Noin 15 000 amerikkalaista sotilasta on lähetetty Eurooppaan sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. HS tapasi Georgiassa sotilaita, joista moni oli lähdössä ensimmäiselle ulkomaankomennukselleen.

Savannah, Georgia

”Mitä ikinä tapahtuukaan, olen siihen valmis.”

Näin sanoo amerikkalainen sotilas Emmanuel Salinas, 30, joka on lähdössä ensimmäiselle ulkomaankomennukselleen.

Hänen määränpäänsä on Eurooppa. Sinne on lähetetty Salinasin tavoin tuhansia amerikkalaisia sotilaita Ukrainan sodan vuoksi.

Tuntia ennen lentokoneeseen nousua Salinas ei vielä tiennyt, mihin maahan hänet sijoitetaan. Hän sai kuulla määränpäänsä vasta koneessa.

Emmanuel Salinas jätti opettajan työt liittyessään armeijaan.

”Tuntuu jännittävältä, kun ei tiedä mihin päätyy. Niin se armeijassa menee, asiat muuttuvat koko ajan. Silloinkin, kun on jokin suunnitelma, täytyy olla valmis muuttamaan sitä”, Salinas sanoo. ”Se on joskus vaikeaa.”

Noin 15 000 amerikkalaista sotilasta on siirretty Eurooppaan viime viikkoina. USA:n sotilaita on Euroopassa nyt noin 90 000, ja luvun odotetaan nousevan kuusinumeroiseksi.

Viimeisimpien lisäysten joukossa on muun muassa ilmatuen operaatiokeskus Puolaan ja Romaniaan. Laivasto myös sijoitti viime viikolla hetkellisesti Egeanmeren pohjoisosiin lentotukialus USS Harry S. Trumanin. Lisäksi Saksaan on lähetetty huoltojoukkoja, joiden on määrä vahvistaa Yhdysvaltojen ja Naton ilmaoperaatioita alueella.

Yhdysvallat pyrkii kaikin keinoin välttämään suoraa kontaktia Venäjän kanssa. Lisäämällä sotilaallista läsnäoloa se pyrkii kuitenkin estämään Venäjää laajentamasta sotaa. Samalla varaudutaan siihen, että taistelut vahingossa tai tarkoituksella laajenisivat Naton alueelle.

Texasista kotoisin oleva Emmanuel Salinas oli aiemmin opettaja, mutta pari vuotta sitten hän päätti toteuttaa pitkäaikaisen unelmansa. Hän oli aina haaveillut sotilasurasta.

Häntä motivoi tieto siitä, että hän tekee nyt vanhempansa ja kotimaansa ylpeäksi.

”Uskon, että amerikkalaisten sotilaiden läsnäolo Euroopassa estää tilannetta pahentumasta entisestään.”

Hunterin sotilaslentokentällä Savannah’n kaupungin liepeillä Georgian osavaltiossa lähtöä odottaa noin 130 sotilaan joukko.

Georgia on yksi USA:n etelävaltioista, ja sen tuntee ilmanalassa heti. On kosteaa, tuuli on lämmin, lähestyvä ukkosmyrsky saa ilman tuntumaan painostavalta. Hallissa on nihkeä ilma.

Tunnelma hallissa on kuin urheilukilpailuissa: odottava ja hermostunutkin, mutta odotusaika on niin pitkä, että se leikkaa jännitykseltä terän.

Nämä sotilaat ovat panssariprikaatin taisteluosaston huoltojoukkoja. Heidän tehtävänsä on korjata tai huoltaa lähes mitä tahansa varusteita – panssarivaunuja, sotilasajoneuvoja, viestintälaitteita. Jokaisella on oma erikoisosaamisalueensa.

Nyt lähtevä erä on pieni. Vain viikkoa aiemmin samalta sotilaslentokentältä lähti yli 3 000 sotilasta kohti Eurooppaa.

Moni makoilee lattialla odottaen käskyä siirtyä lentokoneeseen. Osa näprää puhelimiaan, osa yrittää torkkua, osa rupattelee keskenään, osa napostelee. Repuissa vilahtelee suklaata ja pähkinöitä.

Moni makoili lattialla odotellessaan lentokoneen lähtöä.

Twan’ey Braxtonin suvussa moni on valinnut uran armeijassa.

