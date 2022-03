Talebanin johtohahmot ovat kouluttaneet omia tyttäriään naapurimaissa – Se on voinut muuttaa hallinnon suhdetta koulutukseen

Taleban piti afganistanilaisia puoli vuotta jännityksessä sen suhteen, avataanko koulujen ovet tytöille. Talebanin johtohahmot ovat sen sijaan jo vuosien ajan kouluttaneet omia tyttäriään naapurimaissa, kirjoittaa HS:n toimittaja ja kuvaaja Kaisa Rautaheimo.

Viime syyskuussa sain Talebanin mediaedustajalta ääniviestin Whatsapp-numerooni. Afganistanin vallanvaihdosta oli kulunut muutamia viikkoja, ja olimme suunnittelemassa juttukeikkaa Kabuliin. Päästäksemme maahan tarvitsimme uusilta vallanpitäjiltä media-akkreditoinnin.

Saamassani viestissä korostetun kohtelias ääni toivotti meidät tervetulleeksi. Lähes täydellisellä englannin kielellä hän pyysi toimittamaan tarvittavat dokumentit.

Kopioimme passit, pressikortit ja viisumit. Ystävällinen ääni toimitti media-akkreditioinnin Whatsappiini ja lähetti loppuun ääniviestin: ”Stay blessed and have a pleasent journey to Afghanistan!”

Jokin on muuttunut.

Ennen valtaantuloaan Taleban teki iskuja toimittajia vastaan usean vuoden ajan.

Ääniviestissä huomiota herätti myös lähettäjän lähes täydellinen englannin kieli.

Ystävällisyyttä selittää se, että Talebanilla on tarve silottaa julkikuvaansa. Ulkomaiset toimittajat ovat siihen oiva väline. Paikallisia toimittajia kohtaan on oltu sitäkin julmempia.

Saamaani viesti kertoo myös muusta. Talebaniin johto on koulutetumpaa kuin 1990-luvulla.

Afghan Analyst Network -tutkimusjärjestö julkaisi helmikuussa raportin, joka paljasti miten Talebanin johtohahmojen suhde koulutukseen on muuttunut viime vuosina.

Raportti kertoo, että Talebanin johtohahmot lähettivät sekä tyttäriään että poikiaan koulunpenkille asuessaan vuosia maanpaossa Afganistanin naapurimaissa. Monet heistä myös itse kouluttautuivat.

Kyse ei ollut pelkästään uskonnollisista kouluista, vaan tavallisista kouluista, joissa opiskeltiin matematiikkaa, historiaa, englantia ja tietotekniikkaa.

Raportissa todetaan myös, että osa Talebanien tyttäristä jatkoi lukion jälkeen opintojaan yliopistossa.

Jotkut myös harkitsivat viime syksynä, tuovatko he perheitään heti takaisin Afganistaniin, koska lasten koulunkäynti voisi siitä kärsiä.

Talebanin kaapattua vallan elokuussa julkiset koulut ja yliopistot menivät kiinni. Syyskuussa uusi hallinto määräsi alakoulujen avautuvan kaikille, mutta yläkouluun toivotettiin tervetulleeksi vain pojat ja miesopettajat.

Yli 11-vuotiaiden tyttöjen koulunkäynnistä vaiettiin. Suurimmassa osassa maata tytöt pysyivät kotona koko syksyn ja odottivat.

Talebanin edustajien selitykset olivat epämääräisiä. Vedottiin islamiin, vedottiin afgaanikulttuuriin.

Afganistanin kansalle toiminta muistutti huolestuttavasti Talebanin edellisestä hallintokaudesta, jolloin koulut eivät koskaan auenneet tytöille.

Vuodenvaihteen jälkeen Talebanin kannanotoissa oli positiivisempi sävy.

Julkiset yliopistot määrättiin aukeavan helmikuussa kaikille seuraavin säännöin: tyttöjen ja poikien tulee opiskella erillisissä rakennuksissa, tyttöjen tulee pukeutua islamilaiseen huiviin, hijabiin, tyttöjä saa pääosin opettaa vain naiset ja opetuksen tulee perustua islamin perusperiaatteisiin.

Taleban-hallinto on myös luvannut, että 21. maaliskuuta aukeavat kaikki alakoulut ja yläkoulut sekä pojille että tytöille.

Vaikka koulut muodollisesti aukeaisivatkin, niiden toimintakyky herättää huolta.

Maassa on jo ennestään puute koulutetuista opettajista. Koulurakennuksia ei ole koskaan ollut tarpeeksi.

Nyt kumpaakin, opettajia ja rakennuksia, tarvitaan tuplamäärä – tytöille ja pojille omansa.

Afganistanilaisia huolestuttaa myös se, minkälaiseksi opetusohjelma muotoutuu: mitä tarkoittaa opetuksen perustuminen Talebanin tulkitsemaan islamiin?

Olennaista on, miten sitoutunut Taleban todella on toimimaan oman kansansa hyväksi ja antamaan heille samat mahdollisuudet, kuin he itse ovat Afganistanin naapurimaissa saaneet.