Turkmenistanissa on äänestetty presidentinvaaleissa, joissa valitaan seuraaja itsevaltaisesti maata hallinneelle Gurbanguly Berdymuhamedoville.

Voittajaksi yhdeksän ehdokkaan joukosta valittaneen diktaattorin 40-vuotias poika Serdar Berdymuhamedov, joka on luvannut jatkaa isänsä jalanjäljillä.

Viranomaisten mukaan äänestysprosentti oli yli 90 prosenttia, kun äänestyspaikat oli suljettu.

Berdymuhamedov on hallinnut maata viimeiset 15 vuotta. Viime kuussa 64-vuotias presidentti totesi, että maa tarvitsee ”nuoria johtajia” ja ilmoitti vaalien järjestämisestä.

Turkmenistan on entinen neuvostotasavalta, jossa on runsaasti muun muassa kaasuesiintymiä. Maa on yksi maailman eristyneimmistä valtioista.