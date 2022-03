Ukrainan sodan tapahtumista ei voi tehdä kovin pitkälle meneviä päätelmiä Venäjän asevoimien kyvykkyydestä, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori Antti Paronen.

Venäjän aloittama laajamittainen hyökkäyssota Ukrainassa ei ole edennyt lähellekään alkuperäisten suunnitelmien mukaan ja suuria virheitä on tehty lähtöoletuksista alkaen, sanovat käytännössä kaikki länsimaiset asiantuntijat.

Viimeksi keskiviikkona Britannian puolustusministeriö arvioi, että Venäjän joukot etenevät vain vaivoin Ukrainan maastossa ja keskittyvät etenemään tieverkostoa pitkin. Erityisesti ukrainalaisten tuhoamat sillat ovat hidastaneet venäläisten etenemistä.

Ukrainan joukot ovat Britannian puolustusministeriön mukaan hyödyntäneet taitavasti Venäjän joukkojen kapeita hyökkäyskiiloja ja tehneet pitkälti tyhjiksi Venäjän joukkojen etenemisyritykset. Samalla Venäjän joukot ovat kärsineet raskaita tappioita.

Edellisen noin viikon aikana Venäjän joukot näyttävät keskittyneen enimmälti tykki-, ohjus- ja rakettitulen käyttämiseen, paljolti siviilikohteita vastaan. Eteneminen joitain Etelä-Ukrainan suuntia lukuun ottamatta näyttää olemattomalta.

Satelliitikuva etenevistä Venäjän joukoista lähellä Invankiviä Ukrainassa 28. helmikuuta.

Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori Antti Parosen mukaan Venäjän operaatiosta jo ensimmäisen taisteluviikon jälkeen nähtiin, että ”sota, missä nyt ollaan, ei ollut se sota, mihin venäläisten operaatio tähtäsi tai edes varautui”.

Paronen perustelee näkemystä sillä, että jopa 80 prosenttia Venäjän välittömän valmiuden joukoista eli ”hyvin karkeasti arvioiden 200 000 sotilasta” keskitettiin Ukrainan rajoille. Nämä lähtivät liikkeelle hyvin nopeasti lähes koko voimalla yhtä aikaa eri operaatiosuunnista, eikä keskitettyä voimaa nähty missään.

”Siinä lähdettiin tekemään nopeaa, kaappauksen omaista operaatiota.”

Sillä olisi joko hankittu uusia edellytyksiä pidemmälle etenevälle hyökkäykselle tai syösty hyvin nopeasti presidentti Volodymyr Zelenskyi ja hänen hallintonsa vallasta ja istutettu Kiovaan Venäjälle myötämielinen hallinto.

Kaappaus ei onnistunut, ja ”kolmen viikon jälkeen niitetään sitä satoa”, kun Venäjän joukot ympäri Ukrainaa näyttävät olevan jonkinlaisella operatiivisella tauolla.

Myös suurista logistiikkaongelmista raportoitiin varsinkin sodan alussa. Sadat kuvat ja videot hylätyistä venäläisistä panssarivaunuista ja muista ajoneuvoista kertovat isoista ongelmista joko logistiikassa, taistelutahdossa tai kummassakin.

Parosen mukaan sota Ukrainassa on osoittanut, että aiempi tieto venäläisten joukkojen huollon toimimisesta lähtökohtaisesti rautateiden kautta näyttää olevan yhä totta. Kumipyörillä huolto toimii vain verraten lyhyen matkaa, joitain kymmeniä kilometrejä.

”Merkittävimpiä taisteluita käydään siellä, missä on rautateiden solmukohtia. Ilman niitä hyökkäyksellä ei ole jatkotoimintaedellytyksiä.”

Toinen Parosen päätelmä kolmen viikon sotimisesta Venäjän asevoimien osalta on, että paljon puhuttu venäläisen sotataidon kaavamaisuus näyttää yhä pitävän jossain määrin paikkansa, vaikka yhtä paljon puhuttiin myös sen kehittymisestä Georgian, Syyrian ja Ukrainan aiemman sotimisen jälkeen.

”Kaavamaisuus näkyi Kiovan hyökkäyksessä, missä ensimmäisinä päivinä sinne syötettiin joukkoja ensimmäisten taistelusuunnitelmien mukaisesti ilman että joukkojen syöttämiselle oli selkeää perustetta. Aloitetta ei päästy tempaamaan itselle, puolustusta ei murrettu. Sen sijaan sinne mentiin todennäköisesti siksi, että alueellisten tai paikallisten komentajien alkuperäinen suunnitelma sanoi niin”, Paronen arvioi.

Pitemmälle meneviä päätelmiä Venäjän asevoimien kyvykkyydestä Ukrainan sota ei Parosen mielestä juuri tarjoa.

”Tämä on hyvin eri lailla alkanut sota kuin oletettaisiin silloin, kun puolustusvalmiudessa on pidemmälle ehtinyt joukko haittaamassa Venäjän hyökkäystä. Tulta käytettäisiin silloin enemmän, joukkoja olisi enemmän ja joukkojen keskitys olisi erilaista kuin nyt. Maahanlaskujoukkoja tuskin käytettäisiin siinä määrin kuin nyt on toistuvasti epäonnistuneesti käytetty.”

