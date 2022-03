Serdar Berdymuhamedovin isä hallitsi entistä neuvostotasavaltaa 15 vuotta.

Serdar Berdymuhamedov voitti Turkmenistanin presidentinvaalit. Kuva on elokuulta 2021.

Turkmenistania itsevaltaisesti hallinneen presidentin Gurbanguly Berdimuhamedovin poika on voittanut maan presidentinvaalit.

Asiasta ilmoittivat Turkmenistanin viranomaiset. Maan vaalikomitean mukaan 40-vuotias Serdar Berdymuhamedov voitti vaalit 73 prosentilla äänistä.

Hänen isänsä hallitsi maata 15 vuotta. Viime kuussa 64-vuotias presidentti totesi, että maa tarvitsee ”nuoria johtajia” ja ilmoitti vaalien järjestämisestä.

Turkmenistan on entinen neuvostotasavalta, jossa on runsaasti muun muassa kaasuesiintymiä. Maa on yksi maailman eristyneimmistä valtioista.