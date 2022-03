Miehen epäillään ampuneen kodittomia Washingtonissa ja New Yorkissa maaliskuussa. Kaksi uhreista kuoli.

Poliisi on pidättänyt tiistaiaamuna paikallista aikaa Yhdysvaltain Washingtonissa miehen, jonka epäillään ampuneen useita kodittomia ihmisiä. Asiasta kertoo New Yorkin poliisilaitos.

Miehen epäillään ampuneen viittä koditonta miestä New Yorkissa ja Washingtonissa. Kaksi heistä kuoli.

Ensimmäinen ampumatapaus oli 3. maaliskuuta, ja uhri selvisi.

Seuraavana päivänä poliisi löysi palavan teltan sisältä kuolleen miehen, jota oli ammuttu ja isketty veitsellä useita kertoja.

Tämän jälkeen ammuttiin vielä toinen mies ja haavoitettiin kahta muuta.

Epäillystä levitettiin julkisuuteen kuvia ja videoita ennen pidätystä. Yhdessä videossa epäillyn näköisen miehen nähtiin potkivan ja ampuvan koditonta.

Pidätykseen johtavista tiedoista luvattiin yhteensä 70 000 dollarin eli noin 64 000 euron palkkio.

The New York Timesin mukaan kyseessä on mielenterveydellisistä ongelmista sairaalahoidossa aikaisemmin ollut 30-vuotias mies.

Washingtonin ja New Yorkin pormestarit olivat ehtineet maanantaina pyytää kymmeniätuhansia kaduilla asuvia kodittomia etsimään suojapaikkaa.

Tämä aiheutti myös kriittisiä huomautuksia siitä, että Washington ja New York eivät ole pystyneet tarjoamaan riittävästi asumisjärjestelyjä ja suojapaikkoja kodittomille.

Viimeksi tammikuussa New Yorkissa ajettiin kodittomia kylmille kaduille metroasemilta, joihin monet hakeutuvat talvisin nukkumaan.

Elämä kadulla on turvatonta. Lokakuussa 2019 metalliputkea aseenaan käyttänyt mies tappoi neljä koditonta New Yorkissa ja jätti yhden kriittiseen tilaan, muistuttaa uutistoimisto AFP.