Kaiken kaikkiaan Venäjän kannalta ”moni sellainen asia, mikä vain on voinut mennä pieleen, on mennyt pieleen, vaikka jotain toki on saavutettu”.

Tuhottuja venäläisten ajoneuvoja Borodyankassa 3. maaliskuuta.

Venäjän asevoimissa aloitettiin vuoden 2008 Georgian sodan jälkeen suuret uudistukset. Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Jyri Lavikaisen mukaan oikeastaan kaikki tutkijat ovat pitäneet uudistuksia onnistuneina.

Venäjä on hankkinut kyvyn iskeä laajamittaisesti risteilyohjuksilla ja ballistisilla ohjuksilla, ilmapuolustukseen on panostettu, ja strategisia ydinaseita on modernisoitu valtavalla määrällä rahaa. "Ydinasetriadiin” panostaminen on myös Parosen mukaan ollut niin keskeistä, että parannuksia on varmasti saatu aikaan.

Maavoimien uudistamiseen rahaa sen sijaan ei ole samalla tavalla liiennyt. Silti sekin on saanut paljon uutta kalustoa. Samalla sotilaiden sosiaalista asemaa on pyritty kohottamaan.

Venäjä on siis panostanut valtavasti asevoimiensa uudistamiseen, mutta samaan aikaan poliittiselle järjestelmälle ei ole tehty mitään. Seuraus on ollut, että kaiken läpäisevä korruptio on ulottunut myös asevoimiin ja selittää osaltaan heikkoa menestystä Ukrainassa, Lavikainen sanoo.

On mahdotonta sanoa, kuinka paikkansa pitäviä ovat väitteet esimerkiksi Ukrainaan lähetettyjen joukkojen yli kymmenen vuotta vanhoista muonapakkauksista tai pimeänäkölaitteiden myymisestä pimeänä eteenpäin. Lisäksi Venäjän ex-ulkoministeri Andrei Kozyrev väitti, että iso osa sotilasbudjetista on vain varastettu ja sijoitettu megajahteihin Kyproksella.

Erilaisia tietoja ja väitteitä tihkuu kuitenkin niin paljon, että jotain perää niissä täytyy olla, Lavikainen sanoo. Myös varusmiesten läsnäolo Ukrainassa kertoo Lavikaisen mukaan todella syvällisestä korruptiosta.

”Asia ratkaistiin eri tietojen perusteella painostamalla varusmiehiä kirjoittamaan sopimukset, joilla heistä tehtiin hetkessä sopimussotilaita. Tämä on tyypillinen korruptoitunut tapa oikaista mutkat suoriksi niin että lain pykälät täyttyvät.”

Venäjän kannalta nyt käytävä sota on todennäköisesti tärkein sitten Neuvostoliiton hajoamisen, ja Venäjän hallinto joutui itse myöntämään, että kas, ”vahingossa” mukaan lähti myös varusmiehiä.

Toisin sanoen paperilla kaikki näyttää hyvältä, mutta todellisuus on ainakin osin jotain aivan muuta.

”Ukrainan sodassa on epäonnistunut paljon enemmän kuin operaation suunnittelu. Järjestelmä itsessään on epäonnistunut”, Lavikainen sanoo.

Antti Paronen on korruption osalta samoilla linjoilla: se riivaa venäläisiä asevoimia siinä missä koko hallintoa ja yrityselämää tavalla, jota länsimaissa ja ”arkipäivän korruptiosta vapaassa” yhteiskunnassa on mahdotonta ymmärtää tai edes kunnolla tiedostaa.

Venäjän asevoimien uudistukset ovat kuitenkin olleet niin laajoja edellisen 14 vuoden aikana ja konkreettisia uudistuksia on myös dokumentoitu siinä määrin, että olisi yksinkertaisesti väärin sanoa niiden kokonaan epäonnistuneen korruption takia, Paronen muistuttaa.

Entinen puolustusministeri Anatoli Serdjukov kuulusteluissa Moskovassa vuonna 2013.

Jotain kuitenkin kertoo se, että asevoimien uudistuksia alun perin vetänyt puolustusministeri Anatoli Serdjukov erotettiin vuonna 2012 – korruptioskandaalin takia. Hän jäi kiinni ratsiassa, joka tehtiin jopa sadan miljoonan dollarin kavalluksesta epäillyn puolustusministeriön omaisuudenhoito-osaston päällikön Jevgenija Vasiljevan asuntoon. Mediatietojen mukaan oven avasi Serdjukov. Salasuhde oli kestänyt jo jonkin aikaa. Erilliset kiinteistökauppakorruptiosyytteet Serdjukovia vastaan nostettiin vuonna 2013.

Alun perin Serdjukov nostettiin puolustusministeriksi nimenomaan taistelemaan asevoimien korruptiota ja tehottomuutta vastaan, ja tämä aiheutti jatkuvaa kitkaa.

Koska Venäjän hallinto on läpikotaisin korruptoitunut, ketä tahansa voi syyttää korruptiosta. Serdjukovin potkujen syynä saattoi siis itse asiassa olla nimenomaan liian hyvä työ korruptiota vastaan. Ehkä hän astui lopulta liian isojen varpaiden päälle. Näin asiaa spekuloi jo vuonna 2012 muun muassa Moskovan Carnegie-keskuksen tutkija Maria Lipman The New York Timesille.