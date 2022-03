Harkovalainen Jekaterina Pereverzeva kieltäytyy uskomasta, ettei voisi enää palata rakkaaseen kotikaupunkiinsa. Evakko on täynnä vihaa ja suuttumusta, sillä hän oli juuri ehtinyt toipua Itä-Ukrainan sodasta.

Jekaterina Pereverzeva (vasemmalla) kävi ystävänsä Linan kanssa ostamassa naistenpäiväksi kukkia. He ovat vuokranneet Tšernivtsistä yhdessä asunnon.

Viha ei ole pelkästään kielteinen tunne, sillä siitä saa myös energiaa.

Harkovalainen Jekaterina Pereverzeva menetti helmikuun lopussa kotinsa jo toistamiseen Venäjän hyökkäyksen vuoksi. Evakkomatka Harkovasta Tšernivtsiin lähelle Romanian rajaa kesti neljä päivää.

Edellisen kerran Pereverzeva, 27, lähti evakkoon kahdeksan vuotta sitten Donetskista, jossa Venäjä käynnisti Itä-Ukrainan sodan. Hän sanoo, että oli juuri ehtinyt toipua koettelemuksesta.

”Tunnen hyvin paljon vihaa. Olen täynnä suuttumasta. Haluan, että Venäjä lakkaisi olemasta. Haluaako se tehdä itsestään Pohjois-Korean? OK! Mutta tehkää se omalla alueellanne, älkääkä kajotko muihin maihin”, Pereverzeva tylyttää puhelimitse Tšernivtsistä Länsi-Ukrainasta läheltä Romanian rajaa.

Jekaterina Pereverzeva pakeni Venäjän hyökkäystä kotikaupungistaan Harkovasta Tšernivtsiin lähelle Romanian rajaa.

Viha ei ole lamaannuttanut Pereverzevaa, vaan hän on kanavoinut sen tuoman energian tiedotustyöhön, jonka tarkoituksena on levittää tietoa sodan kauheuksista ulkomaailmaan.

HS tapasi Pereverzevan Harkovassa vajaa viikko ennen sodan alkua. Pereverzeva työskenteli Harkovassa kaupunkikulttuurijulkaisu Ljukin taiteellisena johtajana ja auttoi kaupungista raportoinutta suomalaista toimittajaa ja valokuvaajaa.

Samalla hän eli kuin viimeistä päivää: kävi kaikissa mahdollisissa juhlissa, tapasi ihmisiä ja kävi ystävillä kylässä.

”En tiennyt alkaako sota vai ei, mutta minulla oli tunne, että nyt kaikki murenee: elämäni, vakiintunut arkeni – elämäni, jota rakastan niin paljon.”

Tšernivtsissä Pereverzeva on perustanut media-alalla työskennelleiden ystäviensä kanssa Uabrave-verkkopalvelun, jonka kautta ulkomaiset tiedotusvälineet voivat etsiä haastateltavia eri puolilta Ukrainaa.

Insinööriystävillä puolestaan on projekti, jossa kerätään tietoa sotarikoksista.

”Mieliala Ukrainassa on ollut sodan ensimmäisestä päivästä lähtien sellainen, että jokainen yrittää löytää roolin ja paikan, jossa hänestä olisi hyötyä sodassa. Joku ilmoittautuu aluepuolustusjoukkoihin, ulkomaille paenneet keräävät avustuksia. Me ymmärsimme, että meidän voimamme on tiedotustyössä.”

”Koko Ukraina on yhdistynyt yhden suuren pahan edessä. On tuhoa ja kuolemaa, mutta toisaalta on yhtenäisyyden kauneus. Koko kansa sanoo, että meille ei saa tehdä näin.”

Kansainväliseen yhteisöön Pereverzeva on sen sijaan pettynyt. Hän moittii sotilasliitto Natoa ja Euroopan unionia, jotka vain pahoittelevat ja seuraavat vierestä, kun Venäjä pommittaa Ukrainaa.

Tšernivtsisissä Jekaterina Pereverzevan koirankaan ei tarvitse pelätä kovia ääniä.

Ukraina on vaatinut toistuvasti presidenttinsä Volodymyr Zelenskyin johdolla, että Nato-maat perustaisivat Ukrainan ylle lentokieltoalueen. Yhdysvallat ja Eurooppa ovat torjuneet vetoomukset, sillä lentokieltoalue tarkoittaisi sodan leviämistä Venäjän ja Naton välille.

”Natolle ei ole vielä tarpeeksi kuolemia, tarpeeksi tuhottuja kaupunkeja. Kiinnostaisi tietää, kuinka paljon on riittävästi? Kuinka monta Ukrainan kaupunkia venäläisten on vielä pyyhittävä maan päältä, jotta ne, jotka voisivat edes hieman vähentää tämän kauheuden astetta, tekisivät jotain?”

Harkovasta Pereverzeva kertoo ottaneensa evakkomatkalle mukaan koiransa, kannettavan tietokoneen, kameran, asiakirjat, lapsuuden valokuvat, ystävästä muistuttavan muistoesineen, yhdet housut ja leopardikuvioisen mekon, johon oli pukeutunut.

Tšernivtsissä Jekaterina Pereverzeva vietti ystävineen naistenpäivää yhteisellä illallisella.

Tšernivtsissä kaupunkilaisten elämä kulkee tavallisia uomiaan. Pereverzevan mukaan sota näkyy lähinnä alkoholin myyntikieltona maahan julistetun sotatilan vuoksi. Muutaman päivän välein saattaa tulla ilmahälytys. Asuntojen kysyntä on kasvanut sotaevakkojen vuoksi.

Harkovassa talo, jossa Pereverzevan työpaikka sijaitsi, on pommitettu. Kotitalon ikkunoista osa on pirstoutunut säpäleiksi, osa on paikoillaan.

Pereverzeva on soittanut edellisenä päivänä harkovalaisille ystävilleen, jotka jäivät kaupunkiin johtamaan humanitääristä päämajaa ja auttamaan armeijaa. Hän kieltäytyy uskomasta, ettei voisi enää palata kotikaupunkiinsa. Sinne on kova ikävä.

”Tunnen kaupungin jokaista katua ja taloa kohtaan rakkautta ja hellyyttä. Minulla on kaupungissa oma media ja paljon rakkaita ihmisiä, joiden kanssa olemme jo selvinneet monenlaisista vaikeista ajoista. Rakensin kaupunkiin elämäni sen jälkeen, kun Venäjä jo kerran tuhosi kaiken, mitä minulla oli. Nyt se tekee sen uudestaan.”