20-vuotias Twan’ey Braxton on monien muiden tapaan lähdössä ensi kertaa ulkomaille. Hän vaikuttaa hermostuneelta. Hän ei katso silmiin, miettii vastauksiaan pitkään ja sanoo useaan kysymykseen ”en tiedä”.

Moni Braxtonin suvussa on tehnyt uran armeijassa, ja siksi se oli hänellekin itsestään selvä valinta.

”Olen valmistautunut hyvin. Haluan vihdoin päästä hommiin”, hän sanoo.

”Arvostan armeijassa sitä, että työskentelemme yksikkönä. Ketään ei jätetä jälkeen. Lisäksi on paljon ihmisiä, jotka uskovat meihin ja työhön, jota me teemme.”

Ketä tahansa ei saa lähestyä haastattelun toivossa. Armeijan pr-osasto on etukäteen valikoinut kymmenen sotilasta, jotka ovat valmiita antamaan haastatteluja.

Palveluksessa olevia sotilaita ja heidän perheitään koskevat tiukat ohjeet, joiden mukaan he eivät saa kertoa komennuksistaan vapaasti lehdistössä tai edes omissa sosiaalisen median kanavissaan. Sitä pidetään mahdollisena turvallisuusriskinä. Ukrainan sodan sytyttyä turvallisuustoimenpiteitä on kiristetty entisestään.

On siis lähes mahdotonta saada yhdysvaltalaista sotilasta kertomaan avoimesti ajatuksistaan palvelusaikana.

Sotilaat antoivat haastatteluja ennen lähtöään, mutta niitä valvottiin tarkkaan.

Haastatteluun suostuneita sotilaita on selvästi valmennettu siitä, mitä he voivat sanoa ja mitä eivät. Sotilaat toistelevat osin samoja lausuntoja: olen innoissani, tuemme Nato-liittolaisiamme, odotan komennustani. Politiikkaa he eivät selvästi saa puhua – eivät Venäjän uhasta, Vladimir Putinista tai Yhdysvaltojen roolista maailmassa.

Osa on epävarmoja siitä, mihin kysymyksiin he saavat vastata ja mihin eivät.

25-vuotias Jerry Derryberry on lähdössä toiselle komennukselleen. Hän on aiemmin ollut Irakissa vuonna 2018 ja piti sotilasuraa lapsesta asti itsestään selvänä vaihtoehtona – tätä enempää hänestä ei saakaan irti.

Kun kysyy, onko hän huolissaan sodasta Euroopassa, Derryberry etsii katseellaan armeijan tiedottajan.

”Saanko vastata tähän kysymykseen?”

”Emme halua vastata kysymyksiin sodasta. Tuemme Nato-liittolaisiamme Euroopassa”, tiedottaja – hyvin nuori hänkin – vastaa.

”No, mitä perheesi ajattelee lähdöstäsi Eurooppaan tässä tilanteessa?”

”Saanko vastata tähän kysymykseen?”

Tiedottaja vaikuttaa epävarmalta ja pyytää paikalle esimiehensä. Tämä tiedustelee, mikä on ongelma. Selitän, mitä halusin kysyä.

”Sinun on paras vastata nopeasti, sillä koneenne lähtee.”

Välikohtauksen jälkeen Derryberry vaikuttaa haluttomalta puhumaan. Hän kertoo odottavansa komennusta ja tottuneensa epätietoisuuteen.

Koneeseen kulkiessaan sotilaat eivät vielä tienneet, mikä heidän määränpäänsä on.

Mielikuva amerikkalaisista sotilaista ja Yhdysvaltain armeijasta on korostetun mahtipontinen: huippukuntoiset, pelottomat, vaarallisia tilanteita uhmaavat miehet ja naiset ovat valmiita uhrauksiin isänmaansa vuoksi.

Savannah’sta perjantaina kohti Eurooppaa lähteneet sotilaat muistuttavat siitä, miten kaukana todellisuudesta tämä stereotypia joskus on. Vastassa on jotain ihan muuta kuin mitä julkikuvan perusteella voisi ehkä odottaa: epävarmuutta ja jännitystä.

Se on tietysti ymmärrettävää. Moni lähtijä on nuori, ja he jättävät kotimaansa tietämättä tarkkaan mihin menevät ja kuinka pitkäksi aikaa. Komennuspaikan liepeillä on käynnissä sota, jonka kulkua on vaikea ennustaa.

