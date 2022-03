Sota on patti­tilanteessa, arvioi asian­tuntija: Kartat näyttävät, mitä Ukrainassa on tähän mennessä tapahtunut

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan kerralla monesta suunnasta, mutta nopeat voitot ovat jääneet haaveeksi.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta, ja siitä lähtien sodan vaiheita on raportoitu sadoissa lehtijutuissa.

Vaihtuvia taisteluja ja piirityksiä seuratessa kokonaiskuvan muodostaminen voi tuntua vaikealta, varsinkin, jos Ukraina ei ollut ennen sotaa tuttu maa. Tässä jutussa kerrataan Venäjän hyökkäyksen eteneminen ja sodan nykyinen tilanne.

Tällä hetkellä Ukrainan sota vaikuttaa ajautuneen pääosin pattitilanteeseen, arvioi pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri.

Toverin mielestä Venäjällä on yhä edellytyksiä edetä Itä-Ukrainan Donbasissa laajentaen separatistialueita. Muualla sekä Venäjän että Ukrainan asevoimat pystyvät tekemään vain pieniä, vastapuolta kuluttavia hyökkäyksiä, hän sanoo.

”Kummallakaan ei taida nyt olla voimaa saada suuria voittoja.”

Pääkaupunki Kiova on Venäjälle tärkeä kohde

Venäjä valtasi heti hyökkäyksensä alussa lentokentän Hostomelissa Kiovasta luoteeseen erikoisjoukkojen ja ilmarynnäkköpataljoonan iskulla. Idea oli ottaa lentokenttä nopeasti haltuun ja lennättää Pihkovasta lisäjoukkoja sen kautta.

Isku meni pieleen, sillä Ukraina sai taisteltua kentän hallinnan takaisin. Jo matkalla sinne olleet Venäjän joukot joutuivat kääntymään muualle.

Satelliittikuvassa näkyy tulipaloja ja tuhoja Antonovin lentokentän kupeessa Hostomelissa Kiovan luoteispuolella viime viikon perjantaina.

Maahyökkäys alkoi Ukrainaan pohjoisrajalla Valko-Venäjän puolelta Dneprjoen molemmin puolin. Siellä Ukrainan rajat ovat lähimpänä Kiovaa.

Idempänä rajan yli Venäjältä Ukrainaan tuli Kiovaan tarkoitettuja joukkoja, mutta niiden matka pääkaupunkiin oli huomattavasti pidempi.

”Matkalla on myös useita ukrainalaisia kaupunkeja, jotka Venäjän joukot ovat joutuneet saartamaan. Ukrainalaiset pääsevät iskemään niistä jatkuvasti venäläisten selustaan.”

Venäjän tarkoitus oli mitä ilmeisimmin tunkeutua Kiovaan nopeasti, mutta tavoite ei toteutunut. Joukot ovat jääneet jumiin pääasiassa 20–30 kilometrin päähän kaupungista. Vain luoteessa osa on edennyt kiinni Kiovan esikaupunkialueisiin.

Toverin arvion mukaan Venäjän mahdollisuudet saartaa Kiova ovat toistaiseksi heikot, vaikka pääkaupunki on sodassa keskeinen kohde.

”Ukrainalaiset ovat ehtineet valmistautua Kiovan puolustamiseen, eikä venäläisillä ole riittävästi joukkoja”, Toveri sanoo.

”Venäjän huolto ja jopa asehuolto ovat pettäneet. Voi kestää viikkoja, että Venäjällä on valmius jatkaa hyökkäystä.”

Tällä välin Venäjän joukot yrittävät rikkoa Kiovan puolustusta ja kiovalaisten puolustustahtoa iskemällä ilmaiskuilla siviilikohteisiin.

Itäisen Harkovan uskottiin taipuvan helposti

Toinen Venäjän ensisijainen kohde hyökkäyksen alussa oli Ukrainan toiseksi suurin kaupunki Harkova. Toveri uskoo Venäjän arvioineen Harkovankin todellista helpommaksi kohteeksi.

”Harkova sijaitsee idässä Venäjän rajan tuntumassa ja siellä on paljon venäläisväestöä.”

Venäjän joukot ovat yrittäneet monta kertaa tunkeutua kaupunkiin, onnistumatta. Nyt joukot yrittävät vain saartaa kaupungin, mutta sekään ei ole toistaiseksi onnistunut.

