Ainakin 2,8 miljoonaa ukrainalaista on paennut maastaan. Pappi, ex-rikollispomo ja lukemattomat muut auttavat Ukrainan sisäisiä pakolaisia hmelnytskyilaisessa kirkossa. Ihmiset nukkuvat vieri vieressä kirkkosalissa.

Hmelnytskyi

Tasanne tasanteelta, rivi riviltä ja reunasta reunaan kirkon pääsalin lattia on patjojen, täkkien ja tyynyjen valtaama. Siellä missä yleensä soitetaan riehakasta gospelia on lisää patjoja, täkkejä ja tyynyjä. Makuusaliksi muutetun esiintymislavan viereisellä seinällä hohkaa led-valojen kehystämä risti.

Sunnuntaikoulun tilat on muutettu lasten yömajaksi, kahvio pikapesulaksi. Wc-tiloihin on rakennettu suihkunurkkaus, käytävät ja komerot pursuavat avustustarvikkeita hillopurkeista toppatakkeihin. Keittiössä valmistetaan sämpylöitä sekä borssikeittoa niille, joiden kohtalo on päätyä tämän kirkon ovelle.

Kun Suomessa, muualla maailmassa ja myös Ukrainan presidentinhallinnossa vielä arvuuteltiin, voisiko Venäjä todellakin hyökätä Ukrainaan, Elämän sarastuksen kirkko Hmelnytskyissä oli jo muutaman viikon ajan valmistautunut koviin aikoihin.

Pastori Rostislav Kudin alkoi valmistautua sodan pakolaisten auttamiseen joitakin viikkoja ennen Venäjän hyökkäystä. Hänen johtamansa Elämän sarastuksen kirkko kuuluu Ruotsin Uppsalassa toimivan Livets Ord -kirkon kansainväliseen verkostoon.

Evankelikaalisen kirkon 50-vuotias pastori Rostislav Kudin kertoo, että hän ja kirkon muu väki ottivat yhteyttä paikallisiin, josko nämä voisivat antaa kodeistaan huoneita mahdollisille pakolaisille, mikäli sota syttyy. Niin toimittiin vuonna 2014, kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan ja käynnisti sodan Itä-Ukrainassa.

Mutta kukaan ei osannut ennakoida, mitä oli edessä.

Kirkko varasi alkuvaiheessa sotaa pakeneville ihmisille noin 35 leposijaa, ja muutama lähistöllä oleva koti ilmoitti valmiudestaan ottaa evakkoja. Ihmisiä alkoi kuitenkin virrata valtavia määriä kaikkialta Dneprjoen itäpuolelta ja Mustanmeren ranta-alueilta: Kiovasta, Harkovasta, Sumysta, Mariupolista ja monista muista paikoista, jotka täyttävät iltauutiset.

Kirkkoon on nyt raivattu makuusija 230 ihmiselle. Yhteen nurkkaukseen on tuotu eläinhäkkejä, sillä moni saapuu tänne kissojensa ja koiriensa kanssa. Välillä valtoimenaan juoksevat eläimet ovat aiheuttaneet aikaa vieviä etsintäoperaatioita ja yleistä kaaosta.

”Tämä on välillä kuin Nooan arkki”, Kudin sanoo nauraen.

Myös lemmikit saavat majoittua kirkossa. Kissan nimi ei ole tiedossa.

Joinakin öinä pastorin toimistossakin on nukkunut kuusi ihmistä, kun paikka on täyttynyt ääriään myöten. Paikalliset asukkaat, ravintolat ja muut yritykset ovat lahjoittaneet anteliaasti rahaa ja muuta hyödyllistä avustusoperaatioon.

Tarjouksia vastaanottaa kirkon majoittamia pakolaisia on tullut Brasiliasta asti. Tuntuu, että kaikki haluavat auttaa Ukrainan 44-miljoonaista kansaa.

Entinen rikollispomo Igor Denisov auttaa Ukrainan pakolaisia.

Vapaaehtoisistakaan ei ole ollut pulaa. Pakolaisten apuna on joka päivä kaksikymmentä ihmistä. Yksi heistä on entinen rikollisjärjestön pomo, 57-vuotias Igor Denisov. Hän sanoo olleensa huumekoukussa 21 vuotta ja vankilassa kahdeksan vuotta.

