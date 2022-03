Venäjä on saanut hajautettua valtavan sotilas­kolonnansa – Satelliitti­kuvat näyttävät, että kalustoa on ryhmitetty uudelleen Kiovasta luoteeseen

Venäjän joukot eivät välttämättä ole päässeet lähemmäs Kiovaa.

Ukrainan pääkaupunkia Kiovaa lähestynyt valtava venäläisajoneuvojen kolonna on nyt hajautettu ja ryhmitetty uudelleen kaupungista luoteeseen, käy ilmi tuoreista satelliittikuvista. Asiasta ovat kertoneet muun muassa yhdysvaltalaislehti The New York Times ja brittilehti The Guardian.

Kiovan ympäristöä koskevat tiedot joukkojen ja kaluston uudelleenryhmityksistä ovat hajanaisia ja osin ristiriitaisia. Venäjän joukot ovat ilmeisesti edelleen noin 30 kilometrin päässä Kiovan keskustasta eli eivät välttämättä sen lähempänä kuin maaliskuun vaihteessa.

Toisaalta The Guardian kertoo, että Venäjän joukot olisivat yhdysvaltalaisen sotilaslähteen mukaan edenneet viisi kilometriä lähemmäs Kiovaa, vaikka ukrainalaissotilaat taistelevat saman lähteen mukaan ”erittäin, erittäin hyvin”.

Britannian puolustusministeriö kertoi torstaina tiedustelukatsauksessaan, että ”Ukrainan voimakkaan vastarinnan takia Venäjän armeija käyttää yhä suuremman osan joukoistaan kaupunkien saartamiseen”.

Selvää on joka tapauksessa, ettei Venäjän kolonnaa enää ole olemassa samanlaisena jättiläisletkana kuin vielä maaliskuun alkupäivinä.

Tuolloin kolonna junnasi paikallaan päiväkausia, satelliittikuvien perusteella yli 60 kilometrin mittaisena. Läntisten arvioiden mukaan saattue oli pysähtynyt Venäjän armeijan logististen ongelmien takia.

Osa Venäjän jättiläiskolonnasta kuvattuna Ukrainan sodan alkupäivinä 28. helmikuuta.

Keskiviikkona ja torstaina otetuissa yhdysvaltalaisen Maxar Technologies -yhtiön satelliittikuvissa näkyy muun muassa metsän reunaan pysäköityjä ajoneuvoja paikassa, joka sijaitsee Kiovasta luoteeseen.

Useat muutkin kuvat näyttävät Venäjän kalustoa pääkaupungin luoteispuolella.

Maxar Technologiesin keskiviikkona otetussa satelliittikuvassa erottuu Venäjän armeijan kuorma-autoja Beredjankassa Kiovan luoteispuolella.

Kiovan luoteispuolella Ozerassa torstaina otetussa kuvassa näkyy niin ikään Venäjän sotilasajoneuvoja.