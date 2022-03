The New York Times: Venäjä käyttää Iskander-ohjuksissaan uudenlaista hämäysosaa

Ukrainasta on löytynyt 30-senttisiä ohjuksen osia, jotka kiinnostavat nyt myös lännen tiedustelua.

Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten mukaan Venäjä käyttää uutta ominaisuutta ohjuksissaan, joita se ampuu laajalti Ukrainaan.

The New York Times kertoo, että Venäjän lyhyen kantaman Iskander-M ballistisissa ohjuksissa on ominaisuus, jolla ohjus pystyy harhauttamaan Ukrainan ilmapuolustusta eli sen tutkia ja torjuntaohjuksia.

Ukrainasta on löytynyt Iskandereista irronneita noin 30 senttiä pitkiä, valkoisia ja oranssipyrstöisiä osia. Osat irtoavat varsinaisesta ohjuksesta sen lentäessä kohteeseensa, kun ohjus havaitsee olevansa vihollisen ilmatorjunnan kohteena.

Ominaisuus ei sinänsä ole uusi. Se on ollut olemassa jo vuosikymmeniä ydinohjuksissa, mutta nyt siitä on saatu todisteita myös lyhyen kantaman tavanomaisissa ohjuksissa, mikä kiinnostaa länsimaiden tiedusteluja.

Se myös selittää, miksi Ukrainen ilmapuolustus ei ole pystynyt estämään Venäjän ohjusiskuja.

The New York Timesille asiasta puhui nimetön sotilasviranomainen.

Osat pystyvät harhauttamaan ilmatorjuntaa lämpölähteellä, joka harhauttaa lämpöhakuisia ohjuksia ja elektroniikalla, joka hämää ohjusta seuraavia tutkajärjestelmiä.

Venäjä on laukonut lukuisia Iskander-M-ohjuksia omalta puoleltaan Ukrainaan. Sen kantama voi olla 500 kilometriä.

Lehden mukaan kuvia harhautusosista alkoi tulla sosiaaliseen mediaan pari viikkoa sitten, jolloin moni arveli, että ne olisivat olleet osia rypälepommeista.

Venäjällä on Iskandereita käytössään ilmeisesti ainakin Kaliningradissa ja Pietarin lähellä Lugassa. Länsi on vastannut niiden uhkaan muun muassa Patriot-ohjusjärjestelmillä. Sellaisen hankki muutama vuosi sitten esimerkiksi Ruotsi.