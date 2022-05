Peking

Beiget sormikkaat liihottavat lähemmäksi puhelimen kameraa. Caroline Xue panee ranteensa ristiin ja heiluttelee sormiaan.

Villaa! Eri värejä! Nyt alennuksessa!

Xue keikuttaa päätään ja räpsyttää ripsiään kuin piirretyssä elokuvassa – räpsräpsräps –, söpöilee ja hassuttelee samaan aikaan.

Hänen ja hänen kollegansa Han Yingnan suu käy tauotta kiinaksi.

Marja Kurki -yritys on Suomesta, Suomessa on puhdas luonto! Suomi on tunnettu laadukkaasta designista!

He ovat helppoheikkejä, joille ei sallita hetkenkään hiljaisuutta.

Huiveistaan tiedetyn Marja Kurjen Pekingin-toimistoon rakennetussa studiossa on kuuma. Happi tahtoo loppua, mutta myyjät ovat jatkaneet ostohopotustaan jo toista tuntia.

Kiitos ostosta!

Tervetuloa uudet tulijat linjoille!

Räpsräps!

Caroline Xue (vasemmalla) ja Han Yingna hassuttelevat ja laulavat myynnin lomassa. Se on tärkeää, jotta asiakkaat pysyvät linjoilla.

Kiinassa somen suoralähetysmyynti on ryöpsähtänyt korona-aikana niin valtavaksi, että kaikki brändit haluavat olla mukana. Se on viihteen ja ostamisen symbioosi, jossa myyjä papattaa suorassa lähetyksessä ja katsoja ostaa saman tien.

Eipä siis ihme, että Kiinan toimintojen toimitusjohtaja Caroline Xue yrittää saada Marja Kurjenkin menoon mukaan.

Luvut ovat valtavia: Viime vuonna livestreaming-myynnin arvo oli Kiinassa 280 miljardia euroa, ja se lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta. Forbes-lehden mukaan jo yli kymmenes nettimyynnistä höpötellään suoramyynnissä.

Vuorossa on huivien heiluttelua. Xu näyttää, kuinka tehdään näppärä solmu olalle, ja Han, kuinka vyötäisille.

Jospa laulaisimme vähän? Joo, lauletaan!

Caroline Xue näyttää kännykän kameralle, millaista materiaalia huivi on.

Lopulta Marja Kurjen viides kolmen tunnin myyntisessio Kiinan somen suorassa lähetyksessä on ohi.

Xue istahtaa alas.

”Uuvuttavaa”, hän kuvailee pitkää esiintymistuokiotaan.

”Vaikeinta on olla viihdyttävät. Pitää väännellä naamaa, jotta yleisö ei lopeta katsomista, ja pitää puhua nopeasti, etteivät katsojat pyyhkäise meitä pois kännykkäruudultaan.”

Xu on vetänyt Marja Kurkea Kiinassa vuosikymmeniä, ja myyntikanavat ovat muuttuneet moneen kertaan. Tilaisuuksista kauppoihin, kaupoista nettiin ja nyt sitten ehkä suoralähetysmyyntiin.

Vielä katsojia ei ole paljon, eikä myyntiäkään, mutta tämä on vasta harjoittelua. Joka päivä oppii jotain uutta.

Aluksi Xu ei esimerkiksi tiennyt, että myyntikanava Douyinissa, Kiinan omassa Tiktokissa, ei saanut sanoa rahayksikkö yuan-sanaa. Niinpä huivin hinnaksi sanotaan vaikkapa 500 mi – eli 500 riisiä.

Muitakin sanoja kuten Yhdysvallat on pannassa. Xu ei tiedä, miksi. Niin vain on.

Viihde tuottaa tietysti tähtiä, ja vieläpä hirmuisen rikkaita tähtiä.

Ennen salia syö yksi, salin jälkeen syö toinen.

Siinä alan suuruus Austin Li Jiaqi myydä räpättää kännykän ruudulla lähes jokailtaisessa lähetyksessään, ja koko ajan 10 miljoonaa ihmistä on linjoilla seuraamassa. Nyt halvalla lähtee keksejä.

Sitten hän kehuu lihaa ja leipää, rintaliivejä, hansikkaita ja puhdistusaineita. Li ottaa myymistään tuotteista komission.

