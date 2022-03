Venäjän ortodoksikirkon johtaja on Vladimir Putinin sotapolitiikan vankkumaton tukija.

Venäjän ortodoksikirkon pää, Moskovan patriarkka Kirill pitää Ukrainan sodan syynä läntisiä ”niin kutsuttuja arvoja”, kertoo The Moscow Times -lehti.

Patriarkka jylisi sunnuntaisaarnassaan erityisesti homoseksuaalisuutta ja pride-paraateja vastaan. Sodassa on hänen mukaansa kyse siitä, ”kummalle puolen Jumalaa ihmiskunta asettuu”.

Pride-liike edistää eri seksuaalisten suuntautumisten ja sukupuolten tasa-arvoa. Kirill sanoi The Moscow Timesin mukaan saarnassaan, että länsimaiden joukkoon pääsemisen edellytyksellä on pride-ajattelun hyväksyminen.

”Pride-kulkueet on suunniteltu osoittamaan, että synti on inhimillisen käytöksen osa-alue”, Kirill sanoi. ”Jotta pääsisi noiden [länsi]maiden klubiin, on oltava gay pride -paraateja.”

Pride-kulkueet ovat Kirillin mukaan ”lojaalisuustesti”.

Kirillin ajattelussa Ukraina on jakautunut maan läntisten osien harhaoppisiin ja itäisten Venäjä-mielisten alueiden puhdasoppisiin ihmisiin.

”Donbasin alueella [idässä] torjutaan ne niin kutsutut arvot, joita meille nykyään tarjoavat ne, jotka pitävät itseään maailman valtiaina”, Kirill sanoi.

Patriarkka Kirill ja Venäjän ortodoksikirkko ylipäätään ovat jo pitkään olleet presidentti Vladimir Putinin vankkumattomia tukijoita.