Everstiluutnantti Jukka Heinänen ei usko, että Venäjän rahkeet riittävät maahyökkäykseen Ukrainan länsiosiin.

Ukrainan sodan kokonaiskuvaa on vaikea hahmottaa, koska uutisia Venäjän iskuista ja hyökkäyksistä ja toisaalta ukrainalaisten joukkojen kiivaasta vastarinnasta tulee jatkuvasti eri puolilta maata.

Mihin asiantuntija kiinnittää huomiota, kun Venäjän hyökkäys on siirtynyt kolmannelle viikolle?

”Nostaisin esille kolme asiaa”, sanoo everstiluutnantti Jukka Heinänen Maanpuolustuskorkeakoulusta, jossa hän johtaa strategian opetusryhmää sotataidon laitoksella.

”Ensimmäinen on Kiovan saartaminen, toinen on Mariupolin tilanne ja kolmantena läntisen Ukrainan pommitukset.”

Venäjä teki perjantaina ensimmäistä kertaa ilmaiskuja Länsi-Ukrainan kaupunkeihin Ivano-Frankivskiin ja Lutskiin. Tämä ei kuitenkaan merkitse, että Venäjä valmistelisi maahyökkäyksen laajentamista länteen.

”Venäjän maajoukoilla ei ainakaan tällä hetkellä ole riittävästi voimaa laajentaa sodankäyntiä länteen”, Heinänen sanoo. ”Arvioisin ilmaiskut niin, että Venäjä haluaa näyttää kykenevänsä toimimaan edes jollain tavalla koko Ukrainan alueella.”

Maayhteys lännestä itään on Ukrainalle elinehto. Heinänen ei usko, että Venäjä pystyisi lähitulevaisuudessa tätä elämänlankaa katkaisemaan.

”Se ei kyllä ole näköpiirissä lähipäivinä tai lähiviikkoina. Venäjän voima on sidottu [jo olemassaoleviin] rintamiin.”

Venäjän joukot näyttäisivät tiivistäneen otettaan Kiovan ympärillä. Perjantaina kerrottiin, kuinka Venäjä on hajauttanut valtavan sotilaskolonnansa ja ryhmittänyt joukkoja ja kalustoa Kiovan luoteispuolella.

Kiovan kohtalo on toinen seikka, johon everstiluutnantti Heinänen kiinnittää huomiota. Kiova on paitsi Ukrainan pääkaupunki myös suurin asutuskeskus, jossa ennen Venäjän hyökkäystä asui kolmisen miljoonaa ihmistä.

Kuinka lähellä täydellinen saarto on?

”En osaa sanoa, mikä se aikamääre olisi”, Heinänen sanoo.

”On aivan selkeää, että Venäjä pyrkii eristämään Kiovan ja luomaan painetta tavallaan poliittiselle ratkaisulle. Mutta on vielä hyvin epäselvää, onnistuuko Venäjä siinä tai onnistuuko se tunkeutumaan Kiovaan sisälle.”

Kolmas kohta everstiluutnantti Heinäsen listalla on Mariupol.

Etelä-Ukrainan rannikkokaupungissa Mariupolissa siviiliväestö kärsii päivä päivältä enemmän, ja sieltä on kantautunut tietoja ja valokuvia Venäjän iskujen uhrien hautaamisesta hätäisesti joukkohautoihin.

Mariupolilla on Venäjän näkökulmasta kahdellakin tapaa keskeinen merkitys, Heinänen sanoo.

Mariupolin hallinta takaa maayhteyden Krimin niemimaalta Itä-Ukrainaan ja Venäjälle.

”Myöskin Venäjä haluaa eristää Ukrainan mereltä päin, niin että siitä tulisi sisämaa.”

Näiden tavoitteiden vuoksi Venäjä on siis valmis maksamaan sen hinnan, että sadattuhannet siviilit kärsivät Mariupolissa silmittömästi. Eikä pelkästään Mariupolissa vaan muissakin Ukrainan kaupungeissa, Heinänen sanoo.

”Sotilaallisesti mietittynä: kun Venäjällä on voimaa rajoitetusti ja hyökkäys on edennyt näinkin huonosti eikä ole kykyä vallata kaupunkeja, niin sitten ne saarretaan.”

Voimavaroihin liittyy myös uutinen presidentti Vladimir Putinista, joka perjantaina Venäjän television lähetyksessä määräsi puolustusministeri Sergei Šoigun raportoimaan siitä, kuinka Venäjän länsirajoille voitaisiin tuoda lisää voimaa.

Onko Venäjällä resursseja lisätä joukkoja läntisillä rajoillaan, kun se on juuttunut täysimittaiseen sotaan Ukrainaa?

”Ilman liikekannallepanoa kyky vahventaa joukkoja on hyvin rajallinen”, everstiluutnantti Jukka Heinänen sanoo. ”Valtaosa siitä voimasta, mikä Venäjällä on tällä hetkellä oikeasti käytössä, on nyt kiinni Ukrainassa.”