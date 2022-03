Asiantuntijan mukaan voimalan perustekniikka on venäläisillä todennäköisesti hallussa. Hän kuitenkin arvioi, että voimalan käytössä he tarvitsisivat nykyisten työntekijöiden apua.

Venäläisjoukot ovat ilmoittaneet ukrainalaisen Zaporižžjan ydinvoimalan työntekijöille, että voimala kuuluisi nyt Venäjän valtion pääomistamalle Rosatomille.

Näin kertoi perjantaina uutistoimisto Reutersin mukaan Petro Kotin, Ukrainan valtiollisen ydinvoimayhtiön Energoatomin johtaja.

Kotinin mukaan kymmenen Rosatomin työntekijää, joista kaksi vanhempia insinöörejä, yritti päästä ydinvoimalan tiloihin ja ottaa haltuunsa sen toimintoja. Kotinin mukaan yritys epäonnistui.

”Alueella on noin 500 venäläissotilasta, joilla on automaattiaseet. Henkilökuntamme on henkisesti erittäin huonossa tilassa”, Kotin sanoi.

Venäläisen uutistoimisto Rian mukaan Rosatom sanoi lauantaina, että voimalaa johtavat ja käyttävät edelleen sen ukrainalaiset työntekijät. Ydinvoimalan alue on ollut venäläisten miehittämä sen jälkeen, kun pommitus sytytti 4. maaliskuuta voimalassa tulipalon.

Zaporižžjan ydinvoimala on tuotannoltaan Ukrainan ja samalla koko Euroopan suurin. Jos venäläiset saisivat laitoksen haltuunsa, osaisivatko he käyttää sitä?

Ydinvoimala on peräisin Neuvostoliiton ajalta ja sen tekniikka on venäläistä, muistuttaa apulaisjohtaja Tomi Routamo Säteilyturvakeskuksen (Stuk) ydinvoimalaitosten valvontaosastolta.

”Perustekniikka on heille varmasti hyvinkin tuttua”, Routamo sanoo.

Routamo arvioi, että venäläiset tarvitsisivat laitoksen käyttöön kuitenkin sen ukrainalaisten työntekijöiden apua. Voimalaitokset ovat periaatteessa samanlaisia, mutta vuosien saatossa paikallinen yhtiö on voinut tehdä omia ratkaisujaan.

Käytännössä Rosatomin täytyisi päästä ydinvoimalan valvomoihin ja laitoksen muihin tiloihin, jotta se voisi hallita voimalan toimintaa.

Alueella on kerrottu olevan paljon venäläissotilaita, ja koko Enerhodarin kaupunki on Ukrainan ydinvoimaviranomaisen mukaan Venäjän hallussa.

Routamon mukaan vaikka laitosalueelle päästäisiin, yleensä matkalla on useampia esteitä. Hän ei kuitenkaan tiedä, miten Ukrainassa on tällaiseen tilanteeseen varauduttu tai mitä Zaporižžjassa tapahtuu.

”Jos laitosalue on joka tapauksessa venäläisten hallussa, onko sillä valvomoon pääsyllä enää niin suurta merkitystä? Ei valvomossakaan pelkästään henkilökunta pysty operoimaan ilman muuta tukea.”

Routamon mielestä on ylipäätään kyseenalaista, mitä konkreettista hyötyä Venäjä saisi ydinvoimalan ottamisesta Rosatomin haltuun. Se saisi lähinnä vallan siihen, milloin ydinvoimala tuottaa sähköä.

Ukraina on irrottanut sähköverkkonsa Venäjän verkosta. Voimalan tuotannon kääntäminen venäläisten hyväksi ei onnistuisi käden käänteessä.

Jos Venäjä taas haluaisi katkaista voimalan sähköntuotannon, sillä on siihen muitakin keinoja. Se voi esimerkiksi iskeä voimalan ulkopuolella kulkeviin sähköverkkoihin.

”Muutenkin, sähköverkkoja operoidaan kokonaisuutena jostain muualta kuin sieltä laitokselta”, Routamo sanoo.

Zaporižžjan ydinvoimalassa on yhteensä kuusi reaktoria, joista vain kaksi on tällä hetkellä toiminnassa. Kahta parhaillaan korjataan ja kaksi on poissa käytöstä.