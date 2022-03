Hyökkääjä kompuroi, mutta hyökkäyksen kohde voi silti joutua suostumaan vastenmielisiin rauhanehtoihin, kirjoittaa Ukrainasta palannut ulkomaantoimittaja Vesa Sirén.

Saavuimme Mariupoliin torstaina 24. helmikuuta kello yksi yöllä. Yli 800 kilometrin automatka Ukrainan pääkaupungista Kiovasta maan kaakkoiskulmaan oli kestänyt koko edellisen päivän.

Ukraina on Euroopan suuria vilja-aittoja, ja matkan varrella olimme nähneet loputtomia peltoaukeita, uneliaita maalaiskyliä ja tienvarsikuppiloita, jotka Aki Kaurismäki voisi tuoda sellaisinaan elokuviinsa, niin 1970-lukulaisia ne olivat.

Oli hyvä nähdä tämä läpileikkaus ensikertalaisena Ukrainassa. Ja viimeisenä päivänä ennen suurhyökkäystä.

Sillä aamuyöllä kello viiden jälkeen kollegani Kalle Koponen heräsi ensin. Puhelinviesti piippasi.

Venäjä oli noussut maihin Mariupolin lähellä.

Tänään torstaina 10. maaliskuuta tuosta aamuyöstä tulee kaksi viikkoa. Silloin Venäjän tukemien separatistien ja Ukrainan kahdeksanvuotinen sota laajeni Venäjän täysimittaiseksi hyökkäykseksi Ukrainaan.

Hyökkäyksen vaiheet ovat yllättäneet kaikki.

Myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin käskyttämän tuhokoneiston.

Palomiehet yrittävät sammuttaa tulipaloa pommitetussa rakennuksessa Kiovassa 26. helmikuuta.

Venäjän tulituksen tappamia siviilejä Kiovasta noin 25 kilometriä luoteeseen sijaitsevassa Irpinissä 6. maaliskuuta.

Ukrainalainen sotilas auttaa siviilejä tuhotun sillan alta pakoon Irpinistä 25 kilometriä Kiovasta luoteeseen.

Mariupolin sateenharmaa keskusta oli varhain ensimmäisenä hyökkäysaamuna vielä rauhallinen.

Ensimmäiset merkit asukkaiden reagoinnista näkyivät kaduilla pankkiautomaattien edessä. Jonot olivat pitkät. Rahaa sai enää noin 30 euroa kertanostolla.

Vielä pidemmät jonot kertyivät huoltoasemille. Monet päättivät lähteä.

Mutta yli neljänsadantuhannen asukkaan kaupunki ei noin vain tyhjene. Kaksi viikkoa myöhemmin Mariupolia on pommitettu ja piiritetty niin, että tiistaina maaliskuun 8. päivänä lapsen kerrottiin kuolleen nestehukkaan. Keskiviikkona 9.3. kuultiin, ettei kaupunkiin saatu enää vettä eikä sähköä.

Venäjä on tarjonnut siviileille ”evakuointikäytävää” Mariupolista. Punaisen ristin johtoon kuuluva Dominik Stillhart sanoi reitin kuitenkin olleen miinoitettu.

”Tilanne siellä [Mariupolissa] on pelottava”, totesi Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ICRC:n tiedottaja Jason Straziuso HS:lle keskiviikkona 9. maaliskuuta. ”Ihmiset ovat loukussa. Heillä ei ole mitään keinoa päästä pois kaupungista.”

Perheet piileskelevät maan alla tuntikausia.

YK vahvistaa ainakin 516 siviilin kuolleen ja yli kahdeksansadan haavoittuneen kahden viikon hyökkäyksen aikana Ukrainassa. Todellisten määrien täytyy olla suurempia, sen toteaa myös YK.

Ukrainan ilmoittamat luvut ovat selvästi suurempia. Keskiviikkona Mariupolin apulaiskaupunginjohtaja Sergei Orlov kertoi, että tiistaihin mennessä kuolemia olisi varmistettu pelkästään tässä kaupungissa 1 207.

"Todellisuudessa emme edes pysty laskemaan kuolleiden määrää. Niitä voi olla kolme tai neljä kertaa enemmän", Orlov sanoi CNN:lle.

Lähdimme Mariupolista ensimmäisen hyökkäyspäivän aikana hieman eri reittiä takaisin kohti Kiovaa. Kauheuksia on kuulunut jälkeenpäin myös tuolta reitiltä.

