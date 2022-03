Putinilla on Niinistön mukaan Ukrainan suhteen neljä vaatimusta – vaatimuslista on niin epämääräinen, että siitä herää loputtomasti kysymyksiä

Niinistön kertoma Putinin vaatimusten lista herättää epäilyksen, ettei Venäjän presidentti ole valmis hyväksymään mitään tappioksi tulkittavaa Ukrainan sodassa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kävi perjantaina puhelinkeskustelun Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Niinistö esitti maanantaina uutiskanava CNN:n haastattelussa listan Putinin vaatimuksista, joiden toteutuessa hän voisi lopettaa hyökkäyksen Ukrainaan. Putinilla on Niinistön mukaan neljä vaatimusta. Kuinka realistisia ne ovat?

Putin haluaa tunnustuksen, että Krim on osa Venäjää

Vaatimus on luultavasti Putinin vaatimuksista helpoin, sillä Krimin niemimaa on ollut käytännössä Venäjän hallussa jo kahdeksan vuotta. Suurin osa ukrainalaisista oli kuitenkin ainakin ennen Venäjän hyökkäystä sitä mieltä, että Krim kuuluu yksiselitteisesti Ukrainalle. Kolmen viikon sotiminen tuskin on enemmistön kantaa lieventänyt, ehkä päinvastoin.

Suomen johto suostui talvisodan jälkeen Neuvostoliiton aluevaatimuksiin 105 sotapäivän jälkeen. Kansalle tämän sanelurauhan nieleminen oli vaikeaa. Vain diktaattori voi kävellä kansan enemmistön yli miten haluaa eikä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ole sellainen.

Ja vaikka sopuun Krimistä päästäisiinkin Venäjän ja Ukrainan välillä vaatisi aluejärjestely myös kansainvälisen tunnustuksen. Entä pitäisikö alueluovutuksesta järjestää kansanäänestys? Kuka siihen saisi osallistua? Pitäisikö Venäjän maksaa alueriistosta korvauksia?

Käytännön ongelmien lista olisi loputon. Mitä tehdään Krimiltä paenneiden ukrainalaisten omaisuudelle? Entä ulkomaiset sijoitukset? Hartwall myi Inkerman-viiniyhtiönsä lopulta venäläiselle liikemiehelle mutta oliko se reilu kauppa?

Olisiko Ukrainan kansalaisten paluumuutto mahdollinen? Entä Krimin tataarien omaisuus, joka on vanhempi ongelma ja oli osin ratkaisematta jo ennen Venäjän miehitystä 2014? Krim oli ennen kolmikielinen alue, jossa käytettiin sekä venäjää, ukrainaa että krimintataaria, taattaisiinko tämä jatkossa?

Pitäisikö alueella olla autonominen asema kuten sillä oli Ukrainan vallan aikana? Venäjän Krimin johtoon asettaman Sergei Aksjonovin kannatus oli ennen miehitystä mitätön, pitäisikö järjestää uudet vaalit? Kuka takaisi niiden rehellisyyden? Entä Ukrainasta riippuvainen vesihuolto, entä sähköverkot, entä alusten vapaa kulku Kertšinsalmessa? Ja niin edelleen.

Putin haluaa, että Donbas katsotaan osaksi Venäjää

Putinin vaatimus koskee Niinistön mukaan laajempaa aluetta kuin pelkkiä Itä-Ukrainan separatistialueita. Kuinka paljon laajempaa? Luultavasti vähintään Donetskin ja Luhanskin maakuntien alueita kokonaan mutta tuskin se riittäisi. Vähimmäisvaatimus olisi luultavasti näiden maakuntien lisäksi Hersonin alue. Näin Krim saisi maayhteyden nykyisen Manner-Ukrainan puolelle.

Pelkän Hersonin alueen väkiluku on yli miljoonan ja moni tekisi luultavasti saman ratkaisun kuin karjalaiset tekivät, eli lähtisi evakkoon. Uusia asukkaita tulisi myöhemmin Venäjän puolelta.

