Yhdysvallat ja muut Naton jäsenmaat lähettävät Baltian maihin lisää sotilaita ja kalustoa. He haluavat, että se näkyy ja kuuluu, varsinkin Venäjälle. HS seurasi Crystal Arrow -harjoituksen päätöspäivää.

Ādaži / Latvia

Sotilastukikohdan harjoituskentällä on jo kevät. Puolalaisten sotilaiden taistelupanssarivaunu jyrähtää. Monta sekuntia myöhemmin sen ammus osuu jonnekin hyvin kauas ja räjähtää. Liettuasta saapuneet tanskalaiset F-16 -hävittäjät lentävät matalalta pään yli.

Perjantaina kaksi hieman suuria, lentäviä hyönteisiä muistuttavaa yhdysvaltalaista Apache AH-64 taisteluhelikopteria kiertelee hiekkakentän yllä niin, että kopterien aiheuttama ilmavirta heittää hiekkaa kentällä olevien hiuksiin, nenään ja silmiin.

Naton Crystal Arrow -taisteluharjoitus on päättymässä. 28. helmikuuta alkaneeseen harjoitukseen on osallistunut noin 2 800 sotilasta Naton tehostetun läsnäolon (EFP) taisteluosastoista. Taisteluosastot on sijoitettu Viroon, Latviaan, Liettuaan ja Puolaan.

Sattuipa tämä sopivasti.

Crystal Arrow on osa Naton laajempaa, vuosittain toistuvaa Saber Strike -nimistä harjoitusta, mutta vuosi 2022 on erilainen.

Aiempina harjoitusvuosina konkreettinen hyökkäys ei ole ollut näin lähellä. Ādažin sotilastukikohdasta on linnuntietä vain runsaat 700 kilometriä Ukrainaan. Taisteluosastot ovat suurempia kuin koskaan aiemmin, eikä Yhdysvaltojen sotilaita ole koskaan ollut näin paljon.

Yhdysvallat on ilmoittanut sotilaiden lähettämisestä useamman kerran. Helmikuun lopussa Yhdysvaltain puolustusministeriö tiedotti, että maa oli lähettänyt edeltävinä viikkoina Eurooppaan jo 15 000 sotilasta lisää. Tuolloin Yhdysvaltain sotilaita oli Euroopassa yli 90 000.

Tiedote julkaistiin samana päivänä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Lähetettyjen vahvistusten määriä on vaikea laskea. Tietoja on tullut tipoittain ainakin tammikuun alusta alkaen, jolloin Tanska ilmoitti lähettävänsä Baltian vahvistukseksi neljä hävittäjää ja yhden fregatin. Yhdysvalloista tulleet Apache AH-64 -taisteluhelikopterit saapuivat helmikuun lopulla. Yhteensä niitä on parikymmentä.

Apache-taisteluhelikopteri pöllytti hiekkaa harjoitukseen osallistuneiden päälle.

Tanskan ilmavoimien Liettuaan sijoitetut F-16 -hävittäjät lensivät näytösluontoisesti matalalla.

Sitten on sotilaita. Valtavasti sotilaita, ainakin kahdestakymmenestä Naton jäsenmaasta, ja lisää tulee. Jopa vajaan 400 000 asukkaan Islannilla on yhden työntekijän edustus taisteluosastossa Liettuassa.

Baltian maat liittyivät Natoon vuonna 2004. Nato on vastannut Baltian maiden ilmavalvonnasta jo useita vuosia, ja kansainväliset taisteluosastot ovat toimineet maissa jo pidempään. Latvian taisteluosastoa johtaa Kanada, Liettuan taisteluosastoa Saksa, Virossa Britannia ja Puolassa Yhdysvallat.

Kuluvana vuonna useampi Baltian maiden ministeri ja presidentti on ilmaissut ääneen huolensa siitä, että Vladimir Putinin johtaman Venäjän mielenkiinto ja uhkaavat etupiirivaatimukset voisivat Ukrainan jälkeen kohdistua seuraavaksi Baltiaan. Samalla he ovat toivoneet, että Yhdysvallat kasvattaisi Baltian-joukkojensa vahvuutta. Latvian presidentti on toivonut, että Yhdysvallat sijoittaisi joukkojaan Latviaan pysyvästi.

Ei taida mahtua, arvioi Yhdysvaltain asevoimien Stars and Stripes -lehti perjantaina. Jos Yhdysvallat aikoo tuoda Eurooppaan panssariyksiköitä, niiden pysyvään sijoittamiseen soveltuisivat paremmin Puola tai Romania.

