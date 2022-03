Esimerkiksi Kazanin kaupungissa saattohoitolaitos järjesti tempauksen, jossa henkilökunta ja joukko lapsipotilaita muodostivat pihalle Z-kirjaimen muotoisen kuvion.

Venäjällä kotirintamaa kehotetaan kannustamaan armeijaa ja presidentti Vladimir Putinin sotatoimia Ukrainassa. Tukea on osoitettu mielenilmaisuissa, joita on järjestetty Venäjän federaation alueella ja myös ulkomailla. Videoita mielenilmaisuista on jaettu sosiaalisen median kanavilla.

Helsingin Sanomien saamien tietojen mukaan Venäjän valtion instituutioiden työntekijöitä on velvoitettu osallistumaan Putinia ja sotatoimia tukeviin mielenilmaisuihin. HS:n lähteen mukaan sotaa vastustavat valtion instituutioiden työntekijät pelkäävät tulevansa irtisanotuksi mielipiteensä vuoksi.

HS on nähnyt kuvankaappauksia Whatsapp-viesteistä, joissa työntekijöille annetaan ohjeistuksia koskien sosiaalisen median kampanjaa ja velvoitetaan osallistumaan.

Whatsapp-viestissä kerrotaan, että ”kaikkien organisaatioiden osallistuminen kyseiseen kampanjaan on pakollista” ja ohjeistetaan, kuinka kampanjaan osallistutaan.

Kuvankaappaus HS:lle lähetetystä Whatsapp-viestistä. Kuva ei sisällä viestin koko sisältöä.

Venäläinen media Kommersant kertoo Kazanin kaupungissa sijaitsevasta saattohoitolaitoksesta. Hoitolan henkilökunta ja sen lapsipotilaita osallistui armeijaa tukevaan mielenilmaisuun 5. maaliskuuta. Tapahtumassa ihmiset muodostivat saattohoitolaitoksen pihalle Z-kirjaimen muotoisen jonon ja pitivät kädessään Ukrainan separatistialueiden, Venäjän federaation ja Tatarstanin tasavallan lippuja.

Z- ja V-kirjaimista on tullut Venäjän armeijan symboleja Ukrainan sodan aikana. Kirjaimia on nähty venäläisessä sotakalustossa, valtion propagandassa sekä sosiaalisessa mediassa. Venäläinen NTV-kanava kertoo, että Venäjän puolustusministeriön mukaan Z tulee lauseesta ”za pobedu”, joka on suomennettuna joko ”voiton puolesta” tai ”kohti voittoa”. V taas viittaa puolustusministeriön mukaan lauseeseen ”sila v pravde” eli ”voima on totuudessa”.

Venäjän valtion omistama tietotoimisto RIA Novosti kertoo puolestaan mielenilmaisuista, joita järjestettiin Kazakstanissa Baikonurin kaupungissa sekä siellä sijaitsevassa avaruuskeskuksessa. Kaupunki on Venäjän federaation vuokraama alue, missä toimii Venäjän avaruusjärjestö Roskosmosin laukaisukeskus.

Avaruuskeskuksessa järjestetyssä mielenilmauksessa Roskosmosin henkilökunta muodosti laukaisukeskuksen alueelle V-kirjaimen muotoisen jonon. Lisäksi ajoneuvoista muodostettiin kirjain Z.

RIA Novostin mukaan Roskosmosin johtaja Dmitry Rogozin kertoo, että mielenilmauksen tarkoitus oli tukea Putinia ja Venäjän armeijan ”erikoisoperaatiota”, joka pyrkii Ukrainan demilitarisointiin. Venäjä kutsuu käynnistämäänsä sotaa Ukrainassa ”erikoisoperaatioksi”.

Niin ikään valtio-omisteinen uutistoimisto Tass kertoo Syyrian Homsissa sijaitsevan Al-Baathin yliopiston alueella järjestetystä mielenilmaisusta, jossa osoitettiin tukea Venäjän aloittamalle ”erikoisoperaatiolle”. Tapahtumaan osallistui Tassin mukaan noin 20 000 opiskelijaa.

Venäjä ja Syyria ovat läheisiä liittolaisia. Venäjän joukot olivat tukemassa Syyrian johtajan Bashar al-Assadin armeijaa Syyrian sodassa.

Myös Venäjällä opiskelijat ovat osoittaneet tukensa Venäjän armeijan sotatoimille. Saratovin kaupungin yliopistot järjestivät 6. maaliskuuta ”patrioottisen tapahtuman”, johon osallistui yli tuhat ihmistä. Saratovin valtionyliopiston mukaan tapahtumassa tuettiin presidentti Putinia ja hänen päätöstään suojella Donbasissa asuvia ihmisiä.

Venäjä on estänyt pääsyn moniin länsimaisiin sosiaalisen median alustoihin. Tästä huolimatta esimerkiksi Twitterissä osoitetaan tukea Vladimir Putinille ja Venäjän armeijalle. Twitterissä näkyvässä tukikampanjassa käytetään muun muassa aihetunnisteita #ЗаПутина (suom. Putinin puolesta), #СвоихНеБросаем (suom. omia ei jätetä) ja #мывместе (suom. olemme yhdessä).

Youtubeen ladatuista videoista käy ilmi, että mielenilmaisuja on järjestetty myös muun muassa Kemerovon alueella sekä Solnetšnogorskissa. Mielenilmaisuista kuvatuissa näkyy siviilejä ja sotilashenkilöstöä, jotka muodostavat Z-kirjaimen muotoisia jonoja, maalaavat kirjainta sotakalustoon ja pitävät kädessään Venäjän federaation lippuja.