Kun ajoimme ohi Zaporižžjan kaupungin, rautatieasemalla ihmiset jonottivat rauhallisesti länteen lähteviin juniin.

24. helmikuuta. Ihmiset pakenivat Ukrainasta torstaina hyökkäyksen alettua. Zaporižžjan rautatieasemalla oli tungosta.

Nyt Zaporižžjan aluetta on pommitettu. Viereisen ydinvoimalan hallintorakennus syttyi hetkeksi tuleen. Rakennuksessa kerrotaan olevan 400 venäläissotilasta, joiden kyvyistä vastata ydinvoimalan turvallisuudesta ei ole Ukrainan mukaan tietoa.

Palasimme Dnipron kautta Kiovaan. Kaupungissa oli lauantai-illasta maanantaiaamuun täydellinen ulkonaliikkumiskielto, jolloin Ukrainan joukot etsivät sabotöörejä ja mahdollisia venäläisten etujoukkoja.

Nyt Kiovassa ihmiset kulkevat asuntojen ja pommisuojien väliä päivästä ja yöstä toiseen. Lastensairaaloissa useat lapset ovat syntyneet keskosina, kun pommitusten aiheuttama hätä ja stressi käynnistävät synnytykset liian aikaisin.

Keskoslapset nukkuvat lastensairaalan pommisuojassa Kiovassa 1. maaliskuuta.

Suomalainen Lukas Stasevskij on yhä Kiovassa.

”Kiovan alueella pahin tilanne on nyt lähellä olevissa pikkukaupungeissa kuten Irpinissä, jonka asukkaita yritetään parhaillaan evakuoida”, kertoo Stasevskij, joka tunnetaan myös sellistinä ja Game Music Collectiven johtajana.

Stasevskij opiskelee Kiovassa elokuvaohjaajaksi ja tekee parhaillaan dokumenttia sodan tapahtumista.

”Jengi on Kiovassa taisteluhenkisesti liikkeellä. Vanhat mummotkin tekevät Molotovin cocktaileja.”

Kiova kestää – edelleen.

”Kaupat ovat puolityhjiä, ja jonot ovat isot. Mutta ihmeen hyvin Kiovan infrastruktuuri pankkitoimintaa myöten on pystyssä. Ihmiset ovat rauhallisia ja päättäväisiä.”

Tämän Lukas Stasevskij sanoo, kun hyökkäyksen alkamisesta on 13 päivää.

Pari tuntia haastattelun jälkeen hän laittaa Facebookiin videopäivityksen. Ukrainan sisäministeriön vierestä on juuri kuulunut voimakas räjähdys.

”Että tällainen meininki siviilien evakuointipisteellä”, hän sanoo videolla.

Mies kulki Bila Tserkvan raunioissa tiistaina 8. maaliskuuta.

Maanantaina maaliskuun 28. päivä lähdimme Kiovasta evakkoreittiä luoteisrajalle. Matkasimme Žanna Pastušenkon ja hänen lastensa Matvein ja Frosjan kanssa Vinnytsjan kaupungin ja Moldovan kautta Romaniaan.

Žanna Pastušenko ja Vasili Medsvetskyi hyvästelevät Kiovassa ennen vaimon ja lasten pakoa kohti lounasta helmikuun viimeisenä päivänä.

Kyyneleet virtaavat Žanna Pastušenkon poskille 2. maaliskuuta. Žanna ja hänen kaksi lastaan Matvei ja Jefrosinia eli Frosja ajoivat Kiovasta Moldovan kautta Romaniaan HS:n toimittajan ja valokuvaajan kanssa.

Matkalla meidät pysäyttivät vain ukrainalaisten tiesulut ja seurueen nuorimman jäsenen pahoinvointi, josta hän toipui pian. Ja lopulta pitkät jonot rajoilla.

Nyt tuon reitin varrella ollut Bila Tserkva on pitkälti raunioina.

Ja Vinnytsjassa kuulemamme ilmahälytys ennakoi kaupungin lentokentän pommituksia, jotka toteutuivat muutama päivä myöhemmin.

Pelastushenkilökunta yritti sammuttaa pommituksen aiheuttamaa tulipaloa Gavrišivkan lentotukikohdassa Vinnytsjassa maanantaina 7. maaliskuuta.