”Huumekauppaa, ryöstöjä, kiristämistä”, hän luonnehtii aiempaa elämäänsä.

Parikymmentä vuotta sitten hän koki herätyksen Elämän sarastuksen kirkon tilaisuuksissa ja päätyi perustamaan entisiä vankeja ja narkomaaneja auttavan Sion-vieroituskeskuksen.

”Tämä kirkko pelasti minut.”

Nyt on hänen vuoronsa pelastaa muita. Denisov sanoo hieman huvittuneena, että tausta rikollisliigan johtajana on opettanut hänelle kullanarvoisia organisointitaitoja.

Lasten leikkipaikka Elämän sarastuksen kirkossa.

Hmelnytskyi on tärkeä solmukohta läntisen Ukrainan keskiosissa, kun pakolaiset tarvitsevat levähdyspaikan päiväkausia kestävillä matkoillaan. Ukrainasta on paennut ulkomaille jo yli 2,8 miljoonaa ihmistä, mutta maan sisällä kannetaan vielä raskaampaa taakkaa.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR kertoi viime viikon lopulla, että Ukrainan sisäisiä pakolaisia on ainakin 1,85 miljoonaa. Sen lisäksi sota on koskettanut suoraan ainakin 12,65 miljoonan ihmisen elämää. Sadattuhannet ovat kodeissaan vailla vettä, sähköä ja lämpöä.

Tässä kirkossa tehtävä avustustyö on tärkeää, mutta lopulta vain pisara meressä. Vastaavanlaisia operaatioita on käynnissä tuhansia ja tuhansia, Ukrainassa ja maan ulkopuolella.

Pastori Kudin kertoo, että hänen kirkkonsa ovelle on tullut ihmisiä, jotka ovat pommien ja ohjusten järkyttämiä. On tullut pommisuojissa ahtaan paikan kammosta kärsiviä lapsia, jotka ovat kauhuissaan ilmahälytyksistä. Yksi nainen oli saanut iskun niin lähelle korvaansa, että meni hetkeksi kuuroksi ja toistaiseksi puhumattomaksi.

”Ihmiset ovat peloissaan, tolaltaan ja toivottomia. Heillä on kasvoillaan halvaantunut ilme. He ovat jättäneet kotinsa ja juosseet henkensä edestä”, Kudin kertoo.

Päiväsaikaan majoituksessa on melko tyhjää. Pakolaiset tulevat illalla ja yöllä, minkä jälkeen moni heistä jatkaa matkaansa Puolan rajalle.

Lisa nukkuu kirkon lattialla. Hänen perheensä on paennut Sumysta.

Kirkko oli viime lauantaina alkuiltapäivästä lähes tyhjillään, kun edellisyön vieraat olivat jo matkalla eteenpäin, moni heistä Puolaan ja sieltä muihin EU-maihin. Salissa tapasi kuitenkin kaksi miestä, isän ja pojan, joille ei ollut selvää, mitä heidän pitäisi seuraavaksi tehdä.

Izjumin kaupungista Koillis-Ukrainasta paennut isä Kostia Mirošnitšenko, 54, kertoi, että hän lähti perheensä ja 28-vuotiaan poikansa Nikitan perheen kanssa pakoon sen jälkeen kun pommit tuhosivat kaksi asuintaloa. Ne sijaitsivat kolmen talon päässä Kostian kodista.

Hän kertoi ensin yhdeksän ihmisen kuolleen naapuritalojen pommituksissa. Mutta sitten hän alkoi käydä mielessään läpi talojen asukkaita ja päätyi siihen, että kuusi aikuista ja kaksi lasta kuoli.

”Kahdeksan kuoli”, hän täsmensi.

Kostia Mirošnitšenko oli kolme viikkoa sitten lähikauppias, nyt hän on pakolainen.

Kuolleiden määrän hapuilu kertoo siitä, että kukaan ei tiedä täsmälleen, miten moni siviili on saanut surmansa Venäjän hyökkäyksessä. YK arvioi maanantaina ainakin 636 ihmisen kuolleen, kun Ukrainan viranomaiset puhuivat yli kahdesta tuhannesta jo aikoja sitten. Yksistään Mariupolin piiritetyssä kaupungissa viranomaiset ovat arvioineet yli 2 500:n asukkaan kuolleen ja tuhansien muiden loukkaantuneen.

