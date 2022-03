Rautatiekiskot hitsataan panssariesteiksi, ja lumput käytetään naamiointiin. Toistaiseksi venäläisjoukot ovat kaukana, mutta Lviv valmistautuu vihollisen tuloon.

Lviv

Lviviläisellä kadulla haistaa, että kaupunki valmistautuu vihollisen hyökkäykseen.

Haju tulee kadun varrella olevasta pienpajasta, jonka pihalla rauhanaikana rekkakuskina toimiva Martin Ferens raaputtaa hitsauspuikkoaan teräkseen kunnes metalli alkaa sulaa tuhansien asteen kuumuudessa. Hän hitsaa vanhoista rautatiekiskoista panssariesteitä venäläisten panssarivaunujen pysäyttämiseksi.

Rauhanoloissa rekkakuskina toimiva Martin Ferens luottaa siihen, että hänen hitsaamansa esteet pysäyttäisivät venäläiset panssarivaunut.

”Tšekkiläisiksi siileiksi” kutsutut esteet ovat yksinkertaisuudessaan fiksuja. Jos panssarivaunu yrittää ajaa esteen päältä, kiilaa ”siili” vaunun alle eikä panssarivaunu kykene liikkumaan kunnolla. Keksinnön syntyhistoria viittaa 1930-luvun Tšekkoslovakiaan ja nyt, lähes sata vuotta myöhemmin, siileille on jälleen käyttöä.

Vanhoista kiskoista valmistettuja panssariesteitä näkee Lvivissä kaikkialla tiesuluilla. Niitä on valmistettu vanhoista kiskoista jo tuhansittain, ja kiskojen puuttuessa materiaaliksi ovat kelvanneet kaikenlaiset metallipalkit.

Ferens nauraa kysymykselle, pystyvätkö hänen hitsaamansa panssariesteet pysäyttämään myös Venäjän moderneimmat panssarivaunut.

”Olen siitä sataprosenttisen varma”, Ferens sanoo ja tönäisee yhtä pajan pihalla jo valmiina olevaa estettä. Yksi vanhoista kiskoista tehty siili painaa noin 500 kilogrammaa.

Martin Ferens

Ferens on tehnyt itse jo 35 panssariestettä. Niitä valmistetaan samanaikaisesti myös lukuisissa muissakin pikkupajoissa.

Ferens huokaa, kun häneltä kysyy, joutuvatkohan hänen hitsaamansa panssariesteet vielä tositoimiin venäläisiä panssareita vastaan.

”Toivon tietysti, että näin ei kävisi. Mutta meidän on tehtävä parhaamme ja valmistauduttava kaikkeen. Ei siihen pidä luottaa, jos Venäjä sanoo, ettei se aio hyökätä.”

Toistaiseksi Länsi-Ukrainassa oleva Lviv on saanut olla rauhassa Venäjän hyökkäykseltä, mutta rauhanomaisuuden jatkumisen varaan ei lasketa.

1200-luvulla perustetun Lvivin vanha keskusta on Unescon maailmanperintökohde ja kaupunki on alueen kulttuurinen, poliittinen, taloudellinen ja uskonnollinen keskus. Asukkaita on enemmän kuin Helsingissä, yli 700 000.

Kaupungista on matkaa Valko-Venäjän rajalle parisensataa kilometriä ja Kiovan taisteluihin yli 400 kilometriä. Ukraina on suuri maa.

Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan alkoi 24. helmikuuta, ja siitä lähtien Lvivissäkin on valjastettu kaikki liikenevät voimavarat puolustuksen varalle.

Paikoin katutasossa olevat ikkunat on suojattu hiekkasäkeillä ja ikkunoita on teipattu sirpalevaaran pienentämiseksi. Kirkkoja reunustavat patsaat on suojattu kivivillalla, muovikääreellä ja ilmastointiteipillä.

Lvivin patsaat on kääritty suojapaketteihin.

Alkoholia ei myydä kaupoissa eikä ravintoloissa, ja kaupungissa on iltakymmeneltä alkava öinen ulkonaliikkumiskielto.

Eri puolilla kaupunkia valmistetaan myös tavaroita – joita ei tavanomaisesti tarvittaisi – kuten naamioverkkoja sotilaskohteisiin. Niitä improvisoidusta kaikesta saatavilla olevasta materiaaleista kuten vaatelumpuista. Ainakin Odessassa on käytetty hyväksi myös kalaverkkoja.

