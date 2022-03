”Tilanne on absurdi”, myöntää Norjan energiaministeri Dagens Næringsliv-lehdelle.

Mitä tekisit, jos näinä aikoina pankkitilillesi alkaisi sataa silmittömästi rahaa? Huomaisit, että eilisen ennätyksellinen saldo paukahtaisi rikki tänäänkin, kun muut kärsivät sodasta ja hädästä. Toteaisit, että saamasi rahat ovat yhteydessä tähän hätään. Tuhlaisitko rahat, sijoittaisitko ne vai lahjoittaisitko ne sodan uhreille?

Öljymaa Norja painiskelee tällaisten kiperien moraalisten kysymysten kimpussa. Ukrainan sodan aiheuttaman öljyn ja kaasun hintojen nousun vuoksi jo entuudestaan vauraaseen Norjaan virtaa nyt rahaa kuin roskaa. Kaasun hinta on kymmenkertainen viime kesään verrattuna, öljyn hinta on noussut noin 75 prosenttia. Kysyntä on huipussaan, Norjan öljy- ja kaasuhanat auki täysillä.

Nordean markkina-analyysin mukaan Norjan öljy- ja kaasutulot voivat jopa kuusinkertaistua tänä vuonna.

” Ylimääräisten tulojen summa on suunnilleen yhtä paljon kuin koko Norjan tämän vuoden valtion budjetti.

Norjan hallitus ennakoi valtion öljy- ja kaasutulojen olevan tänä vuonna noin 277 miljardia kruunua (28 miljardia euroa), mutta sotatilanteen aiheuttaman hintojen nousun vuoksi Norjan öljy- ja kaasutulot saattavat Nordean arvion mukaan nousta jopa 1 750 miljardiin kruunuun (177 miljardia euroa). Rahavuoren korkeus on helpompi hahmottaa seuraavasti: ylimääräisten tulojen summa on suunnilleen yhtä paljon kuin koko Norjan tämän vuoden valtion budjetti.

”Tilanne on absurdi”, myöntää Norjan energiaministeri Espen Barth Eide Dagens Næringsliv-lehdelle. Hän uskoo kuitenkin, että öljy- ja kaasupula nopeuttavat vihreisiin energialähteisiin siirtymistä.

Norjan hallitus tai suurkäräjät eivät ole ainakaan toistaiseksi tehneet päätöksiä yllätysrahojen suuntaamisesta Ukrainaan. Norjan hallitus on jo aiemmin myöntänyt kaksi miljardia kruunua hätäapua Ukrainalle.

Oslon yliopiston kansantalouden professorilla Halvor Mehlumilla on selkeä mielipide ylimääräisten tulojen käytöstä.

”Norjan tulee antaa koko ylimääräinen summa Ukrainan hätäapuun ja maan jälleenrakentamiseen”, Mehlum sanoo Helsingin Sanomille.

” Mehlumin mukaan Euroopalla olisi keinoja estää Norjan ylenmääräistä rikastumista.

Tilanne on hänen mielestään niin poikkeuksellinen, että öljytuloja normaalioloissa koskevista säännöistä voidaan poiketa. Norjan öljyvaroja hallinnoivan öljyrahaston sääntöjen mukaan vain kolme prosenttia öljytuloista voidaan ottaa käyttöön tänä vuonna, loput on investoitava öljyrahastoon.

”Suurkäräjät voi päättää poikkeuksesta näin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tämä on moraalisesti perusteltavissa, koska poikkeukselle on hyvä syy”, Mehlum sanoo.

Öljytulojen kasvun ja inhimillisen hädän yhdistelmä ei tosin ole uusi asia Norjassa. ”Norja on aikaisempienkin sotien ja konfliktien aikana ansainnut poikkeuksellisen hyvin”, Mehlum sanoo.

Mehlumin mukaan myös Euroopalla olisi keinoja jarruttaa öljyn ja kaasun hintojen nousua ja samalla estää Norjan ylenmääräistä rikastumista.

”Euroopan ja energiayhtiöiden olisi yhteisvoimin päätettävä jokaista maata koskevista kiintiöistä. Kun kysyntä laskee, myös hinnat laskevat”, Mehlum sanoo.