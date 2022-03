Piiritetystä ja pommitetusta Mariupolista on tullut maan­päällinen helvetti – ”Siviilien ja taistelijoiden ruumiita on jäänyt loukkuun raunioihin tai makaamaan ulos”

Tiistaina ainakin 20 000 ihmistä onnistui pakenemaan Mariupolista evakuointikäytävää pitkin. Punainen Risti kuvailee kaupungin inhimillistä kärsimystä ”suunnattomaksi”.

Ilmakuvassa näkyy tuhoutuneita asuinkerrostaloja Mariupolissa maanantaina. Kuva on peräisin sosiaalisesta mediasta.

Hävitys. Sitä on, kun ei ole enää mitään. Sellainen on nyt Mariupol.

Venäjän joukkojen kuun alussa saartamasta satamakaupungista on tullut Ukrainan sodan pahin kriisipesäke.

Ukrainalais­viranomaisten arvioiden mukaan noin 2 500 siviiliä on kuollut pommituksissa ja sadattuhannet ovat jääneet kaupunkiin jumiin. He ovat kipeästi ruuan ja veden tarpeessa.

Ukrainan sisäministeriöstä kerrottiin keskiviikkona, että noin 20 000 ihmistä onnistui tiistaina pakenemaan Mariupolista evakuointikäytävää pitkin. Paikallisviranomaisten mukaan noin 2 000 autoa on päässyt lähtemään piiritetystä kaupungista.

Suuntana monella on noin 250 kilometrin päässä sijaitseva Zaporižžjan kaupunki. Osa taittaa matkan särkyneestä tuulilasista tai ikkunoista piittaamatta.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen voinut hengittää viikkoihin”, sanoi Zaporižžjaan saapunut perheenisä Mykola uutistoimisto AFP:lle tiistaina.

Mariupolista paenneita ihmisiä saapui Zaporižžjaan tiistaina. Joidenkin autojen tuulilasit ja ikkunat olivat särkyneet.

Mariupolista tulleita evakoita ostoskeskuksen parkkipaikalla Zaporižžjassa tiistaina.

Turvallisten evakuointireittien perustaminen Ukrainaan on ollut vaikeaa, koska Venäjä on toistuvasti rikkonut sovittuja tulitaukoja. Ukrainan vara­pääministerin Iryna Vereštšukin mukaan on vielä epäselvää, voidaanko keskiviikkona avata humanitääristä käytävää ihmisten evakuointiin.

Tiistaina Zaporižžjaan päässyt Dmytro kertoi AFP:lle yrittäneensä perheineen pakoa Mariupolista kolmesti. Aiemmilla kerroilla aseistautuneet venäläisjoukot olivat käskeneet palata takaisin.

Dmytro sanoi, ettei voinut pestä käsiään kahteen viikkoon ja että mariupolilaiset joutuvat juomaan jokivettä. Hän kertoo joutuneensa myös varastamaan ruokaa kaupasta lapsilleen ja isovanhemmille.

Myös muut Mariupolista selviytyneet ukrainalaiset kertovat kansainvälisille medioille synkkiä tarinoita kaupungin olosuhteista.

57-vuotias Svitlana kertoo uutiskanava CNN:lle majoittaneensa kotiinsa 17 ihmistä ja valmistaneensa keittoa sadevedestä ollessaan vielä Mariupolissa. Hän ei olisi ensin halunnut lähteä kotoaan, mutta lopulta tilanne kävi kestämättömäksi.

”Poikani jäi Mariupoliin. Olen hänestä hyvin huolissani, mutta hän päätti jäädä. En saanut suostuteltua häntä lähtemään.”

34-vuotias Lidija puolestaan kertoo CNN:lle, että hänen perheensä pakomatkaa Mariupolista varjosti kuolemanpelko.

”Pysähdyimme useasti ja piilotimme lapset, koska lentokone lensi hyvin matalalla aivan yllämme. Pelkäsimme, että joutuisimme tulitetuiksi. Mutta enää ei ollut mahdollista jäädä kaupunkiin. Mariupol on nyt helvetti.”

Kansainvälisten kuvatoimistojen välittämissä kuvissa näkyy, kuinka räjähdykset ovat repineet kaupunkia ja sen asukkaiden elämää. Satelliittikuvat paljastavat ammottavat kraatterit jäätyneessä maassa.

Reutersin välittämässä yksityisen Maxar-yhtiön satelliittikuvassa näkyy vaurioituneita rakennuksia ja tummia kraattereita pellolla Mariupolin läntisellä puolella lauantaina.

Sota on vaatinut myös syntymättömiä uhreja.

Venäjän joukot pommittivat synnytyssairaalaa Mariupolissa viime viikolla. Uutiskuva paareilla makaavasta, raskaana olevasta naisesta levisi ympäri maailman. Myöhemmin uutisoitiin, että äiti ja hänen syntymätön lapsensa kuolivat.

Viikko sitten venäläisten pommit tuhosivat synnytyssairaalan Mariupolissa.

Kansainvälinen Punainen Risti varoitti sunnuntaina, että Mariupolia uhkaa ”kaikkein pahin skenaario”. Järjestö kuvaili inhimillisen kärsimyksen määrää ”suunnattomaksi”.

”Siviilien ja taistelijoiden ruumiita on jäänyt loukkuun raunioihin tai makaamaan ulos. Vammoja ja kroonisia, yleisesti heikentäviä sairauksia ei voida hoitaa”, tiedotteessa sanottiin.

Kaksi viikkoa sitten Mariupolista paennut pastori Serhi Kozyrkov kertoo BBC:lle, että suojissa on hyvin ahdasta, taudit leviävät, eikä ruokaa ole riittävästi.

”Ihmiset sairastuvat, koska on niin kylmä ja kaikki makaavat vieri vieressä.”

Noin kolme miljoonaa ihmistä on onnistunut pakenemaan Ukrainasta ulkomaille, Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) arvioi.

Unicefin mukaan noin puolet pakenijoista on alaikäisiä. Suurin osa ihmisistä, noin 1,8 miljoonaa, on paennut Puolaan.