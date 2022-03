Kiovan pohjois­puolelle juuttunut kolonna on pysynyt paikallaan jo yli viikon, ja pysähtymisen syystä on esitetty toistaiseksi lähinnä arvauksia

Yli 60 kilometrin mittainen sotilasajoneuvojen ja panssareiden letka ei ole liikkunut juuri mihinkään kahdeksaan vuorokauteen.

Ukrainan sodan suuriin arvoituksiin kuuluu yli 60 kilometrin mittainen venäläinen sotilaskolonna, joka on seissyt paikoillaan päätiellä Kiovan pohjoispuolella maanantai-iltaan mennessä jo kahdeksan vuorokautta.

Pysähtymisen syy ei ole täysin selvä, mutta useimmat selitykset perustuvat arvaukseen Venäjän hyökkäysvalmistelun epäonnistumisesta.

Kolonnan olemassaolosta ei sentään liene enää epäilystä. Sekä Ukrainan, Yhdysvaltojen että Britannian sotilaslähteet ovat vahvistaneet saattueen tulleen Valko-Venäjän ja Tšernobylin tuhoalueen suunnasta. Eteneminen alkoi pian sen jälkeen, kun Ukraina oli onnistunut torjumaan Venäjän joukkojen maahanlaskuyrityksen Antonovin sotilaslentokentällä Hostomelissa, Kiovan luoteispuolella.

Panssareiden ja sotilasajoneuvojen letka on taltioitu niin paikallisten sosiaalisessa mediassa julkaisemiin videoihin kuin kaupallisten satelliittiyhtiöiden ilmakuviinkin. Viikonvaihteen aikana ja maanantaina uutta satelliittikuvaa ei tosin ole saatu, ilmeisesti pilvisen sään vuoksi.

Saattueen keula on pysähtynyt Hostomelin tuntumaan noin 25 kilometrin päähän Kiovan keskustasta. Se ulottuu pohjoisen suuntaan aina Prybirskiin saakka Tšernobylin lähelle. Ukrainan joukot räjäyttivät suuren sillan risteyskaupunki Ivankivin eteläpuolella Venäjän hyökkäyksen alussa, joten kolonnan ”häntä” on ilmeisesti poikki.

Siltoja on tiettävästi tuhottu myös kolonnan etupuolella Hostomelissa, eivätkä venäläiset pääse liikkumaan sen enempää eteen kuin taaksekaan.

Viron asevoimien tiedustelukeskuksen johtaja, eversti Margo Grosberg kertoi viime viikolla Postimees-lehden artikkelissa, että kolonnassa olisi yhteensä 800–1 000 ajoneuvoa ja noin 15 000 sotilasta. Grosbergin arvion mukaan Ukrainalla ei ole lähistöllä sellaista tykistöä, jolla se pystyisi tuhoamaan venäläisten ajoneuvoja tai katkomaan ajoneuvoletkaa.

Brittilehti The Economistin haastattelemat sotilasasiantuntijat uskovat, että venäläissaattueessa on runsaasti tulivoimaa ja ilmapuolustusaseistusta. Sen vuoksi ukrainalaiset eivät olisi yrittäneet tehdä edes lennokkihyökkäyksiä kolonnaa kohtaan.

Siltojen korvaaminen esimerkiksi ponttoneilla ei arvioiden mukaan venäläisiltä onnistu, koska pioneerijoukot ovat jääneet kauaksi kolonnan taakse eivätkä pysty ohittamaan tiellä makaavaa kalustoa. Siinä taas on väitetysti runsaasti ajoneuvoja, joiden polttoaine on jo lopussa, vaikka saattueessa väitetään olevan sekä ruokaa, vettä että polttoainetta.

Ukrainan tarkka-ampujen väitetään häirinneen venäläisten toimintaa ainakin kolonnan keulassa ja hännillä.

The Economistin jutussa tutkimuslaitos Chatham Housen asiantuntija Mathieu Boulegue arvelee, että venäläiset ovat voineet pysähtyä Kiovan laidalle odottelemaan muista suunnista saapuvia joukkoja päästäkseen aloittamaan Kiovan saarron.

Yhdysvaltalaisen asiantuntijan Trent Telenkon samassa jutussa esittämä arvaus on, että syynä on Venäjän armeijan laaja korruptio. Polttoainetta ja varaosia on voitu myydä ja huollot jättää tekemättä, mikä on voinut paljastua vasta, kun on liian myöhäistä.

Venäläiset ovat sidoksissa tiehen, sillä raskas kalusto uppoaisi melko varmasti märkään maahan heti maantien ulkopuolella. Alueella oli maanantai-iltana pakkasta yksi aste.

Syntynyt jättimotti selittäisi myös, miksi viikonvaihteen taisteluja on käyty Hostomelin eteläpuolella Kiovan läntisten sisääntuloväylien tuntumassa. Tiedotusvälineet raportoivat siviilien evakuoinnista ja sillan räjäytyksestä Irpinissä.

Sunnuntaina Ukrainan pääesikunta ilmoitti tuhonneensa Venäjän panssarikolonnan Butšassa. Sanomalehti The Times of Israelin mukaan panssarit kuuluivat tšetšenialaiseen rykmenttiin, jonka komentaja olisi saanut taistelussa surmansa.

Tuhottua venäläistä kalustoa Butšassa perjantaina.

Maanantaina Ukraina kertoi taisteluista läheisessä Makarivin kaupungissa. Nämä länsilaidan taistelut viittaavat siihen, että Venäjän joukot ovat kiertäneet pohjoisesta lännen kautta paikalle pyrkiäkseen auttamaan motitettua jättikolonnaa etenemään.

Muilta suunnilta venäläiset eivät toistaiseksi ole Kiovaan päässeet ainakaan kovin suurella voimalla yrittämään.

Viime viikolla raportoitiin taisteluista kaupungin koillispuolelta, jonne venäläisjoukkoja ilmeisesti oli päässyt Valko-Venäjän suunnasta Dneprin itäpuolitse. Hyökkäys torjuttiin, eikä uusista yrityksistä koillissuunnalta ole raportoitu.