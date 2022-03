HS alkaa julkaista Venäjältä kirjoitusten sarjaa, jossa seurataan, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan näkyy venäläisen suurkaupungin arjessa. Pietarista kirjoittaa toimittaja Mikhail, jonka oikeaa nimeä ei julkaista turvallisuussyistä.

Elämä Pietarissa on totisesti muuttunut kahden viime viikon aikana. Kahdesti, ainakin. Ensimmäisiä päiviä hyökkäyksen jälkeen varjostivat šokki ja tyrmistys.

Edes Vladimir Putinin kovimmat kannattajat eivät olleet varautuneet täysimittaiseen sotilasoperaatioon kaukana Luhanskin ja Donetskin rajoista. He eivät tienneet, kuinka reagoida. Nyt – lähes 20 päivää sodan alun jälkeen – tunnelma näyttää muuttuneen. Kuin jokainen olisi löytänyt paikkansa tässä sodassa: valinnut puolensa ja paikkansa.

Merkkejä sodan vastustamisesta näkyi Pietarissa “operaation” alussa paljon enemmän. Jäätyneen Karpovka-joen keskelle oli kirjoitettu lumeen valtavilla punaisilla kirjaimilla НЕТ ВОЙНЕ (ei sodalle), ja samat sanat näin suositun ruokalähettipalvelun työntekijän kirkkaankeltaisessa laukussa. Yhtäläinen viesti virtasi sosiaalisen median kuvissa.

Nyt yhtä avoimia pasifismin ilmauksia ei juuri näy. Mutta tuen osoituksia sotilas­operaatiolle nousee esiin.

Liikennettä Pietarissa. Auton ikkunassa Z.

Autot ovat aina olleet suosittu alusta mielipiteen tai kannan ilmaisuun Pietarissa. Ihmiset koristelevat autonsa lipuin juhlapäivinä ja käyttävät Zenitin värejä jalkapallojoukkueen voittaessa. Ei ole harvinaista nähdä autonikkunassa tämänkaltaisia lauseita: “Kultaseni! Kiitos että sinusta tuli poikani/tyttäreni äiti.”

Mutta suosituimmat ja pysyvimmät viestit koskevat toista maailmansotaa: ”Isoisä, kiitos voitosta.” Tai: ”1941–1945. Me pystymme siihen uudelleen!” Viimeisin viesti on puhuttelevin, sitä pitää vielä käsitellä.

Joissakin harvoissa autoissa näkee nyt Z-merkin. Sattumaa tai ei, nämä autot ovat enimmäkseen suuria ja kalliita katumaastureita. Ehkäpä, koska ne näyttävätkin hieman panssarivaunuilta? Olen nähnyt videon, jossa Z-kirjaimen rekkansa oveen pistäneen kuskin kimppuun käy joukko miehiä, mutta ei ole varmaa, johtuuko se juuri tuosta kirjaimesta.

Z-merkkejä, jatkettuna sanoiksi “Za МИР” (rauhan puolesta), on ollut joukko­liikenteessäkin. Yksityisen bussifirman johtaja määräsi tällaisen A4-paperin teipattavaksi linja-autoihin. Tulos vaihtelee. Jossain paperit ovat yhä jäljellä, osa on poistettu.

Pois revitty “Za МИР” -viesti.

”Tarrat ovat sisäpuolella, joten on helppoa repiä ne pois huomaamatta”, sanoo bussikuski nimeltä Mansur. ”Mutta minun bussissani eräs pitkä nuori mies teki sen näyttävästi ja äänekkäästi. Matkustajia ei ollut monta, mutta jokunen hurrasi hänelle. En halunnut häntä estää. Olen vain kuski enkä ole kotoisin täältä. En seuraa politiikkaa.”

Hänen kollegansa Vladimir myöntää itse ottaneensa Z-merkit pois ikkunoista, kun bussi ei ollut liikenteessä. ”En halua ajaa autoa, jossa on tuo merkki. Tämä sota on painajainen ja rikos. En halua tulla yhdistetyksi siihen mitenkään.”

Nousin itse yhteen bussiin matkatakseni metroasemalle. Sen ikkunassa luki Za МИР (Z rauhan puolesta), ja takapenkkiin oli kirjoitettu kynällä: НЕТ ВОЙНЕ (ei sodalle).

Linja-auton selkänojaan on kirjoitettu НЕТ ВОЙНЕ (ei sodalle).

Pietarin metro näyttää paikallisessa infrastruktuurissa Venäjän-myönteisimmältä. Z-merkit ovat eri tavoin esillä mainospaikoissa ja jopa Gostinyi Dvorin digitaalisessa metrokartassa. Jotkut metron työntekijöistä pitävät musta-oranssia Yrjönnauhaa, vaikka voitonpäivään – johon se yleensä yhdistetään – on lähes kaksi kuukautta.

Gostinyi Dvorin metroasema.

Metrokartta.

Sisällä metrovaunussa kaikki on tavanomaista. Matkustajat ovat syvällä äly­puhelimiensa syövereissä. Teinityttö vieressäni skrollaa läpi valkovenäläisen oppositio­media Nextan uutisvirtaa Instagramissa – on viimeinen päivä, kun Instagram vielä Venäjällä toimii. Näen raunioita, panssarivaunuja ja Volodymyr Zelenskyin hänen puhelimensa ruudulla.

Yhtäkkiä tyttö huomaa, että myös minun silmäni seuraavat hänen kännykkänsä ruutua. Hän kääntyy pelästyneen näköisenä, sulkee puhelimensa ja poistuu metrosta seuraavalla asemalla.

Lähelläni vaunussa on ihminen, joka herättää huomiota: noin 25-vuotias nainen, joka on lakannut kyntensä kelta-sinisiksi. Hänen nimensä on Svetlana, ja hän sanoo laittaneensa värit tarkoituksella. Hän antaa luvan kuvan ottamiseen ja jakamiseen, kunhan hänen kasvonsa eivät näy. Nainen ei ole kynsiprotestissaan yksin.

Svetlanan sinikeltaiset kynnet.

Helmikuun lopussa puhuin 66-vuotiaan ekonomistin kanssa. Hänen nimensä on Tatiana, ja hän työskentelee yhdessä Pietarin yliopistoista. Hän purskahti itkuun sanoessaan: ”Lapsia kuolee. He [hyökkääjät] ovat paholaisia. Tämä on todellinen helvetti.”

Pari päivää myöhemmin hän muutti miehensä kanssa Eurooppaan, jossa heillä on asunto. Ennen matkaa hän lakkasi kynsiinsä Ukrainan värit.