EU-ministerien vaarallinen matka voi hillitä Vladimir Putinia ainakin hetken, kirjoittaa ulkomaantoimittaja Vesa Sirén.

”Seikkailu Kiovassa, lähellä viheralueita, arkkitehtuuria ja kulttuuria.”

HS:n valokuvaaja ja tämä toimittaja hymähtelivät Venäjän hyökkäyksen alkupäivinä helmikuun lopulla univelkaisen väsyneesti Ramada Encore -hotellin mainokselle, kun saavuimme Mariupolista takaisin Kiovaan.

Mutta nyt mainos vaikuttaa kahden ensimmäisen sanan osalta yllättävän vetovoimaiselta, vaikka hyökkäys on vain kiihtynyt.

Niin monet vaikutusvaltaiset haluavat ”seikkailun Kiovassa”.

Tiistaina Ukrainan pahoin pommitettuun pääkaupunkiin suuntasivat junalla Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki ja varapääministeri Jarosław Kaczyński sekä Tšekin pääministeri Petr Fiala ja Slovenian pääministeri Janez Janša.

Morawiecki kertoi twiitissä, että Kiovassa tehdään nyt historiaa, kun vapaus taistelee tyranniaa vastaan. Hän vakuutti EU:n tukevan Ukrainaa.

Morawiecki teki perillä myös Facebook-päivityksen, jossa hän totesi, että maailma on menettänyt turvallisuudentunteensa ja viattomia ihmisiä kuolee. Siksi tämän tragedian on loputtava mahdollisimman pian.

Perille pääsyn vahvisti pian myös Ukrainan pääministeri twiitissään.

Vierailu ei ole riskitön, sillä ukrainalaisviranomaisten mukaan ainakin viisi kiovalaista kuoli tiistaina venäläisjoukkojen pommituksessa. Myös useita asuinrakennuksia vaurioitui.

Samalla Venäjän joukot kärsivät tappioita. Erityisen kovasti ovat kärsineet Venäjään kuuluvan Tšetšenian tasavallan itsevaltaisen johtajan Ramzan Kadyrovin lähettämät tšetšeenijoukot.

Kadyrov ylpeili itse tehneensä sunnuntaina oman seikkailun Kiovaan tai ainakin sen lähelle Hostomelin lentotukikohtaan, joskaan ei ollut täyttä varmuutta, onko Kadyrovin välittämä video todella Kiovan lähettyviltä.

Joka tapauksessa hän kehui olevansa jo hyvin lähellä Kiovaa ja pian entistä lähempänä.

Lue lisää: Putinin kontrolloima Tšetšenian Kadyrov väitti käyneensä Ukrainassa ja lupaa lisäjoukkoja, mutta näytöt ovat vähäiset – ”heitä on helpompi laittaa tykinruoaksi”

Kiovan asukkaista noin puolet on jättänyt kaupungin, mutta jäljellä on yhä ainakin yli 1,5 miljoonaa asukasta, uutistoimisto Reuters arvioi. He viettävät aikaa vuoroin asunnoissa ja pommisuojissa.

Tiistaina iltakahdeksalta Kiovaan julistettiin 35 tunnin ulkonaliikkumiskielto. Sen oletetaan helpottavan venäläisten etujoukkojen tunnistamista.

Kaiken tämän keskellä on huomattava saavutus, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi saa isännöityä EU-maiden pääministereitä ennakkosuunnitelmien mukaisesti.

Ainakin Zelenskyi esiintyi totutun itsevarmasti myöhään maanantaina. Hän tarjosi videoviestissään venäläisille hyökkääjille mahdollisuutta antautua.

EU-ministerien voisi olettaa toimivan vierailun aikana jonkinlaisina ihmiskilpinä, jos Venäjän joukot ja kurittomat tšetšeenitaistelijat ymmärtävät välttää ministerien kulkureittien pommitusta.

Hyökkäyksen aloittanut Venäjän presidentti Vladimir Putin tuskin haluaa EU-johtajien tappamisesta koituvaa riskiä sodan eskaloitumisesta.

Korkean tason vierailut viestittävät myös solidaarisuutta ja pitävät Kiovan siviilien hädän kansainvälisen yhteisön mielessä.

Siksi Kiovan pormestari, entinen raskaan sarjan nyrkkeilijä Vitali Klytško haluaa jatkossakin kaupunkiinsa korkea-arvoisia vieraita.

Vatikaani kertoi tiistaina saaneensa Kiovan pormestarin kutsun paaville.

Klytškon mukaan paavi Franciscuksen läsnäolo Kiovassa pelastaisi ihmishenkiä ja edistäisi rauhantekoa. Asiasta kertovat esimerkiksi uutistoimisto Reuters ja CNN.

Vastauksessaan pormestarille Vatikaani siteerasi paavin sunnuntaina antamaa lausuntoa, joka näytti tuomitsevan Venäjän hyökkäyksen.

"Mitkään strategiset syyt eivät oikeuta lasten ja viattomien sekä aseettomien siviilien tappamisen barbariaa. Tämä aseellinen aggressio ei ole hyväksyttävissä ja se on pysäytettävä ennen kuin kaupungit muuttuvat raunioiksi”, paavin viesti kuului.

Jo toissa viikonloppuna paavi totesi, että kyse ei ole ”vain sotilaallisesta operaatiosta” – jälleen viittaus Venäjän käyttämään terminologiaan – vaan sodasta, jonka seurauksena veri ja kyyneleet virtaavat vuolaina kuin joet.