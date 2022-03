Nyt pitää lähteä.

Se oli moskovalaisen Marian, 31, ensimmäinen reaktio uutislähetykseen, jossa Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti sodan Ukrainaa vastaan alkaneeksi. Putin kutsui sitä erikoisoperaatioksi, mutta Mariaa sananvalinta ei hämännyt.

”Olin aivan järkyttynyt ja šokissa, se oli absurdia”, hän kuvailee.

Maria ei esiinny jutussa nimellään, koska Venäjän poliittinen ilmapiiri on tulenarka. Uusi laki on tehnyt sodasta puhumisesta laitonta, eikä kukaan tiedä, millaisella kammalla sanomisia jälkikäteen tutkitaan.

Suomesta lähtöisin oleva Maria asuu miehensä ja lastensa kanssa Moskovan keskustassa. Kremlin hallintorakennukset sijaitsevat viereisellä asuinalueella, mutta hyvin toimeentulevan kansainvälisen perheen arjessa suurempi rooli on ollut kauniilla puistoilla, laadukkailla ravintoloilla, museoilla ja ikonisella ostoskeskus Tsumilla.

Kansainväliset merkkiliikkeet lähtivät Venäjältä sodan alettua. Fendin liike Moskovan ostoskeskus Tsumissa.

Luksusmerkki Pradan liike seisoo tyhjillään Moskovan ostoskeskus Tsumissa.

Asiakkaita ostoksilla Moskovassa viime lokakuussa.

Maria kertoo, ettei tavallisesti juuri välitä katsoa Venäjän tv-uutisia, mutta sodanjulistuksen aamuna paha aavistus takaraivossa sai avaamaan television.

Putin oli muutamaa päivää aiemmin tunnustanut Ukrainan separatistialueet. Silti suora sotilaallinen hyökkäys oli Marialle järkytys. Myös Marian esimies kehotti poistumaan Venäjältä ”välittömästi”.

”Laitoin ihan ensin äidille ja työmatkalla olleelle miehelleni viestiä. Mieheni halusi aluksi periaatteesta jäädä Venäjälle, mutta minä sanoin, että perheen turvallisuus tulee nyt ensin.”

Sunnuntaina perhe pakkasi matkalaukut.

HS:n haastatteluun Maria vastaa perheen kakkoskodista Keski-Euroopasta.

Hän toteaa, että perheen hyvin toimeentulevassa ja kansainvälisessä tuttavapiirissä Moskovassa sodan perustelut eivät löytäneet minkäänlaista vastakaikua. Kymmenet tuttavat ovat poistuneet Venäjältä tai suunnittelevat sitä.

”Hyökkäyksen alettua keskustelimme, mihin kukakin menee. Se oli tärkeä tukiverkko vaikealla hetkellä”, Maria kertoo.

Moskovan eliitti ja koulutettu keskiluokka tekivät lähtöpäätöksensä nopeasti rajojen sulkeutumisen pelossa. Niistä Marian tuttavista, joilla on perheessä muiden maiden kansalaisuuksia, valtaosa on lähtenyt Venäjältä.

HS on uutisoinut täysistä Allegro-junista, jotka tuovat venäläisiä Suomen kautta länteen.

Matkustajia saapui VR:n Allegro-junalla Pietarista Helsingin päärautatieasemalle maanantai-iltana 28. helmikuuta.

Moni varakkaampi venäläinen on lähtenyt Dubaihin, joka on suosittu venäläisten lomakohde. Sodan pitkittyessä ne, joilla on rahaa, voivat ostaa kultaisen viisumin ja jäädä. Maria kertoo tuntevansa kymmenisen Dubaihin lähtenyttä.

”Joillakin on voinut olla viisumi valmiina, mutta monet ovat nyt alkaneet hankkia niitä”, hän arvioi.

”Dubai on myös Istanbulin ohella suosittu solmukohta, jossa levähdetään ja jatketaan sitten muualle.”

Myös Armenia, Georgia ja Turkki ovat suosittuja kohteita, joihin on kulttuurisesti helppo lähteä. Armeniaan esimerkiksi pääsee Venäjän passilla, ja maassa saa pysyä 180 päivää ilman viisumia.