Väestönsiirrot toisen maailmansodan jälkeen eivät johtaneet sissisotaan tai terrorismiin Karjalassa, koska Suomen ja Neuvostoliiton välillä oli vahva rautaesirippu, kieliraja ja itänaapurissa totalitaarinen valvonta. Nyt Ukrainan uudelle rajalle voisi kuvitella jonkinlaista ”Minskin tulitaukolinjaa”, joka ei tekisi venäläisestä elämästä uuden rajan tuntumassa turvallista vielä aikoihin.

Putin haluaa, että Ukraina demilitarisoidaan

Niinistö ei avannut, mitä tämä käytännössä tarkoittaisi. Kirjaimellisesti ottaen se tarkoittaisi, ettei Venäjän alueriistojen jälkeen jäljelle jääneellä Ukrainalla olisi minkäänlaisia asevoimia. Vaatimus on mahdoton, koska se tarkoittaisi, että Venäjä voisi valloittaa loputkin Ukrainasta hetkellä millä tahansa. Tai kuka hyvänsä muukin voisi halutessaan niin tehdä.

Pariisin rauhansopimus vuonna 1947 asetti Suomen aseistautumiselle tiukat ehdot. Jotain tämänsuuntaista voisi kuvitella Putinin nyt ajattelevan.

Putin haluaa, että Ukrainasta tehdään puolueeton maa

Vaatimuksen mukaan Ukraina ei saisi liittyä sen paremmin Euroopan unioniin kuin sotilasliitto Natoonkaan. Ukrainan parlamentti päätti EU-jäsenyyden hakemisesta helmikuun 28. päivänä. Tämän hakemuksen mitätöimiseen kaiketi riittäisi, että Ukrainan parlamentti peruisi sen.

Päätös ei estäisi parlamenttia hyväksymästä koska tahansa uutta hakemusta eikä sitoisi seuraavaa parlamenttia. Riittäisikö Putinille, että puolueettomuus kirjattaisiin Ukrainan perustuslakiin? Mitä muuta hän sinne haluaisi? Vai pitäisikö Ukrainan puolueettomuudesta tehdä kansainvälinen sopimus? Kenen kanssa? Kysyttäisiinkö ukrainalaisilta mitään?

Onko Putin tosissaan?

Putinin vaatimukset ovat sen verran laajoja ja epämääräisiä, että ne kuulostavat enemmän ääneen ajattelulta kuin miltään valmiilta neuvottelutavoitteelta.

Ennen hyökkäystä Putin kyseenalaisti koko Ukrainan valtion olemassaolon. Hyökkäyksen laajamittaisuudesta voi päätellä, että hänen alkuperäinen tarkoituksensa oli lopettaa itsenäinen Ukraina joko liittämällä se Venäjään tai tekemällä siitä vasallivaltio.

Tyytyisikö Putin hyökkäyksen huonon alkumenestyksen vuoksi vähempään? Ehkä, muttei kovin paljon vähempään.

Neuvostoliitosta Yhdysvaltoihin 1978 paennut tohtori Leon Aron kirjoittaa viikko sitten The Washington Postissa julkaisemassaan mielipidekirjoituksessa, että Putin on sitoutunut ”aseelliseen patriotismiin” eikä mikään hänen tappiokseen tulkittava tule kysymykseen, sillä se olisi vaarallista Putinille itselleen.

Aron vetoaa historiaan. Krimin sodan tappiot 1853–1856 ennakoivat ”vapauttajatsaari” Aleksanteri II:n uudistuksia, Japanin-sodan tappiota 1904–1905 seurasi vuoden 1905 vallankumous, ensimmäisen maailmansodan katastrofi nosti valtaan bolševikit, Afganistanin sodasta 1979–1989 tuli ratkaiseva Mihail Gorbatšovin uudistuksille.

”Venäjän kansallinen perinne ei anna sotilaallisia tappioita anteeksi”, Aron kirjoittaa. ”Käytännössä jokainen merkittävä tappio on johtanut radikaaliin muutokseen.”

