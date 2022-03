Ukrainasta lähtee nyt joka sekunti pakolainen. Näin totesi äskettäin erään norjalaisen avustusjärjestön johtaja, eikä arvio ollut yhtään liioiteltu.

Pikemminkin se oli alakanttiin. Ukrainasta on paennut yli kaksi miljoonaa ihmistä runsaassa miljoonassa sekunnissa eli kahdessatoista vuorokaudessa.

Ylivoimaisesti eniten ukrainalaisia sotapakolaisia on nyt Puolassa, 1,2 miljoonaa. Unkari on vastaanottanut lähes parisataatuhatta ja Slovakiakin kohta 150 000 pakolaista. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR kerää tietoja määristä viranomaisilta rajanylityspaikoilta.

Kokeneet ja monta sotaa ja nälänhätää nähneet avustustyöntekijät sanovat nyt, että tämä on nopeimmin kasvava pakolaiskriisi, jota he ovat todistaneet kymmeniin vuosiin.

Yhdeksän kymmenestä ukrainalaispakolaisesta on lapsia ja naisia. Miesten on jäätävä puolustamaan kotimaataan, sillä Ukraina ei päästä 18–60-vuotiaita miehiä lähtemään maasta.

Ukrainan Puolan, Slovakian, Unkarin, Romanian ja Moldovan vastainen raja on yli 2 500 kilometriä pitkä. Matkalla on kolmisenkymmentä rajanylityspaikkaa.

Ihmiset pakenivat Irpinin kaupungista Kiovan läheltä sunnuntaina.

Myös Venäjälle on lähtenyt pakolaisia, mutta paljon vähemmän, vajaa satatuhatta. Valko-Venäjälle on mennyt naapurimaista vähiten, alle tuhat.

Ukrainan läntisiin naapurimaihin ei ole valtavista pakolaismääristä huolimatta vielä tarvinnut rakentaa sellaisia suuria vastaanottokeskuksia ja pakolaisleirejä kuin Jordaniassa on nähty Syyrian sodan aikana. Valtaosa ukrainalaispakolaisista näyttää toistaiseksi majoittuneen sukulaistensa ja tuttaviensa luo.

Ennen sotaa arvioitiin, että ulkomailla työskenteli kolmisen miljoonaa ukrainalaista. Valtaosa heistä asui Puolassa, Tšekissä, Italiassa ja Baltian maissa. Italiassa ukrainalaiset kausityöläiset ovat olleet yksi merkittävin työntekijäryhmä maatiloilla.

Ukrainalaiset siirtotyöläiset lähettivät kotimaahansa 14 miljardia euroa vuonna 2020, Maailmanpankki arvioi. Heillä on ollut merkittävä rooli Ukrainan taloudessa.

Kaikkiaan ukrainalaisia asui ennen sotaa muissa maissa 6–20 miljoonaa. Arviot vaihtelevat sen mukaan, ketkä vielä katsotaan ukrainalaisiksi. Eniten heitä oli Venäjällä (1,9 miljoonaa), Kanadassa (1,4 milj.), Yhdysvalloissa (1 milj.), Brasiliassa (600 000) ja Kazakstanissa (260 000).

Äiti ja tytär matkustivat tiistaina bussilla Ukrainan rajan yli Puolaan.

Pakolaismäärästä on tietenkin nähty kahdessa viikossa vasta alku. YK on ennustanut, että neljä miljoonaa ukrainalaista saattaa lähteä maasta, mutta sekin on vain arvio.

Eniten ukrainalaisia suhteessa väkilukuun on tähän mennessä vastaanottanut pieni 2,5 miljoonan asukkaan Moldova. Maan pääministeri sanoi jo viikonloppuna, että Moldova tarvitsee ulkomaista apua.

Eri maista tulleiden uutistietojen perusteella monet pakolaiset jatkavat Itä-Euroopan maista edelleen länteen. Näistä matkoista ei ole saatavilla tilastotietoja. Schengen-maissa rajat voi ylittää ilman passintarkastusta.

