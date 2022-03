Moni ukrainalainen on muuttanut täysin mielipiteensä presidentti Volodymyr Zelenskyistä. ”Joka päivä, kun hän tulee ja sanoo, että olen täällä, tiedän, että kaikki ei ole vielä ohi.”

Lviv on täynnä puolustustahtoa nostattavia julisteita.

Lviv

Autonkuljettaja Andrii Roliuk, 28, on kuin kuka tahansa ukrainalainen. Kun häneltä näinä päivinä kysyy kuulumisia, hän kertoo, että vaikeaa on.

Mutta hänen ilmeensä kirkastuu, kun puhe kääntyy presidentti Volodymyr Zelenskyihin. Mieheen, joka johtaa Ukrainaa Venäjän säälimättömän hyökkäyksen alla.

Lvivin kaupungissa Länsi-Ukrainassa asuvan Roliukin äänenvoimakkuus nousee ja sylki lentää, kun hän puristaa välttävällä englannin taidollaan luonnehdinnan presidentistä:

"Hän on kuin Chuck Norris ja Batman, hän on sankari!" Roliuk julistaa.

Chuck Norris on takavuosien toimintaelokuvien sankari, joka pani pahikset kuriin nyrkeillään ja potkuillaan. Norrisin läpimurto tapahtui samoihin aikoihin, kun Zelenskyi syntyi professori-isän ja insinööriäitin pojaksi Kryvyi Rihissä Ukrainan sosialistisessa neuvostotasavallassa vuonna 1978.

Volodymyr Zelenskyin elämä ja teot ovat varmasti suuren kiinnostuksen kohteena, kun tulevaisuuden historioitsijat kirjaavat ylös 2020-luvun kertomusta. Hänestä on tullut hetkessä globaali kulttihahmo, jota palvotaan sosiaalisen median meemeissä ja jolle länsimaisten parlamenttien kansanedustajat taputtavat seisaallaan.

Muun maailman silmissä Zelenskyistä on tullut Ukrainan selviämistaistelun kasvot, jotka halutaan nähdä hänen kännykkävideoesiintymisillään säännöllisesti, ihan vain varmuuden vuoksi.

Pirkanmaalainen vihreiden poliitikko Perttu Jussila summasi varmasti monen muunkin ajatuksia, kun hän twiittasi neljä päivää Venäjän hyökkäyksen jälkeen näin:

”Aamurutiini on ollut muutaman päivän selvittää: 1) Onhan Zelenskyi hengissä. 2) Onhan Kiova vielä hallussa.”

Kuten monien kansainvälisten tähtien kohdalla, kotimaassaan Zelenskyitä tarkastellaan kriittisemmin. Kun ukrainalaisilta kysyy arvioita presidentistään, yleisin vastaus on aito hämmästys Zelenskyin kyvystä kasvaa vain parissa viikossa suureksi sota-ajan presidentiksi.

”Kukaan ei odottanut häneltä tällaista suoritusta. Kaikki ajattelivat, että hän pakenee maasta. Mutta hän jäikin seisomaan Ukrainan kansan rinnalle”, sanoo kahvilassa baristana työskentelevä 19-vuotias Maksym Baryk.

Haastateltava toisensa jälkeen viittaa Afganistanin entiseen presidenttiin Ashraf Ghaniin, joka pakeni maastaan viime vuoden elokuussa, kun Taleban-liikkeen taistelijat olivat tunkeutumassa pääkaupunkiin Kabuliin.

Samaa vaihtoehtoa tarjottiin Zelenskyille, ja sitä tarjosi Yhdysvallat. Historiankirjoista on mahdoton jättää pois Zelenskyin vastausta amerikkalaisille: ”Tarvitsen ammuksia, en kyytiä.”

44-vuotias Zelenskyi valittiin Ukrainan presidentiksi huhtikuussa 2019.

Ukrainalaisten hämmästystä selittää se, että Zelenskyi ei ole taustaltaan poliitikko vaan koomikko ja näyttelijä. Hänen nousunsa presidentiksi oli kuin jonkinlainen kieli poskessa tuotettu reality-show, jossa presidenttiä Kansan palvelija -tv-satiirissa esittänyt hahmo päätyi esittämään presidenttiä ihan oikeasti. Vieläpä Euroopan kohtalokkaimmalla hetkellä sitten toisen maailmansodan.

Moni ukrainalainen äänesti Zelenskyin valtaan keväällä 2019 päästäkseen eroon entisestä presidentistä Petro Porošenkosta. Kuten usein protestivaalien kohdalla, pettymys oli odotettua ja se seurasi nopeasti.

