällikkö ja kunto-ohjaaja Grigori Pomeranski, 25, kertoi lahjoittavansa tyttöystävälleen, sosiaalisen median tuottajalle Arina Bondarjovalle, 23, lenkkitossut.

Pariskunta vietti vapaapäivää Kolmas paikka -nimisessä luovassa tilassa Liteinin valtakadulla. He antoivat haastattelun, mutta eivät halunneet tulla kuvatuiksi.

Millainen on naisen asema Venäjän nyky-yhteiskunnassa?

”Tärkeä ja merkittävä. Mies on tietysti tärkeämpi, mutta myös naisella on sanansa sanottavana”, Bondarjova sanoo. ”[Naisen rooliin] ovat varmaankin aina kuuluneet kodikkuus ja kodinhoito. Näin on edelleen.”

”No ei todellakaan”, Pomeranski tyrmää tyttöystävänsä puheet. ”Mistä kodinhoidosta oikein puhut, Arina?”

Pomeranskin mielestä nuoret venäläiset nykynaiset ovat miesten kanssa tasa-arvoisia kaikessa. He työskentelevät, perustavat yrityksiä, ansaitsevat saman verran rahaa kuin miehet, eivätkä kokkaa tai siivoa.

”Siivousta varten ovat puhtaanapitopalvelut. Kaikki on tasa-arvoista.”

Jälleenmyyjä Anna Haletskaja ja verkkosuunnittelija Rinat Galejev vastasivat kysymykseen naisen roolista sananlaskulla.

”Kuten sanotaan, nainen on kaula ja mies pää.”

Rinat Galejev ja Anna Haletskaja viettävät naistenpäivän aattoa Kolmas paikka -nimisessä luovassa tilassa Liteinin valtakadulla. ”Kuten sanotaan, nainen on kaula ja mies pää”, he luonnehtivat sukupuolirooleja venäläisessä yhteiskunnassa.

Perinteisen naisen rooli istuu nuortenkin naisten mielissä tiukassa. Rosemarkt-kukkakaupassa Moskovan aseman tuntumassa floristit sitovat toinen toistaan upeampia kimppuja ja ovi kävi tiuhaan.

Kukkakaupassa naistenpäivä on ollut yhtä kiireinen kuin aina. Floristeilla on silti aikaa kertoa näkemyksensä naisen roolista.

”Nainen on miehen innoittaja, muusa ja kotilieden valtiatar”, kuvaili floristi Nadežda Romanenko. ”Mielestäni naisen täytyy innoittaa miestä, mutta häntäkin pitää ilahduttaa, jotta voisi antaa miehelle energiaa. Sen takia mekin istumme täällä kuin cupidot.”

Floristit kertoivat, että naistenpäivänä on myyty perinteiseen tapaan paljon tulppaaneja, mutta tänä vuonna ovat olleet suosittuja myös päivänkakkarat.

Floristit Ksenija Merežinskaja, Nadežda Romanenko ja Tatjana Kubasova sitoivat kimppuja Rosemarkt-kukkakaupassa Pietarissa naistenpäivän aattona.

Floristi Ksenija Merežinskajan mielestä Venäjällä keskitytään naistenpäivänä vähän liikaakin kauneuteen, rakkauteen ja hellyyteen ja unohdetaan sen perimmäinen merkitys eli taistelu naisten oikeuksista ja tasa-arvosta.

”Mielestäni nainen on vahva, itsenäinen yksilönsä, jonka ei pidä inspiroida ketään, kuten ei miehenkään. Yksittäinen ihminen voi sukupuolestaan huolimatta mennä, saavuttaa ja tehdä asioita.”

”Naistenpäivä on mukava ja sen voi viettää iloisesti, mutta varsinkaan Venäjällä ei pidä unohtaa sen perimmäistä päätarkoitusta, koska etenkin Venäjällä on vielä paljon työtä tehtävänä.”

Riippumattoman Levada-tutkimuskeskuksen naistenpäivänä julkaistun mielipidekyselyn mukaan valtaosa venäläisistä vastustaa esimerkiksi jo pelkkää ajatusta naispresidentistä.

Floristi Tatjana Kubasova sanoi inhoavansa naistenpäivää, koska työpäivät sen ympärillä vievät voimat ja terveyden. Kukkien hän arveli tuovan monille helpotusta vaikeina aikoina. Ruplan arvon lasku ei ole juuri vaikuttanut myyntiin.

Kollega Merežinskaja kertoi viettävänsä päivää katselemalla aiheeseen liittyviä dokumenttielokuvia oppiakseen uutta ja mahdollisesti valistaakseen muita ihmisiä.

Naistenpäivänä Pietarissa tavatut ihmiset eivät oikein halunneet keskustella Ukrainan sodasta, mutta Merežinskajalla oli siitäkin mielipide.

”Olen kategorisesti sitä vastaan, mitä tapahtuu. Se on hirvittävää. Täällä en todellakaan ymmärrä, mitä voin tehdä ja miten auttaa. Tätä hallitusta vastaan on järjestetty mielenosoituksia jo useampi vuosi, mutta ne eivät johda mihinkään. Tilanne on painajaismainen ja sitä vain toivoo, että se loppuisi.”