Virallisesti yksikään yhdysvaltalainen sotilas ei ole matkalla sotimaan – Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on toistuvasti korostanut, että näin ei tule tapahtumaan, koska tällöin käsillä voisi olla kolmas maailmansota. Siitä huolimatta tilanne paikan päällä on epävakaa.

Lähdön hetkellä uutisissa kerrottiin kemiallisten aseiden uhkasta.

John Daniels armeijan henkilöstöhallinnosta on valmentanut sotilaita lähtöön. Hän torjuu ajatuksen näiden jännityksestä.

”Olemme valmistautuneet hyvin, ja olen puhunut sotilaiden kanssa paljon ennen heidän lähtöään. Sanoisin pikemminkin, että he ovat hyvinkin innostuneita”, Daniels sanoo. Hän myös arvelee, että nimenomaan haastattelut jännittivät sotilaita, ei niinkään lähtö itsessään.

Hän muistuttaa, että Yhdysvaltain armeija perustuu täysin vapaaehtoisuuteen.

”He haluavat osaksi jotain isompaa, tukea kansakuntaa.”

Yhdysvaltalaisia panssarivaunuja Länsi-Berliinissä vuonna 1952.

1990-luvulla amerikkalaisten sotilaiden määrää Euroopassa alettiin vähentää. Kuva on otettu Berliinissä kesäkuussa vuonna 1992.

Euroopassa on ollut Yhdysvaltain joukkoja pysyvästi toisesta maailmansodasta lähtien. Huippulukemat saavutettiin 1950-luvulla, kun yli 400 000 amerikkalaissotilasta oli sijoitettuna eri puolille Eurooppaa. Neuvostoliiton romahdettua vuonna 1991 näin suurelle läsnäololle ei enää nähty tarvetta, ja sotilaiden määrää vähennettiin.

Tämä kehitys kuitenkin keskeytyi vuonna 2014, kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan.

Nyt Yhdysvallat lisää taas joukkojaan Euroopassa ennen muuta lähettääkseen viestin niin eurooppalaisille liittolaisilleen kuin Venäjälle ja Putinille.

Euroopalle viesti on, että Yhdysvallat pitää Euroopan turvallisuutta tärkeänä ja on valmis puolustamaan sotilasliitto Naton jäsenmaita.

Venäjälle viesti on, että jos se laajentaa hyökkäystään Nato-maihin, Yhdysvallat on valmiina reagoimaan.

Viime perjantaina Savannah’sta kohti Eurooppaa lähteneet sotilaat eivät saaneet mitään erityistä koulutusta juuri Ukrainan sodan varalta. Sen sijaan koko heidän koulutuksensa on perustunut juuri tähän: mahdolliseen äkkilähtöön minne päin maailmaa tahansa.

”He ovat valmiina kaikkeen”, sotilasmestari Quentin Fenderson sanoo vastatessaan kysymykseen siitä, miten hyvin ensikertalaiset ovat varautuneet nykyistä laajemman sodan uhkaan.

Hän korostaa, että mukana on aina kokeneempia sotilaita, joihin voi tukeutua tarvittaessa.

Sotilaat saateltiin matkaan nyrkkitervehdyksin.

”Olen ylpeä tästä porukasta. En ole nähnyt tällaista 30 vuoden sotilasurani aikana, että huoltojoukot lähetetään paikan päälle näin lyhyellä varoitusajalla”, sanoo kenraalimajuri Charlie Costanza, joka toimii Yhdysvaltain maavoimien kolmannen jalkaväkidivisioonan komentajana.

”Aina kun lähettää sotilaita pois kotimaasta, muistaa miltä tuntui, kun oli itse fistbumpin toisessa päässä.”

Sateessa lentokoneeseen marssiessaan jokainen sotilas saa useita nyrkkitervehdyksiä – paitsi armeijan omalta väeltä, myös Yhdysvaltain edustajainhuoneen jäseneltä Buddy Carterilta, joka oli saapunut seuraamaan sotilaiden lähtöä.

Torvet soivat, Yhdysvaltain liput liehuvat.

Onnea, kiitos palveluksestasi, heille sanotaan.

Lentokoneessa sotilaat kuulevat määränpäänsä. He ovat matkalla Saksaan.