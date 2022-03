Sosiaalidemokraattien johto kokoontui pohtimaan turvallisuustilannetta maanantai-iltana. Puolueen linja Natoon ei ole muuttunut, sanoi ministeri.

Tukholma

Ruotsin sosiaalidemokraattien johto pitää kiinni kielteisestä Nato-kannastaan, kertoi valtiovarainministeri Mikael Damberg ruotsalaismedialle myöhään maanantai-iltana.

Sosiaalidemokraattien johto kokoontui keskustelemaan turvallisuustilanteesta maanantai-iltana. Mukana keskusteluissa olivat muun muassa pääministeri Magdalena Andersson ja puolustusministeri Peter Hultqvist.

Kokouksen jälkeen medialle tuli kuitenkin puhumaan valtiovarainministeri Damberg.

”Me emme ole tehneet uusia päätöksiä. Hallituksen turvallisuuspoliittinen linja ei ole muuttunut”, Damberg sanoi ruotsalaislehti Dagens Nyheterin mukaan.

Sosiaalidemokraattisessa puolueessa käydään nyt keskustelua Natosta, mitä Damberg pitää hyvänä asiana. Ministerin mukaan Venäjän hyökkäyksen jälkeen on tehtävä uusi turvallisuuspoliittinen analyysi. Hän ei kuitenkaan halunnut spekuloida, voisiko sosiaalidemokraattien kanta Nato-jäsenyyteen muuttua.

”Hallituksen turvallisuuspoliittinen linja pysyy, eikä sosiaalidemokraatit ole muuttaneet kantaansa. Mutta on hyvä, että asioista keskustellaan. Olemme uudessa eurooppalaisessa turvallisuustilanteessa, ja silloin kaikista asioista on keskusteltava”, hän kuvaili DN:n mukaan.

Ruotsin pääministeri ja puolustusministeri vierailivat Suomessa lauantaina ja tapasivat kollegansa sekä Suomen presidentti Sauli Niinistön.

Tuolloin Suomen pääministeri Sanna Marin kertoi Suomen ja Ruotsin syventävän yhteistyötään Naton kanssa.

Ruotsin TV4 kysyi maanantai-iltana ministeri Dambergilta, miten Ruotsi toimisi, jos Suomi päättäisi hakea Naton jäsenyyttä.

”Jokainen maa tekee omat päätöksensä, se on periaate, jota olemme korostaneet myös Venäjälle. Me teemme omat turvallisuuspoliittiset päätöksemme. Niin tekee myös Suomi, ja me kunnioitamme sitä suuresti. Suomella ja Ruotsilla on ainutlaatuinen suhde ja yhteistyö”, Damberg vastasi.

HS:n haastattelemien ruotsalaisasiantuntijoiden mukaan Ruotsi saattaisi muuttaa Nato-linjaansa nopeastikin, jos esimerkiksi Suomi päättäisi hakea jäsenyyttä. Nato-jäsenyyden kannatus on ollut nousussa sekä Suomessa että Ruotsissa Venäjän hyökkäyksen jälkeen.