Ainakin sotilaita Baltiaan mahtuu, ja Latviassa heidän läsnäolonsa näkyy jo. Sen huomaa heti saapuessaan pääkaupunki Riiassa sijaitsevaan bisneshotelliin: samaan hissiin nousee taisteluasuunsa pukeutunut Yhdysvaltojen maavoimien upseeri. Aulassa on neljä lisää, ja pian heidät noutaa Yhdysvaltain lähetystön auto.

Panssarivaunun miehistön jäsen kuuntelee ohjeita.

Puolan, Espanjan ja Slovakian asevoimat osallistuivat harjoitukseen.

Jotain on räjähtänyt.

Crystal Arrow -harjoituksen päättäjäispäivässä taisteluosastot esittäytyvät kuin messuilla ikään. Latviassa toimivien lähetystöjen suurlähettiläitä kiertelee sotilaiden ja median seassa harjoitusalueen kupeessa. Panssarivaunujen edessä on kyltit ja maiden liput.

Espanja on yksi yhdeksästä Naton Latvian-taisteluosastoon osallistuvasta maasta. Espanjan lipulla koristellun panssarivaunun luona päivystävät sotilaat kertovat olleensa Latviassa kolme kuukautta neljän kuukauden komennuksestaan. Ihan mahtavaa täällä on, vähän kylmät säät vain, he sanovat.

Yhdysvallat ei ole virallisesti Latvian-taisteluosaston osallistujavaltio, mutta harjoitusalueella näkyy myös Yhdysvaltojen tähtilippu.

Totta kai Yhdysvaltojen maavoimat ovat mukana. Eivät he Natosta mitenkään erillään toimi, sanoo HS:lle Latvian maavoimien yliluutnantti. Hänellä ei kuitenkaan ole lupaa kommentoida Yhdysvaltojen osuutta, Naton harjoitusta vain.

Naton Latvian-taisteluosaston komentaja Dan Richel.

”Nykytilanne auttaa muistamaan, miksi me olemme täällä ja harjoittelemme”, sanoo Latvian-taisteluosastoa johtava kanadalainen everstiluutnantti Dan Richel.

Taisteluosaston vahvuus Latviassa on Kanadan asevoimien suurin komennus ulkomailla. Torstaina 10. maaliskuuta kanadalaisia oli Naton päämajan ilmoituksen mukaan Latviassa 347.

”Valmiutemme on ollut korkea jo monta kuukautta. Harjoittelemme tietenkin säännöllisesti, mutta nyt tunnelma on hyvin keskittynyt”, Richel kuvailee.

Latvian puolustusvoimien komentaja Leonīds Kalniņš kertoo, että harjoituksessa on koeponnistettu joukkojen ketterää liikkuvuutta. Erilaisia taktiikoita pyritään kehittämään nopeasti, jotta vastustajan liikkeisiin voidaan vastata.

Latvian puolustusvoimien komentaja Leonīds Kalniņš.

”Liittolaisemme ovat vahvasti edustettuina tässä kansainvälisessä ympäristössä, jossa olemme testanneet liikkuvuutta voidaksemme siirtää joukkoja tarvittaessa lyhyessäkin ajassa”, komentaja Kalniņš kertoo medialle.

Tiistaina Ādažin tukikohtaan ja harjoitukseen olivat tutustumassa Espanjan pääministeri Pedro Sánchez, Kanadan pääministeri Justin Trudeau ja puolustusministeri Anita Arand sekä Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Trudeau lupasi Latviaan 130 sotilasta lisää, ja Sánchez on aiemmin luvannut Espanjan osuuteen 175 sotilaan vahvistuksen.

”Olemme täällä luomassa pelotetta keneen tahansa Naton jäsenmaahan kohdistuvan hyökkäyksen torjumiseksi, ja pelote on auttanut säilyttämään rauhan yli 70 vuotta”, pääsihteeri Stoltenberg sanoi tiistaina Ādažissa.

”Nyt me panostamme lähettääksemme entistä vahvemman viestin presidentti Putinille. Että hyökkäys yhtä jäsenmaata vastaan laukaisee vastauksen koko liitolta. Niinpä me olemme täällä suojataksemme jokaista tuumaa Latvian valtiosta, ja kaikista muista Nato-maista. Tämän pelotteen tarkoitus ei ole lietsoa hyökkäystä, vaan ehkäistä sotaa ja suojata rauhaa.”