Li Jiaqi oli ennen kosmetiikkaliikkeen myyjä, nyt hän on myynnin nettitähti ja miljonääri.

Nuorista naisista Lin eteläisen kiinan aksentti on kuulemma söpö, samoin itse myyjä.

Tarina on perinteinen ryysyistä rikkauksiin: Li on entinen kosmetiikkakaupan työntekijä. Nettiuransa hän aloittikin testaamalla ja myymällä suorissa lähetyksissä huulipunia. Siitä hän sai lempinimen Huulipunakuningas.

Suosio räjähti käsiin ja myyntikohteet lavenivat kaikkeen. Viime syksyn kiinalaisnetin suurimpana markkinapäivänä hän keräsi peräti 250 miljoonaa katsomiskertaa 12 tunnin maratonlähetykselleen.

Hän myi tuolloin nettikauppa Taobaon kautta käsittämättömiä määriä tavaraa, yhteensä sadoilla miljoonilla euroilla.

Somen suoralähetysmyyntiä on muuallakin, mutta Kiinassa se on omassa mittakaavassaan.

Kiinalaiset ovat tottuneita somen käyttäjiä, ja erityisesti he ovat tottuneet maksamaan kännykkäsovelluksilla. Nettiostelu on helppoa.

Tavarat saapuvat nyt nopeasti köyhän maaseudunkin kännykän käyttäjälle, kun tavalliset nettikaupat ovat vuosikausia kehittäneet kuljetuksiaan.

Aika on siis kypsä uuden tähtikategorian synnylle.

Osa tosin sai viime syksynä kolauksen, kun verottaja mätkäisi tähdille miljoonien eurojen maksuja kierretyistä veroista.

Moni heistä hiljeni netissä, eivätkä alan tosi rikkaat anna enää haastatteluja.

Long Fugao (vasemmalla) ja Shi Kang myyvät iltaisin somekanavalla kotikylässään tuotettua ruokaa. Se on rikastuttanut viljelijöitä kovasti.

Suoralähetysmyynti on tuonut toisenlaisiakin ryysyistä rikkauksiin -tarinoita. Köyhät kylät ovat vaurastuneet.

Niin on käynyt Shibadongin kylälle Hunanin maakunnassa. Idean suoralähetysmyynnistä esitteli kaksi vuotta sitten kaupungista kotikyläänsä palannut, yliopiston käynyt Shi Kang.

Shi ja Long Fugao myyvät iltaisin kello kahdeksasta alkaen paikallisten viljelijöiden tuotteita, kuten kuivattua lihaa, hunajaa ja kiivejä. Heillä on kännykkäkameran edessä kauniisiin pusseihin pakatut tuotteet pöydällä ja sivustalta heidän kasvoilleen loistaa lämmin valo.

Joskus rahaa tulee kymmenien eurojen, joskus satojen eurojen edestä illassa.

Ennen kyläläiset myivät tuotteitaan kylässä käyneille turisteille katujen varsilla.

”Kyläläiset ansaitsevat tällä tavalla kymmenkertaisesti verrattuna entiseen”, 26-vuotias Shi kertoo etähaastattelussa.

Jotkut perheet ovat nyt ostaneet auton tai jopa kaksi, Shi sanoo.

Ruuanostajat ovat enimmäkseen samasta tai viereisestä maakunnasta, mutta osa on hyvinkin kaukaa. Posti vie tuotteet läheiseen kaupunkiin, josta ne pannaan kuljetusfirman kyytiin.

Korona-aikaAn asiakkaista on turvallisempaa ostaa suoraan viljelijöiltä, Shi arvelee. Kiinassa uskotaan, että koronavirus leviää tehokkaasti ruuan pinnassa ja pakkauksissa.

Suoralähetysmyynti tuntuu myös luotettavalta, kun tuotteesta voi kysyä. Asiakas lähettää ruudulle viestin, ja myyjä vastaa höpötyksensä lomassa.

Caroline Xu uskoo, että uusi ostotapa kertoo myös nuorten muutoksesta.

”Nuoret haluavat tietää tarinoita tuotteen takaa. Arvoista on tulossa Kiinassakin tärkeitä, enää vain raha ei ratkaise. Minusta se on hyvä merkki.”