Zelenskyitä Chuck Norrisiin verrannut Andrii Roliuk kuuluu suureen enemmistöön, joka piti Zelenskyitä pahoin epäonnistuneena presidenttinä ennen sotaa. Uusia aikoja odotettiin, mutta niitä ei kuulunut ja niin Zelenskyin suosio valui joissakin kyselyissä vain parinkymmenen prosentin tienoille.

Serhi Vinogradova pakeni aiemmin tällä viikolla vaimonsa ja kolmen poikansa kanssa Lviviin. Hän pitää Volodymyr Zelenskyitä maansa kaikkien aikojen parhaana presidenttinä.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes sanoo, että Zelenskyin ongelmana oli, että hän ei saanut lopetettua Itä-Ukrainan sotaa, yritykset lähentää Ukrainaa länteen takkuilivat ja talousreformitkin polkivat paikallaan.

”Ei se ollut hyvä presidenttiys, se oli sattumapresidenttiys”, Moshes luonnehti aikaa ennen 24. helmikuuta 2022.

Moshesin mukaan Zelenskyillä oli kuitenkin sotaan tultaessa yksi tärkeä valttikortti: hänen nimeään ei ollut ryvetetty missään merkittävässä korruptiojupakassa. Se on tuonut uskottavuutta, kun presidentti on joutunut vaatimaan sotilailta ja kansalta uhrauksia.

”Hän näyttää olevan rohkea mies ja rehellinen mies. Ja se on tärkeää”, Moshes sanoo puhelinhaastattelussa.

Rehellisyydellä tai koetulla rehellisyydellä on väliä Ukrainassa, jossa korruptio on maanvaiva ja suhtautuminen poliitikkoihin luontaisesti skeptistä. Sen kuulee vaikkapa Serhi Vinogradovalta, joka pakeni vaimonsa ja kolmen poikansa kanssa aiemmin tällä viikolla Ukrainan keskiosista Lviviin.

”Zelenskyi on hyvä mies. Kaikki muut presidenttimme ovat olleet äpäriä, alkaen Mihail Gorbatšovista”, hän sanoo viitaten Neuvostoliiton viimeiseen presidenttiin.

Maria Pidgirna epäili ennen presidentti Volodymyr Zelenskyitä liian Venäjän-myönteiseksi.

Lviviläisessä pikkukaupassa työskentelevä Maria Pidgirna, 48, kertoo, että aiemmin hänen suuri huolenaiheensa Zelenskyihin liittyi hänen kykyynsä tai haluunsa panna kampoihin Venäjälle ja sen autoritaariselle johtajalle Vladimir Putinille.

Zelenskyin kotikieli oli venäjä ja hän esiintyi näyttelijäaikoinaan esimerkiksi venäjänkielisissä romanttisissa komedioissa, joista yksi – Rakkautta suurkaupungissa, osa 2 – kiellettiin Ukrainassa vuonna 2018 osana maiden välistä kulttuuri- ja informaatiosotaa. Elokuvassa esiintyi myös suomalainen Ville Haapasalo.

”Ennen presidentiksi tulemistaan Zelenskyi oli minulle Venäjän-mielinen taiteilija. Aluksi minulle ei ollut selvää, viekö hän Ukrainaa Eurooppaan vai lähemmäs Venäjää", Pidgirna sanoo.

Nyt epäilykset ovat naisen mielestä kaikonneet. Hän innostuu jopa kehumaan Zelenskyin ukrainan kielen taitoa, joka on yleisen arvion mukaan mainio.

”Nyt meistä jokainen tukee häntä. Hänestä on tullut Venäjän-vastainen ja hänellä on hyvät suhteet monien länsimaiden kanssa”, Pidgirna sanoo.

Pidgirnan sanat pitävät toden teolla paikkansa. Sodan alkamisen jälkeen tehdyissä kyselyissä jopa yli 90 prosenttia kansasta on kertonut tukevansa Zelenskyitä.

Sumyn kaupungista paennut Sofia Postolatii joutui keskiviikkona siirtymään pommisuojaan, kun Lvivissä annettiin ilmahälytys. Hän kertoi pommisuojassa yllätyneensä myönteisesti siitä, miten presidentti Volodymyr Zelenskyi on johtanut maataan sodassa.

Itä-Ukrainan Sumyn kaupungista taisteluja Lviviin paennut 23-vuotias tulkki Sofia Postolatii on yksi monista, jotka ovat muuttaneet täysin ajatuksensa Zelenskyistä sodan aikana.