Ukrainalaisten tyyneys ja maanpuolustustahto tekevät vaikutuksen. Heitä voi pommittaa, mutta voiko Venäjä todella hallita pinta-alaltaan Euroopan toiseksi suurinta maata?

Ja voiko se kahlita maan noin 44 miljoonan ukrainalaisen vapaudentahtoa?

Yli kahdentuhannen kilometrin ja kymmenien tiesulkujen jälkeen mielikuva on, että ukrainalaiset on mobilisoitu puolustamaan maataan pieniä kinttupolkuja myöten. He ovat valmiita taistelemaan kaupungeissaan kortteli korttelilta.

Siviileille on jaettu rynnäkkökiväärejä ja puolustusministeriön ohjeet polttopullojen tekoon.

Voi olla, että Putin haukkaa liian isoa palaa, mutta hirvittävän tuhon ja humanitäärisen kriisin hän aiheuttaa.

” Yli kahdentuhannen kilometrin ja kymmenien tiesulkujen jälkeen mielikuva on, että ukrainalaiset on mobilisoitu puolustamaan maataan pieniä kinttupolkuja myöten.

Mies poistui pommitusten pahoin vahingoittamasta asuinrakennuksesta Harkovassa 8. maaliskuuta.

Kahdessa viikossa yli 2,15 miljoonaa ihmistä on paennut maasta, YK kertoo. Kolme heistä eli matkakumppanimme Žanna Pastušenko ja lapset Matvei ja Frosja ovat nyt turvassa Saksassa. Aviopuoliso ja isä Vasili Medvetskyi jäi taistelemaan Kiovaan. Hän kuuluu niihin miljooniin 18–60-vuotiaisiin ukrainalaismiehiin, jotka eivät saa poistua sotatilan vuoksi maasta.

Ukrainalaisia pakolaisia jonotti Karakovetsissa Puolan rajalle 30. helmikuuta. Suurin osa pakolaisista pyrkii juuri Puolaan.

Euroopassa on nyt selvästi suurempi pakolaiskriisi kuin vuonna 2015, jolloin yli miljoona pakolaista saapui mantereelle Lähi-idästä.

Suurimman taakan ottaa Puola jo noin 1,3 miljoonalla ukrainalaispakolaisella.

Venäjälle on YK:n mukaan päätynyt noin satatuhatta ukrainalaista, joista monet evakuoitiin ennen hyökkäystä Venäjän voimin ylläpidetyiltä itäisiltä Donetskin ja Luhanskin separatistialueilta. Venäjä tarjoaa nytkin evakuointireittejä, joita lähinnä venäläismieliset käyttäisivät – monet niistä johtavat nimittäin Valko-Venäjälle tai Venäjälle.

Kiovassa pysyttelevän Lukas Stasevskijn mielestä evakuoituminen ja pakolaisuus eivät kriisiä ratkaise.

”Tietysti naiset ja lapset pitää saada pois helvetinkoloista kuten Iirpinistä ja Mariupolista. Mutta miljoonia ihmisiä, mukana monia vanhuksia, on mahdoton siirtää. Siksi nyt pitää tukea Ukrainan infrastruktuuria ja sotavoimia. Venäjän hyökkäys voidaan pysäyttää vain riittävällä vastavoimalla.”

HS vieraili etulinjassa separatistien ja Ukrainan joukkojen kontaktilinjalla ennen hyökkäystä. Ukrainan asevoimien 25. maahanlaskuprikaatin laskuvarjojääkäri tähysti periskoopilla sodan tuhoaman teollisuusalueen raunioissa Avdiivkassa noin 12 kilometrin päässä Donetskin keskustasta pohjoiseen.

Ukrainalainen tiesulku Vinnytsjan ulosmenotiellä 1. maaliskuuta.

Millainen on voimien ja vastavoimien suhde?

Yhdysvaltain puolustusviranomaisten mukaan Venäjä on lähettänyt Ukrainan puolelle jo lähes kaikki 150 000 sotilasta, jotka se oli koonnut Ukrainan rajojen tuntumaan ennen hyökkäyksen alkua.

Ukrainalla oli ennen sotaa asevoimissaan parikymmentä prikaatia ja yli 125 000 sotilasta. Oman ilmoituksensa mukaan se pystyy kokomaan reserviläisistä useita satojatuhansia sotilaita ja 27 lisäprikaatia, joskin kyse on lähinnä paikallisjoukoista ja kevyestä jalkaväestä.