Myös Harkovassa pommitetaan siviilikohteita ilmasta.

”Ilmaiskuja siviilikohteisiin vältetään aluksi, koska niiden jälkeen menetetään mahdollisuus saada kansa omalle puolelle. Mutta kun kaupungin valtaaminen ei onnistunut hyvällä niin sitten yritetään pahalla.”

Krimiltä lähteneet joukot onnistuivat saartamaan Mariupolin

Ukrainan kaakkoisosassa sijaitsevaan Mariupolin kaupunkiin Venäjä pääsi hyökkäämään kahdesta suunnasta: lännestä jo aiemmin valtaamaltaan Krimin niemimaalta ja idästä Donbasin separatistialueilta.

”Krimiltä lähtenyt hyökkäys on ainoa suunta, missä Venäjän joukot ovat saavuttaneet nopeasti menestystä”, Toveri sanoo.

Käytännössä Ukrainan eteläosa Asovanmeren rannasta Dneprjokeen on Venäjän hallussa.

Mariupolin kaupunki on saarrettu mutta ei vielä Venäjän hallussa.

”Katsotaan, miten pitkään Mariupolissa riittää tarvikkeita ja huoltoa.”

Idässä Venäjä on pyrkinyt sitomaan Ukrainan asevoimia taisteluun Donetskin ja Luhanskin separatistialueiden vanhalla tulitaukolinjalla. Alueella arvellaan olevan noin neljännes Ukrainan asevoimista.

”Nyt Venäjän joukot luultavasti yrittävät saarrostaa nuo joukot pohjoisesta Harkovan suunnasta ja etelästä Mariupolin suunnasta tulevilla joukoilla”, Toveri sanoo

”Näin he saisivat Itä-Ukrainan haltuunsa.”

Mustanmeren rantakaupunki Odessa on säästynyt

Toinen Krimiltä lähtenyt hyökkäys suuntasi luoteeseen kohti Hersonin ja Mykolajivin kaupunkeja.

Hersonin venäläiset pystyivät valtaamaan suhteellisen nopeasti, ja kaupungissa on jo pidätetty siviilijohtoa ja pystytetty huoltoreittejä etenevälle armeijalle.

”Joidenkin tietojen mukaan Venäjä olisi järjestämässä Hersonissa kansanäänestystä Venäjän vallasta. Se olisi tietenkin täyttä teatteria”, Toveri sanoo.

Nyt Venäjän joukot ovat siirtyneet taistelemaan Mykolajivin kaupungin ympärille, mutta ukrainalaiset ovat pitäneet kaupungin vielä hallussaan.

”Mykolajivin kaupunki olisi hyvä sillanpääasema hyökkäyksen suuntaamiseksi Odessaan”, Toveri sanoo.

Ukrainan sotilaita partioi Odessan ooppera- ja balettiteatterin edustalla torstaina.

Mustanmeren rantakaupunki Odessaan on toistaiseksi kohdistunut vain vähän suoria hyökkäyksiä.

”Venäjän merivoimat kyllä yrittävät sitoa ukrainalaisia myös mereltä päin, mutta Odessa on hyvin puolustettu rannalta. Venäjä ei pysty hyökkäämään sitä kautta nyt.”

Siviilit pakenevat rauhalliseen länteen

Turvaa hakevat ukrainalaiset ovat liikkuneet valtavina joukkoina kohti länttä Venäjän hyökättyä Ukrainaan pohjoisesta, idästä ja etelästä.

Ukrainasta on jo lähtenyt yli miljoona ihmistä, mutta kaikilla ei ole haluja tai mahdollisuutta lähteä kotimaastaan.

Suuri joukko siviilejä on paennut kaupungeista ja venäjän joukkojen tielle osuneista kylistä Ukrainan länsiosan maaseudulle, missä on rauhallisempaa. Myös Karpaattien vuoristoon on paennut ihmisiä.

”Mutta länteenkin tulee koko ajan ilmaiskuja ja ohjusiskuja, jolloin paetaan muualle, esimerkiksi Puolaan”, Toveri sanoo.

”Kun liikkeellä on miljoonia ihmisiä, niin majoitusta ja ruokaakaan ei välttämättä ole maaseudulla kaikille.”