EU on luvannut, että ukrainalaiset saavat jäädä unionin jäsenmaihin jopa kolmeksi vuodeksi. Pakolaismäärään nähden turvapaikkahakemuksia onkin tehty vähän. Niitä ovat ilmeisesti jättäneet vain ne, joilla ei ole ollut muuta majapaikkaa kuin vastaanottokeskus.

Ukrainasta on saapunut myös muiden maiden kuin Ukrainan kansalaisia. Puolaan on tullut yli 120 valtion kansalaisia. Heidän joukossaan on ollut muiden muassa togolaisia ja kamerunilaisia. Varsinkin afrikkalaisten on kerrottu kohdanneen pakomatkalla rasismia.

”Enemmistö afrikkalaisista opiskelijoista on nuoria miehiä. Heitä pyydetään tekemään tilaa heikommille”, Puola tiedotti äsken. Puolan mukaan opiskelijoiden odotusajat rajoilla ovat pitemmät kuin naisten, lasten ja vanhusten. Ilman luotettavaa henkilöllisyystodistusta odotusaika venyy entisestään, viranomaistiedotteessa varoitetaan.

Puolassa pakolaisten määrä alkaa näkyä kaikkialla: juna-asemilla, lentokentillä, hotelleissa. Eräs varsovalainen kuvasi näkyä tiistaina masentavaksi. Puolalaiset tekevät sen, minkä pystyvät: jakavat ruokaa ja kotinsa ja tarjoavat autokyytejä.

Valtaosa noin 41 miljoonasta ukrainalaisesta on edelleen Ukrainassa. Yli miljoona heistäkin on kuitenkin jättänyt kotinsa ja siirtynyt jonnekin muualle maan sisällä. Lvivin kaupunkiin lähelle Puolan rajaa on paennut satoja tuhansia ihmisiä.

Taistelut ovat edenneet niin nopeasti, että YK:n mukaan tällä hetkellä jo 12 miljoonaa ukrainalaista on ulkopuolisen avun tarpeessa Ukrainan sisällä.

Ukrainan viranomaisten mukaan maassa oli alkuviikosta noin 650 000 ihmistä ilman sähköä. Maakaasu oli katkennut jo noin 130 000 ihmiseltä. Joillain alueilla asukkaat ovat ilman vesijohtovettä. Vahinkojen korjaaminen vaatisi taukoa tulituksessa.

Piiritetyssä Mariupolin kaupungissa asukkailta alkaa loppua ruoka ja vesi. Sähkö ja lämmitys ovat poikki. Kaupunkiin on ennustettu lähipäiviksi koleaa ja sateista säätä ja yöpakkasta. Kiovan alueella pohjoisessa lämpötila laskee öisin lähes kymmeneen pakkasasteeseen.

Ukrainan puolustusministeri syytti jälleen tiistaina Venäjää siitä, ettei luvattu humanitaarinen käytävä ole turvallinen Mariupolin evakuointiin.

YK:n mukaan sodassa oli kuollut tiistai-iltapäivään mennessä 474 siviiliä ja yli 850 oli loukkaantunut. Todelliset luvut ovat ”todennäköisesti paljon suurempia”, YK muistuttaa.

Esimerkiksi Volnovahan, Mariupolin ja Izjumin kaupunkien tilanteesta ei ole saatu vahvistettuja tietoja. Niissä on raportoitu olevan jopa satoja siviiliuhreja.

”Päivääkään ei ole mennyt ilman uutisia kymmenistä siviiliuhreista. Niiden syynä ovat satunnaiset pommi- ja raketti-iskut suurimpiin ukrainalaiskaupunkeihin”, sanoi Ukrainan YK-lähettiläs Evhenija Filipenko Genevessä tiistaina.

Pelkästään Kansainvälinen Punainen Risti on ilmoittanut tarvitsevansa 250 miljoonaa euroa ukrainalaisten auttamiseksi tänä vuonna.

Avustusrahaa tarvitaan veden- ja ruuansaannin turvaamiseen, huopiin, pakolaisleirien rakentamiseen ja ylläpitoon, terveydenhuollon järjestämiseen, psykologiseen tukeen, humanitaariseen apuun rajanylityspaikoilla, toisensa kadottaneiden perheenjäsenten etsimiseen ja niin edelleen.