Loput Marian tuttavat ovat hajaantuneet maailmalle sen mukaan, mihin kullakin on viisumien, kansalaisuuden tai muiden suhteiden kautta pääsy. Osalla on kytköksiä Yhdysvaltoihin, osalla Sveitsiin. Yksi asuntoja Kreikassa vuokraava tuttava on kertonut majoittaneensa paljon venäläisiä.

Venäjältä paenneet tapasivat Plokhobar-baarissa Georgian pääkaupungissa Tbilisissä 5. maaliskuuta.

Vielä helmikuussa YK:n asuinyhdyskuntaohjelma nimesi Moskovan maailman kolmanneksi vauraimmaksi ja menestyneimmäksi kaupungiksi. Marian mukaan keskiluokan perusarki Moskovassa oli ”ihanaa”: täynnä kulttuuria, ravintoloita ja mielenkiintoisia kansainvälisiä ihmisiä. Kukaan ei ollut lähtemässä mihinkään.

Näille optimistisesti Venäjän tulevaisuuteen suhtautuneille kosmopoliiteille Putinin hyökkäys oli valtava yllätys – ja valtava pettymys. Kadut täyttyivät poliiseista, sosiaalinen elämä sulkeutui.

”Ihmiset eivät halua enää tukea tällaista yhteiskuntaa”, Maria toteaa.

”En tiedä, mitä perheellemme tapahtuu tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä arki Moskovassa on niin masentavaa, pelottavaa ja arvaamatonta, että en usko, että palaamme ainakaan lähiaikoina.”

Lukuja siitä, kuinka moni on päättänyt lähteä, ei vielä ole. Venäläismedia Village.ru kävi 2. maaliskuuta raportoimassa lähtijöistä Moskovassa Šeremetjevon lentokentällä.

Matkustaja tarkisti lähteviä lentoja Šeremetjevon lentokentällä Moskovassa 28. helmikuuta.

Lehden mukaan väkeä oli vähemmän kuin normaalisti, mutta niin oli lentojakin. Euroopan suljettua ilmatilansa venäläiskoneilta lentoja lähti lähinnä Armeniaan ja Georgiaan. Nämäkin lennot oli loppuunmyyty pitkäksi ajaksi.

Village.ru:n haastattelemista lähtijöistä kukaan ei suostunut kertomaan tarkasti, miksi tai miten pitkäksi ajaksi he olivat lähdössä. Haastateltavat muotoilevat sanansa tarkasti: ”Toistaiseksi”, ”katsotaan”, ”en tiedä onko tuollaiseen kysymykseen turvallista vastata”. Matkatavarat tosin antavat vihjeen: moni matkustaa nyt lemmikkiensä kanssa.

Yksi Armenian-lentoa odottava suostuu pohtimaan toimittajalle lähtijöiden syitä.

”Moskova on nyt turvallinen. Toivon, että useimmat Venäjän kaupungit ehkä raja-aluetta lukuun ottamatta ovat turvallisia. Mutta taloudellisesti ja poliittisesti kaikki on erittäin huonosti”, hän sanoo Village.ru:lle.

Tämäkään haastateltava ei kerro, miten pitkäksi ajaksi itse lähtee Venäjältä, mutta sanoo suoraan monien ystäviensä lähtevän lopullisesti.

Muu maailma janoaa sodanvastaisia puheenvuoroja niiltä venäläisiltä, jotka näkevät valtion propagandan läpi. Mutta hätkähdyttävän moni on hiljaa, jopa päätettyään lähteä pois maasta.

Yksi Venäjältä paennut vastasi HS:n haastattelupyyntöön suorasanaisesti: ”Tietenkään en kommentoi tätä! Sillä olisi seurauksensa, tässä maassa [Venäjällä] ei ole sananvapautta.”

Marian tuttavapiiristäkään kukaan ei toistaiseksi halua tai uskalla puhua medialle, vaikka joukossa on hyvin sanavalmiita ja normaalioloissa työnsäkin puolesta mediassa esiintyviä ihmisiä. Yritystoimintaan liittyvä järjestö, jonka toiminnassa Maria on mukana, aikoi aluksi julkaista vastalauseen sodalle. Ajatuksesta luovuttiin, koska riskejä oli mahdotonta arvioida. Yhden jäsenen tuttavan kotiin oli jo tehty kotietsintä.

”Ihmiset eivät halua kommentoida sotaa kiristyneen sananvapaustilanteen vuoksi. He pelkäävät, että saattavat joutua vaikka pidätetyksi.”

