Venäjä ei ole saanut haltuunsa yhtäkään Ukrainan kymmenestä suurimmasta kaupungista. Satelliittikuvien perusteella on kuitenkin viitteitä siitä, että Venäjä asemoi joukkojaan uudestaan hyökätäkseen Kiovaan.

Kun Venäjä oli tiistaina käynyt 20 päivää hyökkäyssotaa Ukrainassa, sen joukot eivät olleet vieläkään edenneet Kiovan keskustaan.

Pääkaupungin luultiin olevan jo mennyttä, kun venäläisjoukot ottivat läheisen Hostomelin sotilaslentokentän haltuunsa sodan ensimmäisenä päivänä. Toisin on käynyt, vaikka rajut ohjusiskut ovat ravistelleet Kiovaa viime päivinä.

Tiistai-aamuna useita ihmisiä sai surmansa kerrostaloihin tehdyissä ilmaiskuissa. Myöhemmin Kiovaan julistettiin 35 tunnin ulkonaliikkumiskielto, jonka kerrottiin alkavan kello kahdeksan tiistai-iltana.

Asukkaat saavat liikkua ulkona tänä aikana ainoastaan pommisuojiin. Samantapainen kielto määrättiin Kiovaan pian sen jälkeen kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä lähes kolme viikkoa sitten.

Kyiv Independent -lehden toimittajan Illja Ponomarenkon mukaan kyseessä on merkki siitä, että Venäjä aikoo lähes varmasti yrittää voimakasta ”kumouksellista toimintaa” kaupungissa seuraavan kahden vuorokauden aikana.

Kyiv Independent kertoi viikonloppuna, että satelliittikuvien perusteella Venäjä on siirrellyt kalustoaan lähellä Hostomelin kenttää. Britannian puolustusministeriö on arvioinut, että Venäjä yrittää asemoida joukkonsa uudelleen hyökkäystä varten ja Kiova olisi todennäköisesti kohteena.

Pommitettua kerrostaloa sammutettiin tiistaina Kiovassa.

Pelastustyöntekijä lohdutti pommitetusta kerrostalosta evakuoitua asukasta Kiovassa tiistaina.

Venäjän joukot eivät ole saaneet haltuunsa yhtäkään Ukrainan kymmenestä suurimmasta kaupungista. Toisaalta Venäjä ei ole vielä iskenyt Kiovaan koko voimallaan, Britannian yleisradio BBC kirjoittaa.

BBC on haastatellut kahta ukrainalaiskenraalia, jotka kertovat, miksi Kiovan valtaaminen ei kuitenkaan käy leikiten. Kenraalit Andri Kryštšenko ja Serhi Knjazev sanovat, Kiovan kaupunkiympäristöstä on sekä hyötyä että haittaa puolustuksessa.

Kiova on useiden jokihaarojen halkoma kaupunki, ja sen valtaaminen pala kerrallaan olisi venäläisjoukoille hyvin vaikeaa. Toisaalta tämä tekee Kiovasta yhtä lailla vaikean puolustaa, ja pääkaupunki on altis ohjusiskuille.

Kryštšenko on myös Kiovan varapormestari. Hänen mukaansa kaupungissa sijaitsevia tehtaita on myös voitu hyödyntää erilaisten tukimateriaalien, kuten tiesulkujen ja hiekkasäkkien, valmistuksessa.

Knjazevin mukaan lähimmät Venäjän joukot sijaitsevat Irpinjoen toisella puolen noin 20 kilometriä Kiovan keskustasta. Ukrainalaisjoukot ovat kuitenkin tuhonneet strategiset sillat ja estävät venäläisiä pystyttämästä uusia.

The Washington Postin mukaan rintamalinja Irpinissä on pysynyt kaksi viikkoa kutakuinkin paikoillaan. Lehti kirjoittaa, että useiden asiantuntijoiden mukaan Venäjä yrittää jossakin vaiheessa Kiovan saartamista ja sinne hyökkäämistä mahdollisesti ilmaiskujen avustamana.

Ukraina taas on yrittänyt ostaa aikaa väsyttämällä Venäjän armeijaa, joka on ilmeisesti kärsinyt merkittäviä kalustotappioita. Lisäksi Venäjä on käynnistänyt värväyskampanjan Syyriassa ja väitetysti pyytänyt apua myös Kiinalta.

Aiemmin uutisissa paljon esillä ollut 64 kilometrin pituinen Venäjän sotilaskolonna oli pitkään pysähtyneenä Kiovaan johtavalle tielle. Kryštšenkon ja Knjatzevin mukaan ukrainalaisjoukot pakottivat saattueen hajoamaan, eikä se enää muodosta uhkaa.

Ihmisiä evakuoitiin Irpinistä viime viikon tiistaina. Joen yli menevä silta oli tuhoutunut.

Poliiseja ja asukkaita pommin aiheuttaman kuopan luona Kiovan ulkopuolella viime lauantaina.

Talon pihalle osuneen ohjuksen räjäyttämä kuoppa Osokorkyssä Kiovan alueella tiistaina.

Tiistaina uutisoitiin, että Puolan, Tšekin ja Slovenian, pääministerit matkaavat junalla Kiovaan tapaamaan Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä. Uutistoimisto Reutersin mukaan kyseessä on ensimmäinen valtiojohtajien vierailu Kiovaan sitten Venäjän hyökkäyksen.

Vierailua voidaan pitää melkoisena saavutuksena, jos Zelenskyi onnistuu isännöimään sen pommitetussa kaupungissa. Zelenskyi on jo noussut kansainväliseen sankarinmaineeseen, jota on siivittänyt hänen päätöksensä pysyä Kiovassa.