Ennen sotaa Postolatii ajatteli näin: ”Kun koomikosta tulee presidentti, se on sama kuin minä vain julistaisin olevani kirurgi.”

Mutta nyt hän ajattelee näin: ”Helpottaa tietää, että on presidentti, joka on meidän tukenamme. Joka päivä, kun hän tulee ja sanoo, että olen täällä, tiedän, että kaikki ei ole vielä ohi.”

Arkady Moshesin havaintojen mukaan "Zelenskyi on sankari, joka on pärjännyt hyvin odotuksiin verrattuna".

Mutta tutkija näkee Zelenskyin otteissa myös merkkejä kokemattomuudesta. Moshes pitää esimerkiksi naiivina sitä, että Zelenskyi pyrkii pakkomielteisesti tapaamaan Putinin kahden kesken ja näyttää kuvittelevan, että sota voisi sellaiseen kohtaamisen ratketa.

Moshesin mielestä Zelenskyillä on myös hiomista diplomatian taidoissaan, vaikka hän on länsimaailman hurmannutkin. Zelenskyi on arvostellut esiintymisissään kovin sanoin Yhdysvaltoja ja sotilasliitto Natoa esimerkiksi siitä, ettei Ukrainan ylle ole haluttu perustaa lentokieltoaluetta.

”Tänään sotilasliiton johtajat näyttivät vihreää valoa, että lisää Ukrainan kaupunkeja ja kyliä voi pommittaa”, Zelenskyi totesi runsas viikko sitten, kun Nato päätti, ettei lentokieltoaluetta tule.

Zelenskyin vaatimus on hyvin ymmärrettävä, sillä Venäjän pommikoneet ovat tuhonneet lukemattomia ukrainalaisia siviilikohteita. Mutta lentokiellon pystyttäminen vaatisi Ukrainan ilmatilaan Naton hävittäjiä, mikä voisi johtaa pahimmillaan kolmanteen maailmansotaan.

Zelenskyin arvostelun kohteeksi joutuneet länsimaat ovat toimittaneet Ukrainalle runsaasti aseapua, asettaneet Venäjää vastaan ennennäkemättömät pakotteet ja ottaneet Ukrainasta pakenevat ihmiset avosylin vastaan.

Paljon on tehty, mutta kaikkeen ei ole ainakaan vielä uskallettu ryhtyä. Niinpä Ukraina joutuu käymään sotansa suurelta osin yksin.

Amerikkalaisen Time-lehden kanteen painettiin Volodymyr Zelenskyin sanat Euroopan parlamentille: ”Elämä voittaa kuoleman ja valo pimeyden.”

Mitä jos kansa jäisi ilman sankariaan?

Moshesin mukaan on harhaluulo kuvitella, että Ukrainan taistelu päättyisi, jos Venäjä onnistuisi surmaamaan Zelenskyin. Sitä Venäjän on väitetty yrittäneen jo useaan otteeseen.

"Zelenskyi ei ole organisoinut vastarintaa, vaan hän on osa vastarintaa. Jos hänet tapettaisiin, se vain kasvattaisi ihmisten päättäväisyyttä taistella. Ukraina ei ole henkilökeskeinen yhteiskunta", Moshes sanoo.

Hieman hätkähdyttävää onkin, että Lvivin kaupungissa ei kolmen päivän aikana osu silmiin minkäänlaista valokuvaa, julistetta tai graffitia Zelenskyistä. Muuta viranomaispropagandaa taisteluhengen nostattamiseksi on esillä sitäkin runsaammin, kuten julisteet, joissa Venäjää käsketään kirosanoin höystetysti häipymään maasta.

Ainoa merkki Zelenskyin olemassaolosta Lvivin kaupunkikuvassa ovat mainostauluihin kiinnitetyt amerikkalaisen Time-lehden kannet, joihin on painettu Zelenskyin sanat Euroopan parlamentille: ”Elämä voittaa kuoleman ja valo pimeyden.”

Zelenskyin kuvien puuttumisella kunnioitetaan ainakin hänen omaa toivettaan, jonka hän esitti virkaanastujaispuheessaan toukokuussa 2019.

”En todellakaan halua nähdä kuviani toimistoissanne, sillä presidentti ei ole ikoni, idoli eikä muotokuva. Pankaa seinälle mieluummin lastenne kuva. Ja katsokaa heitä joka kerta, kun teette päätöksiä.”

Zelenskyi on kahden lapsen isä. On mahdollista, että tulevat polvet muistavat hänet myös kansakuntansa isänä.