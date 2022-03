Hollantilais­sivuston mukaan Venäjä on kärsinyt suuret kalusto­tappiot – Asiantuntija: ”Tappiot ovat merkittäviä, kun on kyse parhaiten varustelluista joukoista”

Sotilasasiantuntija uskoo, että Ukraina pystyy taistelemaan vielä pitkään ja tehokkaasti uusien panssarintorjunta-aseiden ansiosta.

Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa välittyy nyt päivittäin kuvia, jotka kertovat Venäjän valtavista kalustotappioista.

Kuvavirrassa näkyy taisteluissa tuhoutuneita pääosin venäläisiä panssarivaunuja, mutaan juuttuneita vaunuja sekä syystä tai toisesta hylättyä venäläistä sotakalustoa.

Hollantilainen, molempien osapuolten kalustotappioita listaava sivusto Oryx kertoi vastikään, että Venäjän tappiot ovat jo ylittäneet tuhat ajoneuvoa tai muuta sotavälinettä, kuten tykkejä, viestilaitteistoa tai ohjuksia.

On mahdoton todentaa, miten todellisia luvut ovat, mutta sivuston mukaan se listaa vain sellaiset tappiot, joista on olemassa kuvatodiste. Ja kuvia näyttää olevan valtavasti. Se myös muistuttaa, että todellinen luku on paljon isompi, koska sivusto ei saa tietoonsa kaikkia tapauksia.

Savu nousee tuhotusta venäläisestä panssarivaunusta sodan alkuvaiheessa Luganskin alueella.

Perjantaina luvuissa kerrottiin Venäjän menettäneen 1 097 erilaista ajoneuvoa ja muuta isompaa sotavälinettä. Näistä tuhottuja olisi yli 450 ja vallattuja niin ikään yli 450. Loput olisivat vaurioituneita ja hylättyjä.

Ukraina puolestaan olisi menettänyt 297 ajoneuvoa, joista suurin osa olisi niin ikään tuhoutunut tai vallattu.

Huomio venäläisten tappioissa listalla kiinnittyy siihen, että se olisi menettänyt yli 170 raskasta taistelupanssarivaunua eli malleja T-72, T-80 ja T-90 kaikkine eri variaatioineen.

Vähintään kymmenittäin olisi menetetty myös MT-LB-miehistön­kuljetus­vaunuja ja BMP-rynnäkkövaunuja. Ne ovat monelle suomalaiselle tuttuja laitteita, koska niitä on käytetty Puolustusvoimissakin vuosikymmeniä.

Oryxin luvut ovat jonkin verran pienemmät kuin Ukrainan kertomat tiedot venäläisten tappioista. Myös Ukrainan ilmoittamia lukuja on toistaiseksi ollut mahdotonta varmentaa. Ukraina ilmoitti perjantaina venäläisten tappioiksi tähän mennessä 353 ”tankkia”, johon se ilmeisesti laskee muutkin kuin raskaat taistelupanssarivaunut, ja yli 1 100 panssaroitua miehistönkuljetusajoneuvoa.

Kuvavirrassa toistuu, miten ukrainalaisten käsiin on jäänyt käyttö­kelpoiseltakin näyttäviä vaunuja ja muita ajoneuvoja. Niistä on mahdollisesti loppunut polttoaine ja miehistö on siksi voinut hylätä ne, tai sitten ne ovat hajonneet tien päälle.

Muutamissa kuvissa näkyi ukrainalaisten saaneen haltuunsa jopa joitakin erityisen arvokkaita Pantsir-ilmatorjuntajärjestelmiä. Tavallisempaa ampumatarviketta ukrainalaiset ovat saaneet haltuunsa kuorma-autolasteittain.

Osa vaunuista vaikuttaa tuhoutuneen täydellisesti, kun ne ovat ensin saaneet osuman panssaritorjunta-aseesta, minkä jälkeen vaunuissa olleet omat ammukset ovat räjähtäneet ja heittäneet tornin kauas muusta vaunusta.

Samoin kuvista näkyy se, että telavaunutkin jäävät nyt jumiin mutaan, kun maa alkaa sulaa. Silloin ne ovat entistä helpompia kohteita ukrainalaisille panssarintorjuntajoukoille.

Sotilasprofessori, everstiluutnantti Janne Mäkitalo Maan­puolustus­korkeakoulusta pitää tappioita melkoisina.

”Suurvallalla on paljon materiaalia, mutta tuho kohdistuu parhaiten koulutetun, pysyvän valmiuden joukkoihin, eli siinä kulutetaan terävintä keihäänkärkeä”, Mäkitalo sanoo.

Hän sanoo epäilevänsä myös sitä, että esimerkiksi panssarijoukkojen koulutus ja osaaminen ei ole parhaasta päästä, koska torstaina Brovarissa väijytykseen joutunut panssarikolonna oli sumppuuntunut kahdeksi vierekkäiseksi kolonnaksi aivan liian lyhyin välein.

Pysäytyskuva Ukrainan asevoimien videosta. Kuvassa näkyy, miten venäläiset vaunut ovat pakkautuneet aivan yhteen Brovaryssa lähellä Kiovaa keskiviikkona. Kolonna sai päälleen ukrainalaisten tulta.

”Panssarintorjunta-aseiden, tykistön ja mahdollisesti lennokkien tuli torjui pataljoonan taisteluosaston etenemisen, ja se joutui pakenemaan epäjärjestyksessä. Suomalaiset joukot eivät koskaan tekisi näin.”

Sitä, miten todenperäinen yli tuhanteen päätyvä kalustotappioluku on, hän ei halua arvioida. Hän pitää silti mahdollisena, että luku voi olla lähellä totuutta.

”Joka tapauksessa venäläisten tappiot ovat merkittäviä, kun on kyse parhaiten varustelluista joukoista. Se kertoo ukrainalaisten panssarintorjunnan ja ilmatorjunnan tehokkuudesta.”

Hän muistuttaa myös, että ukrainalainen ilmatorjunta on pystynyt paikoin kiistämään Venäjän paikallisen ilmaherruuden, jonka intensiteetti on notkahtanut.

Alkuviikosta ilmeni, että Ukraina on saanut jo 17 000 erilaista panssarintorjunta-asetta.

”Se antaa Ukrainalle mahdollisuuden jatkaa taistelua vielä pitkään. Heillä on laaja reservi ja heidän taistelutapansa on parantunut.”

Mäkitalo katsoo, että Ukrainan armeija on siten kaukana nurkkaan ahdistetusta.

Samalla hän luonnehtii, millaista on olla venäläisessä panssari­vaunu­joukossa nyt. Miehistö on ollut vaunuissa jo yli viikon omillaan samoissa vaatteissa, peseytymättä, todennäköisesti yöt vaunuissa tai kylmissä rakennuksissa viettäen, mahdollisesti huonolla ruualla ja alituisessa pelossa.

”Voi kuvitella, miten järkyttynyt venäläinen sopimussotilas tällaisissa oloissa on.”