Venäjällä on ilmaylivoima, ja se on väittänyt tuhonneensa jo pääosan Ukrainan sotilaallisesta infrastruktuurista.

Asiantuntijoiden mukaan sekä Venäjän että Ukrainan tässä sodassa käyttämästä sotilaallisesta kalustosta noin 90 prosenttia voi yhä olla käyttökunnossa.

Sotilaiden kuolemista tiedot ovat tietenkin ristiriitaisia.

Ukrainan mukaan yli 12 000 venäläissotilasta on kuollut. Venäjä tunnusti ensimmäisen hyökkäysviikon jälkeen vain noin viidensadan sotilaansa kuolleen.

Totuus on siltä väliltä. Yhdysvaltalaisarvion mukaan tiistaihin mennessä oli kuollut ”ainakin” kolmetuhatta venäläissotilasta.

”Se arvio tuntuu realistiselta”, sanoo HS:lle Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri.

Ukrainan mukaan se on tuhonnut esimerkiksi yli kolmesataa venäläistä panssarivaunua ja yli tuhat muuta panssariajoneuvoa, viitisenkymmentä lentokonetta ja 80 helikopteria.

Se voi olla liioittelua, mutta satelliittikuvista ja valokuvista voi päätellä, että Venäjän sotilaskalustoa on tuhottu merkittävästi ja joukossa on ainakin 140 panssarivaunua.

Venäjän johdolle hyökkäys on ollut odotuksiin nähden pettymys.

”Ukrainan puolustus on toiminut oletettua paremmin myös sen vuoksi, että Venäjä on toiminut heikommin kuin kukaan osasi olettaa”, Pekka Toveri arvioi.

Kiovan todellinen piirittäminen vaatisi 90 kilometrin pituista rengasta ympärillä ja tuntuvia lisäjoukkoja huoltoyhteyksineen. Se veisi yhä aikaa, ja Venäjän johto toivonee nopeampaa ratkaisua.

”Jonkinlaista rynnäkköä ennakoi tšetšeenien ja Wagner-ryhmän palkkasotilaiden keskittäminen Kiovan luoteispuolelle. Heitä Venäjän johdon on helpompi uhrata kuin omia joukkoja”, Toveri arvioi.

Kaupunkisodasta Toveri ennakoi raakaa.

”Kun hyökkääjälle tulee tappioita, käytännöksi voi tulla ampuminen heti kun liikettä nähdään. Siinä tulee varmasti ylilyöntejä ja viattomien siviilien tappamista.”

Pekka Toveri puolustusvoimien tiedustelupäällikkönä vuonna 2019.

Ensimmäinen rynnäkkö Kiovaan voi kuivahtaa huoltoyhteyksien heikkouteen.

”Venäjän asevoimien huolto perustuu pitkälti rautateihin, ja siksi he yrittävät nyt turvata rautatieverkon hallintaa Konotopissa ja Tšernihivissä Koillis-Ukrainassa. He tarvitsevat satoja tonneja tarvikkeita rautateitse näiden kaupunkien ohi, jos haluavat vallata Kiovan.”

Venäjä on vaikeuksissa muuallakin.

”Harkovassa on pistetty luu kurkkuun hyökkääjälle jo moneen kertaan.”

Mutta katse kohdistuu jälleen myös Mariupoliin. Jos se kaatuu, Venäjä saa tahtomansa maayhteyden itäosistaan Krimin niemimaalle.

”Ja jos Mykolajevin kaupungin valtaus tai kiertäminen onnistuu etelässä, he saavat sillanpääaseman hyökätä Odessaan.”

Vähitellen Venäjä voisi estää Ukrainan pääsyn merille. Se voisi tyrehdyttää jopa puolet maan ulkomaankaupasta ja kuljetuksista.

Toteutuessaan tällainen saarto voisi taivuttaa Ukrainan johdon jollakin aikavälillä epämieluisiin rauhanehtoihin.

”Aivan kuten Suomi taipui talvisodassa, kun Venäjä [silloin Neuvostoliitto] oli saamassa läpimurron Viipurinlahdella”, Toveri vertaa.

Niin, talvisota. Vertausta on käytetty monta kertaa. Tapahtumajärjestys muistuttaa Neuvostoliiton silloista hyökkäystä Suomeen.

