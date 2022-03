Kiinassa on menossa kiivain korona­epidemia sitten pandemian alun – Hongkong ajautui kaaokseen, mutta Manner-Kiina yrittää yhä pitää viruksen aisoissa

Manner-Kiinassa on kymmeniä miljoonia ihmisiä määrätty pysymään tautiryppäiden vuoksi kotonaan.

Peking

Jos maailmassa ei olisi kaikkea huomiota syövää sotaa, seuraisimme muun muassa Kiinan koronatilannetta.

Se on kiinnostavassa vaiheessa. Aiemmin hyvästä koronakurista tunnetussa Hongkongissa omikron lähti täysin viranomaisten käsistä. Manner-Kiinassakin on isoin epidemia kahteen vuoteen, eli sitten Wuhanissa tapahtuneen alkuryöpsäyksen jälkeen.

Kysymys kuuluu, pystyykö Manner-Kiina edelleen tukahduttamaan koronaviruspesäkkeet vai uhkaako sitä Hongkongin tie?

Tähän asti Manner-Kiina on onnistunut pitämään tautitapaukset hyvin vähäisinä sairastuneiden ja altistuneiden tehokkaalla eristämisellä ja jäljittämisellä. Kiinaan on päästetty vain vähän ihmisiä, ja tulijoilla on ollut viikkojen karanteeni.

Eilen maanantaina paikallisesti levinneitä tapauksia löytyi yli 5 000. Se on tietenkin eurooppalaisten silmiin todella vähän 1,4 miljardin ihmisen maassa, mutta Kiinassa se on kova ja nyt nopeasti nousussa oleva luku.

Hyvä uutinen on se, että neljä viidestä tapauksesta oli yhdessä maakunnassa, pohjoisessa Jilinissä, joka pantiin eristyksiin. Eristämisessä Kiina on ollut sangen hyvä, ainakin tuloksiltaan, sillä koronavirus on saatu eristyksillä aina nitistettyä.

Asukkaille eristykset ovat olleet välillä hyvinkin rankkoja. Ne ovat tarkoittaneet todella pitkiä aikoja kotona sisällä, huonoa pääsyä sairaanhoitoon ja joskus jopa pientä ruokapulaa. Kaikki positiivisen testin antaneet eristetään sairaaloihin tai vastaaviin paikkoihin, usein karuihin oloihin.

Huono uutinen on se, että tautia – deltaa ja omikronia – on pienemmissä määrin ympäri koko Kiinaa. Esimerkiksi Shanghaissa löydettiin maanantaina noin sata tapausta. Omikron leviää todella helposti, joten nyt testataan tosissaan Kiinan nollapolitiikan pitävyyttä.

Shenzhenin kaupungin 17 miljoonaa asukasta määrättiin viikonloppuna pysymään kotonaan, ja yli 20 miljoonan asukkaan Shanghaissa pantiin kiinni koulut ja huvitukset ja kaikki asukkaat testataan. Shanghaihin tulevat lennot ulkomailta ohjataan muihin Kiinan kaupunkeihin.

Yhteensä kymmeniä miljoonia ihmisiä eri puolilla Kiinaa on määrätty pysymään kotonaan.

Kiinan viranomaiset vakuuttavat saavansa tukahdutettua tämänkin ryöpsäyksen, mutta varoittavat tapausten määrän olevan vielä jonkun viikon nousussa. Tämä tarkoittanee kotikaranteeneja ja sulkuja vielä isolle joukolle kiinalaisia.

Kiinan johto on liittänyt maineensa ja kunniansa Kiinan kykyyn pitää virus aisoissa. Se on ylpeillyt sillä runsaasti sekä maailmalle että omalle kansalleen.

Niinpä Hongkongin viime aikainen katastrofaalinen koronaryöpsähdys on selvästi suututtanut Kiinaa. Hongkong autonominen, rajalla erotettu osa Manner-Kiinaa, mutta kuitenkin Kiinan osa.

Hongkongissa on ollut kymmeniä tuhansia koronatapauksia päivässä, ja sairaalat ovat täyttyneet yli äyräiden. Potilassänkyjä on ollut pitkin pihoja ja puistoja, ja potilailta on ollut lisähappi vähissä.

Lue lisää: Suomalaiset pakkaavat laukkujaan Hongkongissa, jossa omikron leviää ja taaperoikäisiäkin määrätään sairaalaan eristykseen

Hongkongin kuolinluku on ollut tämän epidemiapiikin aikaan korkea, mikä on johtunut paljolti siitä, että vanhin ikäryhmä on ollut huonosti rokotettu.

Manner-Kiinassa on käytössä vain kiinalaisia rokotteita, ja niiden tehoa verrattuna länsimaissa laajasti käytettyihin rokotteisiin on epäilty.

Manner-Kiinan ongelma on myös se, että sen sairaanhoito kestäisi olisi ison epidemian kourissa heikosti.

Koronatilanteen vuoksi matkustaminen Kiinan sisällä on vaikeaa. Osa tehtaista on nyt kiinni tai puoliteholla sulkujen ja toimitusvaikeuksien vuoksi.