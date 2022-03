Biden ei haluaisi tarjota sitä, mitä Zelenskyi on jo pitkään kipeimmin pyytänyt – tänään Ukrainan presidentti panee kaiken peliin

Ukrainan sankariksi noussut presidentti Volodymyr Zelenskyi puhuu keskiviikkona Yhdysvaltain kongressille. HS näyttää puheen suorana noin kello 15 alkaen.

Washington

Keskiviikkona Washingtonissa on edessä kiinnostava näytös, kun Ukrainan sankariksi noussut presidentti Volodymyr Zelenskyi puhuu Yhdysvaltain kongressille.

Panokset ovat kovat. Zelenskyi todennäköisesti käyttää tilaisuuden tavoitellakseen lisätukea maalleen, joka taistelee Venäjän hyökkäystä vastaan. Hänen keskeisimmät vaatimuksensa ovat olleet lentokieltoalueen asettaminen sekä sotilaskoneiden saaminen.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on toistuvasti torjunut vaatimuksen lentokieltoalueesta (no-fly zone), ja sen oletetaan olevan poissuljettu asia.

Sen sijaan hävittäjiin liittyvät kysymykset ovat harmaata aluetta, ja Valkoinen talo on myöntänyt hapuilleensa viestinnässään.

Tähän rakoon Zelenskyi todennäköisesti pyrkii kongressin valokeilassa iskemään.

Nato-maa Puola ehdotti maaliskuun alkupuolella järjestelyä, jossa se olisi siirtänyt omia MiG-29-hävittäjiään Yhdysvaltain sotilastukikohtaan Saksaan ja sieltä Ukrainaan.

Puola ei halunnut antaa hävittäjiä suoraan Ukrainaan, koska se ei halunnut yksin joutua Venäjän mahdollisen vastareaktion kohteeksi.

Yhdysvallat vastusti ajatusta, mutta ulkoministeri Antony Blinken antoi hetkellisesti haastattelussa ymmärtää, että USA olisi valmis tekemään asiassa yhteistyötä Puolan kanssa.

Pian puolustusministeriön lehdistöpäällikkö John Kirby kuitenkin linjasi, ettei Yhdysvallat pitänyt Puolan ehdotusta "kestävänä". Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Jen Psaki vetosi ristiriitaisessa viestinnässä kommunikaatiokatkokseen.

The Wall Street Journalin mukaan Biden itse halusi estää hävittäjien toimituksen vedoten sodan laajenemisen riskiin.

Erityisesti useat republikaanipoliitikot ovat moittineet päätöstä jättää Ukraina ilman sen pyytämiä hävittäjiä. Viime viikolla 42 republikaanisenaattoria julkaisi avoimen kirjeen, jossa he ilmaisivat tukensa sotilaskoneiden lähettämiselle Ukrainaan.

”On puhuttu tarpeeksi. Ihmisiä kuolee. Lähettäkää heille ne koneet, joita he tarvitsevat”, republikaanisenaattori Mitt Romney sanoi.

Myös useita demokraatteja on lisätuen takana.

Presidentti Biden joutuu siis keskiviikkona kovan paineen kohteeksi.

Zelenskyi on kerännyt merkittävän poliittisen pääoman – hän on voittanut lähes koko maailman puolelleen rohkealla johtajuudellaan sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti hyökkäyksen Ukrainaan.

"On harvinaista, että toisen valtion johtaja pääsee senaatin ja edustajainhuoneen yhteisistuntoon. Mutta hän on liittolainen, hyökkäyksen kohteena, puhumassa pommisuojasta. Tämä on täysin poikkeuksellista”, presidentti Barack Obaman vara-apulaisulkoministeri Joel Rubin luonnehti.

Yhdysvallat on liittolaisineen tietysti tehnyt jo paljon Ukrainan hyväksi. Venäjää vastaan on määrätty ennennäkemättömät pakotteet. Yhdysvallat kielsi öljyn ja kaasun tuonnin Venäjältä. Lehdistöpäällikkö Psaki muistutti puheen alla, että Yhdysvallat on jo myöntänyt Ukrainalle runsaasti sotilaallista apua.

Silti Biden on pidättäytynyt tarjoamasta sitä, mitä Zelenskyi on jo pitkään kipeimmin pyytänyt.

Viime kädessä Biden haluaisi pysyä kaukana sellaisesta avusta, joka voisi provosoida Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia ja johtaa sodan laajentumiseen Venäjän ja Nato-maiden välille. Se tietäisi kolmatta maailmansotaa, Biden on toistuvasti varoittanut.

Lentokieltoalueen perustamista pidetään epätodennäköisenä. Aluetta pitäisi valvoa, eli jonkun pitäisi ampua alas venäläiskoneet, jos ne rikkovat lentokieltoa ja lentävät Ukrainan yllä.

Käytännössä tämä "joku" olisi Nato tai Yhdysvallat. Kyseessä olisi sotilaallinen väliintulo, joka voisi johtaa Venäjän vastatoimiin.

Zelenskyin keskeisin liikkumavara löytyneekin hävittäjistä. Keskiviikkona hän panee kaiken ammattiesiintyjän kokemuksensa peliin saadakseen laajaa tukea toiveilleen.

Ja vaikka Zelenskyi ei saisi vaatimuksiaan läpi, hänen esiintymisellään on merkitystä. Sodan taloudelliset vaikutukset heijastuvat jo Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan.

Jos Zelenskyi onnistuu keskiviikon puheessaan, se saisi amerikkalaiset pitämään Ukrainan tukemista edelleen tärkeänä – hintojen nousun uhallakin.

HS näyttää Zelenskyin puheen kongressille suorana noin kello 15 alkaen.

Tiistaina Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui Kanadan parlamentille.

Lue lisää: Zelenskyi on vaatinut Ukrainan ylle lento­kielto­aluetta, mutta vaatimus on torjuttu lännessä jyrkästi: ”Se olisi sotilaallinen väliin­tulo”, sanoo ilma­sota­opin pää­opettaja Inka Niskanen