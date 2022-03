HS:n seuraama Mija-vauva pakeni Kiovasta yhdeksän päivän iässä.

Vajaat kaksi viikkoa sitten HS tapasi Kiovassa 38-vuotiaan asianajajan Svetlana Mitskevytšin, joka oli synnyttänyt toisen lapsensa pommitusten keskellä.

Perhe ajoi synnytyssairaalaan keskellä ilmahälytystä. Synnytys meni hyvin, mutta pian sen jälkeen Svetlana joutui kävelemään vastasyntynyt tytär sylissään seitsemän kerrosta alas sairaalan pommisuojaan. Vielä saman vuorokauden sisällä perhe kotiutettiin, sillä sairaalassa oli kova ruuhka.

Tuolloin Svetlana ei uskonut, että pako pääkaupungista olisi heille mahdollinen vastasyntyneen kanssa.

Lue lisää: Tuore äiti Svetlana Mitskevytš kantoi vasta­syntyneen Mija-vauvan seitsemän kerrosta alas pommi­suojaan Kiovassa – Stressi ja hätä käynnistivät kymmeniä synnytyksiä

Nyt hän kuitenkin vastaa puhelimeen Ukrainan länsirajalta, jonne perhe on päässyt turvaan.

”Elämä Kiovassa kävi mahdottomaksi. Asumme 15. kerroksessa, jossa oli todella vaarallista. Talossamme ei ole pommisuojaa, vaan menimme monta kertaa päivässä talon maanalaiseen parkkiluolaan. Jouduimme myös nukkumaan siellä autossamme, jossa oli aika kylmä. En uskaltanut edes pestä lasta, koska olisin hetkenä minä hyvänsä voinut joutua kantamaan hänet märkänä autoon”, Svetlana kertoo nyt.

Kun Mija-tytär oli yhdeksän päivän ikäinen, perhe päätti lähteä. Pako tapahtui perheen pienellä autolla. Tavaraa ei lastenvaatteiden ja rattaiden lisäksi juuri mukaan mahtunut. Vanhempien, Mijan ja perheen kahdeksanvuotiaan pojan lisäksi kyydissä olivat miehen vanhemmat. Lastenistuintakaan ei voinut ottaa, vaan Svetlana piteli pienokaista sylissään.

Matkanteko kesti kaksi vuorokautta. Teillä oli pahoja ruuhkia, ja huoltoasemille pitkiä jonoja. Yöllä ajaminen oli kielletty.

”Onneksi Ukrainassa kaikki auttavat nyt toisiaan, ja saimme matkan varrelta yöpaikan.”

Kahdeksanvuotias isoveli on hoivannut Mija-vauvaa pakomatkan aikana.

Nyt Svetlana on lastensa ja appivanhempiensa kanssa rajakylässä, jossa eivät soi sireenit eivätkä kuulu räjähdysten äänet.

”Olemme tuttavani vanhempien talossa. He itse muuttivat vinttiin antaakseen tilaa meille. Tänne on tullut niin paljon pakolaisia, että kaupoista uhkaa loppua tavara.”

Onneksi perheellä on säästöjä, joilla se pystyy elämään. Humanitääristä apuakin olisi tarjolla, mutta Svetlana sanoo, että se kuuluu niille, jotka eivät selviä omin avuin.

”Autamme itse lähettämällä rahaa armeijalle ja eräälle tytölle, joka asuu pommitetussa Butšassa.”

Svetlanan mukaan kaikki ukrainalaiset pitävät nyt yhtä ja auttavat.

”Äitini Žytomirissa auttaa ompelemaan naamiointiverkkoja armeijalle.”

Svetlanan puoliso ei ole perheen mukana, vaan puolustaa maata.

Svetlana kiittelee vuolaasti Mija-vauvaa, joka on kuulemma heti ymmärtänyt tilanteen vakavuuden.

”Hän on kultainen lapsi. Ei itke lainkaan, vain syö ja nukkuu. Luojan kiitos pystyn imettämään häntä. Niillä, jotka tarvitsevat äidinmaidonkorviketta, on tällä hetkellä hyvin vaikeaa.”

Svetlana kertoo, että hänen sisarensa asuvat Venäjällä, Nižni Novgorodissa.

”Heidän kanssaan on mahdotonta puhua. He elävät informaatiopetoksessa. Kun kerron heille, mitä täällä tapahtuu, he vain sanovat, että itse siellä tapatte toisianne. Miten voi uskoa sellaiseen houreeseen?”

Svetlanan naapureita, lapsiperheitäkin, on yhä Kiovassa.

Heidän mukaansa ilmahälytyksiä on viime päivinä ollut hieman vähemmän. Sen sijaan Kiovan ympäryskunnissa etenee tuho.

”Kiova on sydämeni, kotini. Toivon tietysti, että pääsisimme palaamaan.”

Svetlanalla on vain yksi viesti maailmalle: Ukraina tarvitsee kiireesti sotilaallista apua, erityisesti hävittäjiä ja ilmatorjuntaa.

”Siviilit kärsivät eniten ohjuksista ja ilmaiskuista. Tuntuu, ettei Venäjä halua edes valloittaa, vaan pelkästään tappaa meidät. Jokainen päivä tietää lisää uhreja. Putin täytyy pysäyttää, muuten hänellä ei ole mitään rajoja.”