Mirošnitšenko näyttää kännykästään ottamiaan videoita ja kuvia. Niissä näkyy täysin tuhoutuneita rakennuksia ja valtava pommikraatteri. Ne ovat lisää todistusaineistoa syytöksille, joiden mukaan Venäjän asevoimien strategiaan kuuluu siviiliväestön summittainen tappaminen ja terrorisoiminen.

Pakolaisille on järjestetty kännykän latauspisteitä. Kännyköistä on tullut tärkeitä välineitä sodan tapahtumien dokumentointiin.

Näkyy niissä todistusaineistoa siitäkin, että elämä jatkuu. Mirošnitšenko liikuttuu, ottaa silmälasit päästään ja kuivaa silmiään näytettyään videon pommisuojasta, jossa vietettiin hänen tyttärensä syntymäpäivää.

Kostia ja Nikita Mirošnitšenko ovat nyt kahdestaan, koska he ovat vieneet kuusi muuta perheidensä jäsentä Puolan rajalle: naiset ja lapset. Miesten pitää ehkä palvella maataan asevoimissa, tai keksiä jotain muuta.

”Joka päivä suunnitelmamme muuttuu. Ehkä menemme takaisin kotiin?” Kostia miettii.

Kolme viikkoa sitten hän oli lähikauppias, joka myi kodintarvikkeita noin 45 000 asukkaan Izjumissa.

”Ja nyt olen täällä”, hän sanoo murheellisena.

Vapaaehtoiset Tatjana Baklay, Ludmila Denysova ja Tatjana Sorokina tekemässä pakolaisille voileipiä.

Tatjana Kurolenko, 28, ja tytär Slata,3, pakenivat pommituksia Koillis-Ukrainan Sumysta, joka sijaitsee lähellä Venäjän rajaa. Hmelnytskyissä he yöpyvät helluntaikirkon lattialle tehdyssä pedissä.

Elämän sarastuksen kirkon lähistöllä on toinenkin pakolaisia majoittava kirkko, Kristillisen avun helluntaikirkko. Se on tarjonnut levähdyspaikan parhaimmillaan yli kolmelle sadalle pakolaiselle.

Kirkon aulassa 62-vuotias pastori Pavel Sivets kaivaa taskustaan kännykän ja näyttää ottamiaan kuvia, jotka ovat taas uusia todisteita Venäjän epäillyistä sotarikoksista.

Todistusaineistoa on kertynyt ukrainalaisten kännyköihin jo nyt niin paljon, ettei sitä voisi mikään tuomioistuin ikinä katsella läpi. Näin on tilanne ennen kuin sotaa on käyty kolmea viikkoa.

Helluntaiseurakunnan pastori Pavel Sivets näyttää kännykältään kuvia tulituksen kohteeksi joutuneista linja-autoista, joilla evakuoitiin pakolaisia Harkovasta.

Sivetsin kuvissa näkyy eri kulmista kaksi evakuointibussia, vihreä ja valkoinen, joiden ikkunat ovat rikki tai luodinreikien vaurioittamia. Harkovasta tulleet bussit saapuivat Sivetsin kirkon parkkipaikalle neljä päivää aiemmin. Ihmeen kaupalla kukaan ei ollut kuollut tai loukkaantunut tulituksessa.

Busseissa oli yhteensä 30 ihmistä, joista noin puolet oli lapsia.

”Pelkoa, kauhua ja suurta helpotusta”, hän luonnehti sitä, mitä bussin matkustajat olivat matkastaan kertoneet.

Sivets sanoo, että nyt ihmisiä koetellaan ja hengenmiehen työ on vaikeaa. Sodan kauhujen keskellä voi esimerkiksi olla vaikea muistaa Jeesuksen opetusta, jonka mukaan vihollisiakin tulisi rakastaa.

”Yritän kertoa ihmisille, että älkää antako vihan täyttää sydäntänne, sillä se turmelee teidät. Kosto kuuluu Jumalalle. Hän kostaa niille, jotka sen ansaitsevat”, Sivets sanoo.