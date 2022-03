Kukaan kansainvälisen legioonan taistelijoista ei haavoittunut iskussa, sanoo legioonan norjalainen tiedottaja Damien Magrou.

30-vuotias suomalaismies joutui sunnuntaina aamuyöllä Ukrainassa keskelle Venäjän ilmaiskua. Hän luonnehti ohjusiskun alkuhetkeä sanoilla ”varoittamatta vitunmoine jysähdys”.

”Lähdin alusvaatteilla ilman kenkiä juoksemaan mettään”, mies kuvaili tilannetta Signal-viestissä, jonka hän lähetti HS:lle tiistaina.

Metsään juoksemisen jälkeen ohjuksia lensi miehen mukaan jatkuvasti yli.

”Repivää ääntä ja suuria räjähdyksiä”, hän viestitti.

Miehen henkilöllisyys on HS:n tiedossa, samoin kuin se, että hän on lähtenyt maaliskuun alussa kohti Ukrainaa vapaaehtoisena taistelijana.

Miehen kuvaus vastaa Javorivin tukikohtaan kohdistunutta massiivista iskua. Venäjä pommitti läntisessä Ukrainassa sijaitsevaa Javorivia sunnuntaina aamuyöllä lukuisilla risteilyohjuksilla.

Ukrainan viranomaisten mukaan iskussa kuoli ainakin 35 ja haavoittui 134 ihmistä. Venäjä on väittänyt kuolonuhrien määrää paljon suuremmaksi.

Javorivissa oli todennäköisesti muutama suomalainen vierastaistelija.

Eräs suomalaislähde kertoi HS:lle pojastaan, joka lähti maaliskuun alussa Ukrainaan taistelemaan ja on ilmeisesti ollut juuri Javorivissa. Poika taas on kertonut ainakin kahdesta muusta suomalaisesta, joiden kanssa hän on ollut tekemisissä.

Javorivin tukikohtaan on koottu ulkomailta tulleita taistelijoita ennen varsinaisille sotatoimialueille lähettämistä. Tuntuisi todennäköiseltä, että vierastaistelijoita olisi ollut myös sunnuntain uhrien joukossa.

Haavoittunutta sotilasta kiidätettiin hoitoon Javorivin sotilastukikohtaan tehdyn iskun jälkeen Ukrainassa sunnuntaina.

Ukrainan kansainvälisen legioonan tiedottaja Damien Magrou kertoo puhelimitse Ukrainasta, ettei kukaan legioonaan kuuluvista taistelijoista haavoittunut Javorivin iskussa.

”Tämä on tupla- ja triplavarmistettu asia”, norjalainen Magrou sanoo.

Kansainvälinen legioona on Ukrainan asevoimiin kuuluva joukko, johon kuuluu tuntematon määrä vierastaistelijoita. Joukossa on suomalaisia.

Magroulla ei ole valtuuksia kertoa operatiivisista seikoista kuten lukumääristä. Sen hän kuitenkin toteaa, että osa legioonan sotilaista on jo rintamalla.

Ukrainassa saattaa olla myös vierastaistelijoita, jotka osallistuvat sotaan jossain epävirallisemmassa joukossa kuin kansainvälisessä legioonassa. Tällöin he eivät Magroun mukaan kuitenkaan ole voineet olla Javorivissa, koska se on nimenomaan Ukrainan armeijan tukikohta.

Suomen viranomaisilla ei ole tiedossa Ukrainaan vapaaehtoisesti taistelemaan lähteneiden määrää, kerrotaan ulkoministeriöstä.

Matkustusilmoituksen tehneitä suomalaisia on Ukrainassa kolmisenkymmentä. Ulkoministeriöllä on tiedossa myös joitakin Ukrainassa olevia suomalaisia, jotka eivät ilmoitusta ole tehneet.