Ensin oli outoja turvatakuuvaatimuksia. Sitten tuli väite pienemmän hyökkäyksestä, mihin kukaan ei uskonut.

Yhteistä on myös suuren hyökkääjän yllättävä kompurointi kahden ensimmäisen taisteluviikon aikana. Ja kansainvälinen yhteisö, joka sympatisoi pienempää ja tarjoaa materiaalista apua, mutta jättää sen taistelemaan yksin.

Onko Ukrainallakin edessä sata kunnian päivää, alueidensa uusi silpominen ja katkera rauha?

”Näin voi hyvin käydä. Sanktiot syövät Venäjän kykyä käydä sotaa. Mutta sanktioiden teho vaatii niin paljon aikaa että Ukrainan puolustuskyky ei ehkä riitä”, Toveri ennakoi.

Kysymys on nyt osapuolten sietokyvystä.

”Jos Ukraina kestää, se voi saavuttaa siedettävän rauhan.”

Lisää kuvia Ukrainasta Venäjän hyökkäyksen kahden ensimmäisen viikon ajalta

24. helmikuuta. Maria oli sukulaisen ja ystävien kanssa matkalla pois Ukrainasta sodan jaloista Severodonetskin ja Slavianskin välillä.

25. helmikuuta. Natalia ja monet muut hakivat suojaa Kiovan metroasemilta.

27. helmikuuta. Sankka savu nousi koko aamun Kiovasta katsoen lounaassa, suunnassa, jossa sijaitsee yöllisten ilmaiskujen kohteeksi joutunut öljyterminaali Vasylkivissä.

26. helmikuuta. Palomies sammutti tulipaloa luoteisessa Kiovassa.

27. helmikuuta. Liza Fedotova istui äitinsä Katerinan sylissä kiovalaisessa pommisuojassa. Lisa haluaisi, että hänen moskovassa asuva venäläinen isänsä pyytää anteeksi Venäjän hyökkäystä. Lisan isästä aiemmin eronnut Katerina Fedotova huokaa, että Venäjän hyökkäyksen jälkeen Liza ei tule vuosiin näkemään isäänsä.

1. maaliskuuta. Ruokakauppojen hyllyt olivat tyhjiä Kiovassa.

1. maaliskuuta. Katya ja hänen ennenaikaisesti syntynyt 5-kuukautinen vauvansa Diana suojautuvat lastensairaalan pommisuojassa.

28. helmikuuta. Vasili Medvedskyi antaa auton paperit ja rahaa vaimolleen Žanna Pastušenkolle Kiovassa pakomatkaa varten. Žanna antaa kutsuntailmoituksen, jota hän on kahdeksan vuotta piilotellut mieheltään. Pastušenko ja hänen kaksi lastaan lähtivät Kiovasta pakomatkalle helmikuun viimeisenä päivänä.

29. helmikuuta. Monien muiden pakolaisten tavoin Žanna Pastušenko on teipannut autonsa tuulilasiin ja takaikkunaan lapun Lapsia.

28. helmikuuta. Žanna Pastušenko ja hänen kaksi lastaan Matvei, 10, ja Frosja, 8 katsovat herkeämättä uutisia hotellihuoneen televisiosta Vinnytsjassa.

2. maaliskuuta. Žanna Pastušenkon tunteet purkautuvat helpotuksen ja surun sekoituksena Fãlestissa Moldovassa, jossa hän kohtaa sattumalta saksalais-ukrainalaisen pariskiunnan, joka ottaa hänet huomaansa ja lupaaa opastaa omalle kotiseudulleen Etelä-Saksaan.

2. maaliskuuta. Perheet odottivat Ukrainan ja Puolan rajalla Krakovetsin rajanylityspaikalla.

4. maaliskuuta. Natalia ja vastasyntynyt poika Makaryi. Lvivilaisessa lastensairaalassa perjantaina. Makaryi tarkoittaa ”siunattua”.

6. maaliskuuta. Apu pääsi perille lvivilaisessa kirkossa, Ukrainassa. Sen taustalla olivat myös suomalaiset lahjoittajat ja Kirkon Ulkomaanapu. Kirkon ruokalan ikkunat on suojattu hiekkasäkeilla.

7. maaliskuuta. Vapaaehtoiset tarjosivat syötävää pakeneville Lvivin rautatieaseman edustalla maanantaina.