Yksinäinen eläkeläispoliitikko Schröder tapaamassa ystäväänsä Putinia Moskovassa on muistutus liian hyvästä Venäjä-uskosta

Entisen Saksan liittokanslerin Gerhard Schröderin yllättävä Moskovan-vierailu oli järkytys monille saksalaisille.

Berliini

Hän on Moskovassa tapaamassa ystäväänsä ja pomoaan Vladimir Putinia. Ja ilmeisesti neuvottelemassa rauhasta. Näin ällistyneet saksalaistoimittajat luonnehtivat torstaina uutista, jonka mukaan Saksan nykyistä edellinen demariliittokansleri Gerhard Schröder on Moskovassa tapaamassa Putinia.

Nykyinen liittokansleri Olaf Scholz kieltäytyi kommentoimasta uutista. Schröderin vierailusta ei ollut sovittu Saksan hallituksen kanssa, ja se tuli yllätyksenä myös demaripuolueelle.

77-vuotiaalla Schröderillä ei ole mitään virallista mandaattia tai asemaa lännen koalitiossa, jossa Venäjää yritetään taivuttaa lopettamaan sotiminen Ukrainaa vastaan. Hänen yksityisistä rauhanneuvotteluistaan ei varsinaisesti tiedotettu mitään. Schröderin puoliso So-yeon Schröder-Kim julkaisi Instagramissa kuvan, jossa hän näytti rukoilevan (ehkä rauhaa?), taustallaan Pyhän Vasilin katedraali Moskovassa.

Tapaus on absurdi mutta myös surullinen. Se on osoitus siitä, että Schröder rimpuilee nyt ennen kaikkea pelastaakseen oman maineensa. Hän ei halua jäädä historiaan lännen suuren erehdyksen takuumiehenä, vaikka juuri sellainen hän on.

Schröder on Putinin lähiystävä, ja hänen elämäntyönsä yksi osa on ollut kietoa Saksa energiariippuvuuteen Venäjästä. Schröder edisti Itämeren kaasuputkihanketta liittokanslerina toimiessaan, ja poliitikkouransa jälkeen hän alkoi nostaa palkkiota Nord Stream -yhtiöstä, sen jälkeen myös muista venäläisistä energiayhtiöistä.

Juuri tämä energiariippuvuus Venäjästä heikentää nyt EU:n mahdollisuutta eristää päivä toisensa jälkeen sotarikoksiin ja järkyttäviin tuhoihin Ukrainassa syyllistyvä Venäjä taloudellisesti kokonaan itsestään.

Saksan demarit ovat viime aikoina turhaan yrittäneet taivutella Schröderiä luopumaan tehtävistään Venäjän palveluksessa. Schröderin toimiston työntekijät ovat irtisanoutuneet ja yhteistyökumppanit ovat katkaisseet suhteensa häneen.

SPD:n puheenjohtaja Lars Klingbeil kommentoi torstaina Schröderin vierailua sanomalla, että kaikki apu sodan lopettamiseksi on tervetullutta. Se on pakotetun hyväntahtoinen tulkinta tilanteesta. Jos Schröder olisi ensin sanoutunut irti aiemmasta Venäjän-mielisyydestään ja eronnut palkkatöistään, hänen vierailunsa näyttäisi toiselta.

Vaikka Schröder on ollut Saksan demarien häpeäpilkku jo vuosia, hänelle näyttää olevan tärkeintä pitää päänsä.

Moni hänen aikalaisistaan ja hänen tapaansa Venäjälle töitä tehneistä entisistä poliitikoista on ollut nyt vain hiljaa, kuten Suomen entinen pääministeri Paavo Lipponen, joka toimi aiemmin Schröderin tavoin Nord Streamin lobbarina.

Esko Aho erosi tehtävistään Sberbankissa, mutta ei varsinaisesti myöntänyt virhearvioita suhteessa Venäjään.

Hiljaa on ollut myös Angela Merkel, joka ei 16-vuotisella liittokanslerikaudellaan myöntänyt EU:n ja Venäjän energiasuhteen poliittista luonnetta.

Schröder on omaa luokkaansa, hän ei ole ollut edes hiljaa. Tammikuussa hän syytti Ukrainaa ”sapelinkalistelusta”. Se kertoo hänen uskottavuudestaan rauhanneuvottelijana.

Vaikka hän on Moskovassa liikkeellä yksityishenkilönä, hänen suhteensa Putiniin on kipeä muistutus EU:ssa vallinneesta hyväuskoisuudesta Venäjää kohtaan.

Lue lisää: Esko Aho jätti venäläisen Sberbankin ja kertoo, miksi uskoo Venäjän romahtavan

Lue lisää: Angela Merkelin entinen neuvonantaja myöntää Saksan aliarvioineen Putinia: ”Olimme liian hyväuskoisia”

Lue lisää: Saksan entinen liitto­kansleri Gerhard Schröder laukoo taas Venäjää myötäileviä kommentteja: ”Toivon todellakin, että Ukrainassa lopetettaisiin sapelin­kalistelu”