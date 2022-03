”Haluamme vain, että tämä sota loppuisi. Mutta hintana ei saa olla itsenäisyyden menettäminen”, sanoi Lvivissä aamuyöllä pommisuojaan hakeutunut data-analyytikko Anatoli Vuets HS:lle.

Länsi-Ukrainassa sijaitsevassa Lvivin kaupungissa kuului räjähdyksiä noin aamukuudelta sunnuntaina. Kyseessä on ilmeisesti ensimmäinen kerta, kun Venäjän asevoimien epäillään iskeneen strategisesti merkittävään Lviviin tai sen tuntumaan.

HS:n majapaikalle kuului hieman aamukuuden jälkeen räjähdystä muistuttava jyrähdys. Sosiaalisessa mediassa ihmiset kertoivat kuulleensa useita räjähdyksiä Lvivissä tai sen lähistöllä.

Viranomaisten kerrotaan ilmoittaneen, että Venäjä on iskenyt ainakin kahdeksalla ohjuksella noin 50 kilometriä Lvivistä luoteeseen sijaitsevaan sotilaskoulutuskeskukseen. Se sijaitsee vain runsaan 20 kilometrin päässä Puolan rajasta.

Mahdollisista uhreista ei kerrottu heti. On epäselvää, onko iskuja ollut ilmoitettua enemmän.

Kyiv Independent -uutissivusto lainasi aiemmin paikallispoliitikkoa, jonka mukaan Venäjä olisi ampunut ohjuksia, joita Ukrainan ilmapuolustus olisi torjunut.

Runsaan 700 000 asukkaan Lvivissä annettiin ilmahälytys noin kello 3.30, ja se päättyi poikkeuksellisen pitkän ajan jälkeen vasta noin kello 6.35.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä Lviv on tärkein kauttakulkureitti Puolaan pyrkiville pakolaisille. Yli 2,5 miljoonaa ihmistä on paennut kaksi ja puoli viikkoa kestänyttä sotaa Ukrainasta.

It-yrityksen työntekijä Anastasia Tšerkasova, 29, ja data-analyytikko Anatoli Vuets, 34, hakivat verkkoa pommisuojan ovella varhain sunnuntaina.

Kyiv Independent kertoi yöllä, että ilmahälytyksiä oli annettu lähes kaikkialla Ukrainassa. Sivusto luetteli 27 kaupunkia tai aluetta, joissa Venäjän iskuja pelättiin: Kamatorskista Lviviin ja Harkovasta Odessaan.

HS:n toimittaja ja kuvaaja siirtyivät Lvivin keskustassa sijaitsevan majapaikkansa pommisuojaan, jonne tuli yhteensä nelisenkymmentä ihmistä.

Tunnelma Lvivissä on ollut hermostunut, sillä ilmahälytys on nyt annettu kolmena yönä peräkkäin ja Venäjä on parin viime päivän aikana tehnyt joitakin iskuja myös Länsi-Ukrainaan.

”Alussa hälytykset olivat 20–30 minuuttia, mutta nyt ne kestävät kaksi tuntia”, totesi 34-vuotias data-analyytikko Anatoli Vuets.

Hän sanoi, että ilmahälytykset väsyttävät ja pakottavat hänet nukkumaan päivisin. Vuets pakeni Ukrainan pääkaupungista Kiovasta Lviviin tyttöystävänsä ja äitinsä kanssa samana päivänä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta.

” Tämä on hirvittävää. Haluamme vain, että tämä sota loppuisi. Mutta hintana ei saa olla itsenäisyyden menettäminen”, Vuets sanoi.

Vuets kertoi, ettei häntä ole vielä kutsuttu asepalvelukseen ilmeisesti siksi, että hänellä ei ole minkäänlaista sotilaallista taustaa. Hän sanoi olevansa valmis rintamalle, jos hänet sinne kutsutaan.

Dimitri Kondratenko, 26, opiskeli ohjelmointia pommisuojassa aamuyöllä.

Kiovasta Lviviin oli paennut myös Dimitri Kondratenko, 26, joka opiskeli varhain sunnuntaina ohjelmointia pommisuojassa.

Hän kertoi paenneensa Kiovasta, kun räjähdykset tulivat aina vain lähemmäksi hänen asuinaluettaan.

Kondratenko kertoo miettineensä, pitäisikö hänenkin liittyä Ukrainan puolustustaisteluun.

”Tuntuu, etten haluaisi ampua. Ja minua pelottaa", mies totesi.

Adel-koira viihdyttää suloisuudellaan pommisuojaan hakeutuneita ihmisiä.