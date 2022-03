Berliiniin tulee nyt päivittäin ainakin 10 000 Ukrainasta paennutta – HS vieraili rautatie­asemalla, jonne he saapuvat: ”Monet tulijoista ovat todella traumatisoituneita"

Puolasta saapuvista junista tulee uupuneita ja itkuisia ihmisiä, joiden turvallisuudesta on herännyt huolia.

Berliini

Berliinistä on tullut Ukrainasta paenneiden reitin suurin solmukohta ja pakolaisten merkittävin yksittäinen kohde Ukrainan naapurivaltioiden ulkopuolella.

Tiistain aikana Berliiniin saapui julkisilla kulkuneuvoilla ennätysmäärä, yli 15 000 Ukrainan sotaa pakenevaa ihmistä. Kuluneen viikon aikana sotaa pakenevia on tullut Berliiniin noin kymmenentuhannen ihmisen päivävauhtia. Arviolta kaksi kolmasosaa heistä jää Berliiniin.

Viranomaisten mukaan arviot tulijoiden määristä ovat alakanttiin, sillä sotaa pakenevia saapuu myös yksityisautoilla. Pidennettyjä junia saapuu Berliiniin Puolasta joka päivä kuusi kappaletta. Pakolaisten ei tarvitse maksaa matkalipuista.

Berliiniin saapuu päivittäin tuhansia ihmisiä Ukrainasta, sillä se on Puolasta tulevien junien ja bussien kohdeasema.

Sotaa pakeneminen ei ole tarina, jolla on onnellinen loppu sen jälkeen, kun ihminen on perillä ja turvassa. Aseman tungoksessa monet Ukrainasta tulleet ovat erittäin väsyneitä ja ahdistuneita. Itku on herkässä.

”Monet tulijoista ovat todella traumatisoituneita. Joissakin Berliiniin saapuneista busseista on luodinreikiä”, Berliinin senaatin kotouttamisosaston tiedottaja Stefan Strauß sanoi keskiviikkona HS:lle Berliinin rautatieasemalla.

Lisäksi monet tulijoista ovat olleet vaarassa myös perille päästyään. Ihmissalakuljettajista on tehty havaintoja, ja alkuviikosta Berliinin poliisi ilmoitti useista tapauksista, joissa pakolaisnaisille oli tarjottu rahaa yöpaikkaan lähtemistä vastaan.

Seisottuani paikalla muutaman minuutin saan itsekin epämääräisen tarjouksen tuntemattomalta mieheltä ”I love you” -avauksen kera.

Poliisit partioivat rautatieasemalla nyt vahvistetusti, ja ilman vanhempia saapuvia lapsia varten rautatieasemalla päivystää liikkuva lastensuojelutiimi.

Jo rautatieasemalla paenneet saavat avustusjoukoilta ruokaa, juomaa, vaatteita, ilmaisia sim-kortteja, ohjeita ja tarvittaessa ensiapua.

Keskiviikkoiltana Berliinin senaatin pystyttämä lämmitetty ”tervetuliaisteltta” avattiin vastaanottoa varten, jotta avustuspisteet saadaan pois aseman käytäviltä paremmin valvottuun, turvallisempaan tilaan.

Keskiviikkona Berliinin rautatieaseman vieressä olevalle Washingtonin aukiolle avattiin avustusteltta Ukrainan pakolaisia varten.

Vapaaehtoiset avustajat huolehtivat Ukrainasta pakeneville jaettavista elintarvikkeista.

Teltalta liikennöi sukkulabusseja vastaanottokeskuksiin. Straußin mukaan Berliini on majoittanut sodan alettua julkisen puolen majoitustiloihin noin 8 000 ihmistä. Muilla kaupunkiin jääneillä on majoituspaikka esimerkiksi yksityisissä perheissä.

”Tegelin lentoasemasta rakennetaan majoituspaikka vain Ukrainan sotaa pakenevia varten”, Strauß kertoo. Toissa vuonna suljettu lentoasema on toiminut viime aikoina rokotuskeskuksena.

Viikonloppuna Tegelin pitäisi olla jo valmiina majoittamaan kolmisen tuhatta ukrainalaista.

Myös lukuisia muita uusia suuria majoituskeskuksia on suunnitteilla. Ne vaativat paljon työvoimaa ja nopeaa infrastruktuurin rakentamista. Berliini pyytää puolustusvoimien apua käytännön työhön.

Berliinin pormestari Franziska Giffey kertoi keskiviikkoiltana senaatin erityisistunnon jälkeen, että Berliiniin matkalla olevia busseja ohjataan myös muualle Saksaan.

Monet kuitenkin haluavat jäädä nimenomaan Berliiniin. Kaupungissa on iso ukrainalaisyhteisö jo ennestään.

Berliinin päärautatieasemalla Emma Schmidt on yksi sadoista vapaaehtoisista auttajista, jotka ovat paenneita vastassa. Asemalla toimii useita järjestöjä, mutta Schmidt on auttamassa itsekseen ja joskus ystäviensä kanssa.

Hän on venäläinen, ja hänellä on ukrainalainen poikaystävä. Poikaystävä on jatkuvasti yhteydessä Kiovassa olevaan isoäitiinsä, joka itkee puhelimessa.

”Isoäiti itkee kaiken aikaa. Olen täällä auttamassa ihmisiä käsitelläkseni stressiä”, Schmidt kertoo.

Emma Schmidt auttaa Ukrainasta saapuvia Berliiniin päärautatieasemalla yleensä yhteen asti yöllä.

Schmidt auttaa Ukrainasta tulevia ihmisiä jatkoyhteyksien selvittämisessä ja toimii tulkkina. Keltaisen huomioliivin ansiosta ihmiset osaavat tulla kysymään häneltä apua. Päivät ovat venyneet jopa viisitoistatuntisiksi.

”Normaalisti olen täällä yhteen asti yöllä. Junat ovat aina myöhässä, yleensä useita tunteja.”

Yöllä junasta tulevat ihmiset ovat Schmidtin mukaan väsyneitä ja huonotuulisia, ja heillä on paljon kysymyksiä. Lapset itkevät.

”Se on meillekin aika stressaavaa. Täytyy pysyä tiukkana, rauhoitella tarvittaessa ja keskittyä etsimään ihmisille asuntoja.”

Schmidt on venäläisenä ukrainalaisille ennen kaikkea ihminen, joka auttaa. Avusta ovat kaikki olleet kiitollisia.

”Se, että olen täällä, osoittaa sen, että vastustan Vladimir Putinin politiikkaa”, hän sanoo.

”On uskomaton tunne, kun voi olla avuksi.”

Myös Schmidt soittelee isoäidilleen, joka on puolestaan Venäjällä. Isoäiti katsoo kaiket päivät televisiota ja uskoo, mitä siellä sanotaan.

”Yritän selittää hänelle, että se ei ole totta. Mutta hän sanoo, että Putin on ystävämme.”

Berliinin rautatieasemalla pakolaisten avustustoimintaa on jatkunut jo runsaan viikon ajan.

Lue lisää: Kun Venäjän hyökkäys kaksi viikkoa sitten alkoi, kuljimme yli 2 000 kilometriä Ukrainassa – ja alkoi näyttää siltä, että Putin haukkaa liian isoa palaa

Lue lisää: HS vieraili Viipurin lähellä sotilas­taajamassa, jonne satelee nyt suru­viestejä Ukrainasta: ”He luulivat lähtevänsä harjoituksiin”

Lue lisää: Sadattuhannet ovat loukussa Mariupolissa, sanoo Punaisen Ristin edustaja: ”Vakava huoli vedestä ja ruoasta”