Kaupunkiin johtavien teiden varsille on myös pystytetty suuria tienvarsikylttejä venäläisille siltä varalta, että viholliset joskus tänne asti pääsisivät.

”Venäjän armeija – suksikaa v–n!”

Andrey Sheptytskyn kansallismuseossakin on täysi valmistautumistyö käynnissä.

Pihalla miehet täyttävät hiekkakasasta säkkejä museon suojaksi ja ikkunoiden eteen asennetaan vanerilevyjä. Museon aarteet on viety pommeilta suojiin maan alle. Kansallismuseon edustajan Orest Zjomkan mukaan sodalta on Lvivissä viety suojaan jo 170 000 esinettä ja muualta Ukrainasta kaupunkiin tuodaan turvaan lisää taideaarteita.

Kansallismuseota suojattiin hiekkasäkeillä.

”Noin viikon ajan olemme valmistautuneet pahimpaan”, Zjomka kertoo kansallismuseon pihalla.

”Näissä oloissa ei voi tietää mitä tulee tapahtumaan, mutta meidän on valmistauduttava kaikkeen.”

Museon sisätiloissa taulujen paikoilla roikkuvat vain narut ja pois vietyjen teosten nimikyltit.

”Eivät venäläiset välitä siitä, ettei tämä museo ole mikään sotilaskohde. He vain pommittavat”, museon tiloista vastaava Ivan Tereštšak sanoo tyhjässä näyttelytilassa.

Ukrainalaisen kirjailijan Ivan Frankon mukaan nimetyssä puistossa on varauduttu pommituksiin kaivamalla maan alta toisen maailmansodan aikaisia tunneleita ihmisten pommisuojiksi. Puistossa on lasten leikkipaikka, josta pääsisi tunneleihin nopeasti suojaan. Suojia on rakennettu ja varusteltu myös kaikkiin muihinkin mahdollisiin paikkoihin.

Maan alla kuopassa näkyy vanha ruosteinen ovi, jonka takaa aukeaa tiilistä rakennettu tunneliverkosto. Tunneleihin on asennettu sähköjohdot ja uusien valaisimien tyhjät pakkaukset on heitetty nurkkaan.

Tiiliseen tunneliverkostoon pääsisi suojaan pommituksilta.

Vanhoja tunneleita tulee puistossa ihmettelemään muun muassa Irpinistä Kiovan laitamilta pommituksia paennut nainen lastensa kanssa. Hän katsoo tunneleita epäuskoisena ja sanoo vievänsä lapsensa turvaan Puolan puolelle.

”Toistaiseksi Lvivissä on rauhallista, mutta ei enää kauaa”, nainen sanoo ja näyttää kännykästään videota, jossa mies opastaa siviilejä evakuointimatkalla. Video päättyy, kun miehen viereen osuu pommi. Naisen epäluulo Lvivin näennäiseen turvallisuuteen on ymmärrettävää.

Ukrainalaiset kävivät tutustumassa Ivan Frankon puistossa esiin kaivettuihin pommisuojiin.

Läheisessä taidekeskuksessa käy kova sutina. Paikasta on tehty vapaaehtoisten auttamiskeskus.

Taidekeskuksen taakse tuodaan ruokatarvikkeita ja pääsisäänkäynnillä kaupunkilaiset voivat käydä skannaamassa qr-koodeista lisätietoa tarvittavista avustustyöntekijöistä. Pulaa näyttäisi olevan esimerkiksi autonkuljettajista, lääkäreistä, ompelijoista ja vartijoista.

Avustusmahdollisuuksia on tullut selvittämään myös 16-vuotias Maksym. Hän etsii mitä tahansa fyysistä työtä, missä voisi olla avuksi kaupungin puolustamiseksi. Nuorimies on tuohtunut, koska häntä ei ikänsä puolesta hyväksytty aseelliseen palvelukseen, vaikka kävi sitä erityisesti anomassa.

Maksym tuli taidekeskukseen etsimään vapaaehtoistyötä kaupungin puolustamiseksi yhdessä isoäitinsä Natalia Protsenkon kanssa.

”Olen valmis tekemään mitä tahansa.”

Maksymin mukana on myös hänen isoäitinsä Natalia Protsenko, joka uskoo Lvivin varautuneen jo hyvin kaikkeen mahdolliseen.

”Jos venäläiset tänne tulevat, heidät tullaan tuhoamaan. Uskon Ukrainan voittoon”, Protsenko sanoo.