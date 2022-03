Hänen mukaansa Venäjän joukot olivat miinoittaneet tien, jotka oli valittu ruoan ja lääkkeiden tuomiseksi piiritettyyn Mariupolin kaupunkiin Etelä-Ukrainassa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi julkaisi myöhään maanantaina videon kansliansa työhuoneesta Kiovassa.

"Kiovassa on ilta, kanslia maanantai-iltana. Tiedättehän, olemme sanoneet, että maanantai on vaikea päivä. Maassa on sota, joten jokainen päivä on maanantai", sanoo Zelenskyi videon aluksi siirtyessään työhuoneensa ikkunalta työpöytänsä ääreen pitämään puhetta.

Muun muassa uutiskanava CNN:n ja sanomalehti The Guardianin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta Venäjän 12 päivää sitten aloittaman hyökkäyksen aikana, kun Zelenskyi nähdään työhuoneessaan.

Video katsottavaksi kokonaisuudessaan englanniksi tekstitettynä:

Videollaan Zelenskyi vakuutteli ukrainalaisille pysyvänsä maassa, tapahtui mitä tahansa.

"Sanon nyt yhden asian: Minä pysyn täällä. Pysyn Kiovassa, Bankova-kadulla. Minä en ole piilossa, enkä pelkää ketään", Zelenskyi sanoi Ukrainan presidentinkanslian puheesta julkaiseman englanninkielisen käännöksen mukaan.

Puheessaan Zelenskyi syytti Venäjän joukkoja siviilien evakuoimisen estämisestä humanitaarisia käytäviä pitkin.

"Sopimus humanitaarisista käytävistä oli. Toimiko se? Sen [käytävän] sijasta paikalla oli venäläisiä panssarivaunuja. venäläisiä raketinheittimiä ja venäläisiä miinoja", Zelenskyi sanoi.

Myös kansainvälisen Punaisen Ristin komitean johtaja Dominik Stillhart kertoi maanantaina BBC:n radio 4:n Today-ohjelmalle, että osa suunnitelluista evakuointikäytävistä ukrainalaiskaupunki Mariupolista oli miinoitettu.

Zelenskyin mukaan venäläiset joukot myös tuhosivat linja-autoja, joiden avulla oli tarkoitus evakuoida siviilejä suojaan taisteluilta, samalla syyttäen Venäjän hallintoa kyynisyydestä.

"He varmistivat, että pieni käytävä miehitetylle alueelle on avoinna muutamalla kymmenelle ihmiselle. Mutta se ei vienyt Venäjälle vaan suoraan propagandististen televisiokameroiden eteen."