Anna ystävineen erehtyi Kiovasta lähtiessään pakosuunnasta. Hän viestitti Venäjän valtaaman pikkukylän kellarista ystävälleen Suomeen. ”Tunnen miten maa jytisee.” ”Sähkölinjat palavat.” Yhteys katkesi. Kolme viikkoa myöhemmin eräs mies pääsi kylästä hevosella välittämään uutisia.

Anna herää kaveriensa viesteihin. Venäjä on hyökännyt Ukrainaan yöllä. Pitää lähteä pois Kiovasta. Anna alkaa kiireesti pakata. Varavirtalähde unohtuu. Annalla ei ole autoa, mutta kaverit lupaavat kyydin. Anna odottaa heitä. Kavereita ei näy eikä kuulu, kuluu tunteja. Anna odottaa. Mitä muutakaan hän voisi? Anna miettii, että he ovat unohtaneet hänet. Mutta lopulta kyyti saapuu. Liikenne on ollut sekaisin.