Maria ja hänen miehensä ovat expatteja eli muualta Venäjälle muuttaneita. Vaikka hekin joutuivat jättämään rakkaan kodin, jossa lapset ovat syntyneet, täysin venäläisille tuttaville tilanne on eri tavalla henkilökohtainen.

”Heille Venäjä merkitsee ainoaa kotia, rakasta ruokaa, maisemia. Suomalainen voi kuvitella mielessään, miltä tuntuu vaikka hengähtää tutussa kuusimetsässä”, hän sanoo.

”He eivät vielä tiedä, onko tämä joku parin viikon loma ulkomailla, vai pitääkö heidän aloittaa elämä kokonaan uudestaan muualla.”

Venäjällä myös lietsotaan vihaa lähtijöitä kohtaan ja heidät leimataan lännen kätyreiksi. Putin haukkui keskiviikkona kovin sanoin sotaa vastustavat oligarkit, joita Venäjän kansa ei hänen mukaansa tarvitse.

Siksi moni naamioi lähtönsä toistaiseksi tavalliseksi ulkomaanmatkaksi.

Esimerkiksi venäläisen pop-kulttuurin grande dame, Miljoona ruusua -kappaleen Venäjä-version laulaja Alla Pugatšova on poistunut perheineen Venäjältä, ja hänen miehensä koomikko Maksim Galkin jopa julkaisi sosiaalisessa mediassa mustan kuvan saatesanoilla ”ei sodalle”.

Laulaja Alla Pugatšova laulajan ja poliitikon Iosif Kobzonin hautajaisissa Moskovassa 2. syyskuuta 2018.

Kun fanit syyttivät Pugatšovaa pakenemisesta, hän ilmoitti olevansa vain lomalla.

”Ihmiset, jotka ovat lähteneet, eivät halua profiloitua venäjän vastapuolelle, jotta mahdollinen kotiinpaluu ei vaarannu”, Maria sanoo.

Monella Marian tuttavalla on yritystoimintaa Venäjällä. He keskittyvät nyt saamaan rahansa pois maasta ja pelastamaan sen, mitä pelastettavissa on. Pakotteet tekevät lähtemisestä vaikeaa: venäläiset pankkikortit eivät toimi ulkomailla, joten ennen lähtöä on keksittävä, miten elämä maksetaan perillä.

”Kryptovaluutta on yksi tapa, mutta pelko on, että nekin varat voidaan ehkä jäljittää ja jäädyttää.”

Kaikki yrittäjien omaisuus ei ole numeroina pankkitilillä vaan kiinni yrityksissä, kiinteistöissä ja tavaroissa, joiden arvo sulaa silmissä.

”Ruplan arvo on romahtanut, eivätkä venäläisyritykset tietenkään kiinnosta ulkomaisia sijoittajia enää pätkääkään. Normaalit exitit eli yrityksen myymiset ovat mahdottomia.”

Moskovan keskiluokan tilannearvio on Marian mukaan tällä hetkellä synkkä.

Expattien ja yrittäjien näkökulmasta Venäjä on aina edustanut suuria mahdollisuuksia ja suuria riskejä – ne kulkevat käsi kädessä. Nyt riskit realisoituivat.

Venäjän johto näyttää luulleen, että Ukraina taipuu parissa päivässä, ja sitten voidaan jo alkaa korjailla jälkiä. Sen sijaan sota jatkuu, ja Venäjä on menettänyt kansainvälisen asemansa.

”Talous sulkeutuu merkittävästi, ja tulevaisuudennäkymät ovat hyvin synkät. Siihen taloudelliseen todellisuuteen, johon kaupungeissa asuvat venäläiset ovat 20 viime vuoden aikana tottuneet, ei ole paluuta pitkään aikaan”, arvioi Venäjän talouteen erikoistunut Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko HS Vision haastattelussa.

Marian tuttavapiirissä ei uskota myöskään siihen, että Putin menettäisi valtansa.

”On syytä olettaa, että Venäjä ei tule vuosiin olemaan entisensä. Diplomaattisesti kukaan valtiojohtaja ei luota Putiniin”, hän sanoo.

”Ihmiset pelkäävät turvallisuutensa puolesta, mutta toinen suuri syy pois lähtemiseen on, että he eivät koe, että bisneksellä olisi enää tulevaisuutta Venäjällä.”