Tuhannet syyrialaiset ovat värväytymässä Venäjän tueksi Ukrainan sotaan. Putin lupaa heille hyvän palkan osoittaakseen, ettei Venäjä ole yksin, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Hakala.

Huhut Venäjän aikeista värvätä syyrialaisia palkkasotilaita taisteluihin Ukrainaan saivat viikonvaihteessa vahvistusta sekä Moskovasta että Syyriasta. Venäjän asevoimien mukaan jo 16 000 Lähi-idän vapaaehtoista on ilmoittautunut halukkaaksi lähtemään sotimaan Ukrainaan venäläissotilaiden rinnalle.

Asiasta kertoi yhdysvaltalaisrahoitteinen uutiskanava Radio Svoboda. Sen mukaan presidentti Vladimir Putin allekirjoitti perjantaina määräyksen, joka sallii ulkomaalaisten taistelijoiden osallistumisen Venäjän ”erikoisoperaatioon Donbasin alueella”.

Venäjän puolustusministeriön alaisuudessa toimiva televisiokanava Tv Zvezda kertoi värväyskampanjasta lauantaina.

Ensimmäiset tiedot värväyksistä Syyriassa tulivat jo Venäjän hyökkäyksen alkupäivinä itäisessä Syyriassa toimivalta Deir Ezzor 24 -uutissivustolta. Tuolloisten tietojen mukaan Venäjä olisi tarjonnut puolen vuoden sopimusta ”vartiointitehtäviin” Ukrainassa. Palkaksi sivusto mainitsi 200–300 dollaria kertomatta, miltä ajalta summa maksettaisiin.

Brittilehti The Guardian kertoi perjantaina omien lähteidensä perusteella, että värväystä olisi tehty Syyrian hallituksen joukkojen riveissä ja kokeneimmille taistelijoille olisi luvattu 3 000 dollarin kuukausipalkkaa. Lisäksi tarjotaan jatkovärväytymismahdollisuutta, tukea haavoittuneiden ja kaatuneiden perheille sekä 50 000 dollarin bonusta, jos Venäjä voittaa sodan.

Der Ezzor 24 -sivusto kertoi sunnuntaina, että värväys on täydessä käynnissä Syyriassa. Ensimmäiset sopimuksen allekirjoittaneet ja yhteystietonsa jättäneet taistelijat kootaan sivuston mukaan viikon sisällä Venäjän Pohjois-Syyriassa isännöimään Hmeimimin lentotukikohtaan.

Yhdysvaltalainen talouslehti The Wall Street Journal kertoi syyrialaisten värväyksestä viikko sitten yhdysvaltalaisten tiedustelutietojen perusteella. Tuolloin asiantuntijat arvioivat, että syyrialaisista voisi olla hyötyä kokemuksensa vuoksi kaupunkisodassa ja erityisesti Kiovan valloittamisessa.

Toisenlaisia näkökantojakin esitettiin. Washingtonilainen tutkija Charles Lister arvioi The Wall Street Journalille, etteivät venäläiset pidä syyrialaisten kokemusta kovinkaan arvokkaana Ukrainassa.

”Syyrialaisten tuominen Ukrainaan on kuin marsilaisten tuominen kuuhun”, Lister kommentoi.

”He eivät puhu kieltä ja ympäristö on täysin erilainen.”

Putin antoi perjantaisessa kommentissaan selityksen värväykselle vertaamalla sitä Ukrainaan tulleisiin vapaaehtoistaistelijoihin. Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukraina on perustanut oman ”muukalaislegioonaansa” ja siihen olisi värväytynyt jo 20 000 vapaaehtoista.

Pohjoismaistakin vapaaehtoisia on lähtenyt runsaasti. Aikakauslehti The Timen mukaan norjalaisia olisi värväytynyt sotaan viime viikkoon mennessä jo 300. Ukrainan Helsingin-lähetystö ei kommentoinut suomalaisten vapaaehtoisten määrää HS:lle millään tavalla turvallisuussyihin vedoten.

Putinin lausunnon voi lukea niin, ettei värvättävien sotilaiden suora tuki hyökkäykselle ole niinkään tärkeää kuin liittolaisuuden osoittaminen. Putinin tavoite olisi siis ennen kaikkea osoittaa, ettei Venäjä taistele yksin koko muuta maailmaa vastaan vaan sillä on liittolaisiakin.

Sama saattaa päteä myös tietoihin, joiden mukaan Venäjä on pyytänyt Kiinalta aseellista apua Ukrainan sodan vuoksi. Brittilehti The Financial Timesin mukaan Venäjä esitti pyynnön Kiinalle jo hyökkäyksen ensimmäisellä viikolla eli ennen kuin hyökkäys kohtasi yllättävän sitkeää vastarintaa. Venäjä ja Kiina ovat kiistäneet avunpyynnön.

Ukrainan asevoimien maanantaisten tietojen mukaan Venäjä olisi menettänyt kolmatta viikkoa jatkuvissa taisteluissa yhteensä 374 panssarivaunua, 1 226 panssaroitua ajoneuvoa, 140 tykistöjärjestelmää, 34 ilmapuolustusjärjestelmää, 74 lentokonetta ja 86 helikopteria. Luvut ovat suuria, mutta vaikka ne pitäisivät paikkansa, eivät Venäjän aseet vielä lopussa ole.

Putin haluaa luultavasti Kiinan ottavan avoimesti kantaa sotaan asettumalla Venäjän tueksi. Poliittinen tuki on hänelle asekalustoa tärkeämpää.