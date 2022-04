HS seuraa Viestejä Ukrainasta -sarjassa Berliiniin Ukrainasta ilman vanhempia paenneita Petryšynin sisaruksia. Nuorimmilla käynnistyi etäkoulu, ja Ljubovin 16-vuotispäiviä vietettiin.

Berliini

Stressi ei ole enää niin jatkuvaa kuin heti pakomatkan jälkeen.

Kun tapasimme Olha Petryšynin, 22, ensimmäistä kertaa Berliinissä, Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan oli alle viikko aikaa. Silloin hän kertoi sydämen hakkaavan päivisin ja unen pakenevan öisin, koska uutiset Ukrainasta ja huoli kodista ja läheisistä eivät jätä rauhaan.

Uutisten seuraaminen ei ole vähentynyt, mutta välillä olo on myös helpompi.

Viime lauantaina Lviviä pommitettiin.

”Silloin olin superstressaantunut, kun kotikaupunkiin tuli viisi, kuusi ilmahälytystä saman päivän aikana. Joka kerta näen niistä ilmoitukset puhelimen ruudulla ja alan selvittää, mitä on tapahtunut”, hän kertoo.

Petryšyn lähti ilman vanhempia kolmen nuoremman sisaruksensa ja samanikäisen ystävänsä Hrystyna Soltysjakin kanssa heti sodan alettua Lvivistä Berliiniin, jossa hänellä oli Kiovan teknoklubeilta saatuja ystäviä.

Aluksi he asuivat ystäviensä luona, mutta alkoivat heti etsiä omaa asuntoa Berliinistä.

”En halua olla taakkana ystävilleni, vaikka he haluavatkin auttaa”, hän sanoo.

Petryšyn on kokenut tuskaa, joka on tuttua myös saksalaisille asunnonetsijöille Berliinissä. Vuokranantajat eivät usein edes vastaa viesteihin. Lopulta onni potkaisi, ja nyt viidellä nuorella naisella on kaksi väliaikaisasuntoa käytössään.

Hyvä uutinen on myös se, että nuorimpien sisarusten koulunkäynti jatkuu. Etäopetus omasta koulusta Lvivistä on käynnistynyt. 17-vuotiaalla Anna Petryšynillä ja 16-vuotiaalla Ljubov Petryšynillä on nyt etäkoulua joka päivä yhdeksästä kolmeen ja sen päälle vielä läksyt.

Kun on järkevää tekemistä, ei ehdi murehtia niin paljon. Annan ylioppilaskirjoitukset ovat kuitenkin vielä iso kysymysmerkki.

Ljubov vietti 16-vuotissyntymäpäiviään maaliskuussa. Silloin sisarusnelikko kävi brunssilla, kävelyllä ja mielenosoituksessa yhdessä. Illalla nautittiin vielä juhla-ateria, ja Ljubov sai lahjoja.

”Hänen suurin toiveensa ei kuitenkaan toteutunut, sillä se on päästä takaisin Ukrainaan. Hän kaipaa todella paljon kotikaupunkia ja ystäviä siellä.”

Olha Petryšyn kertoo, että heidän äitinsä muistuttelee opiskelun ja työn tärkeydestä. Sisaruksista vanhemmat ovat it-alalla töissä.

"Äiti sanoo aina, että pidä työpaikastasi kiinni. On niin paljon ukrainalaisia, joilla ei ole töitä tai mahdollisuutta tehdä etätyötä.”

Pian nuorten naisten Berliiniin saapumisen jälkeen kaupungin maineikkaat teknoklubit vapautuivat koronasuluista. Olha Petryšyn on käynyt kuitenkin vain kerran klubilla Berliinissä – asia, joka ennen sotaa kuului hänen elämäänsä.

”On tosi vaikeaa sallia itselleen sitä, tulee syyllinen olo. Toisaalta ajattelen, että ehkä voin tehdä jotain myös ihan itseni takia.”

Hän kertoo, että Lvivistä on saapunut Berliiniin niin paljon hänen ystäviään ja tuttaviaan, että olo on oikeastaan melkein kuin kotona.

Heti kaupunkiin saavuttuaan sisarukset alkoivat maalata tauluja ja askartella koruja berliiniläisen valokuvaajaystävänsä Julian Melzerin kanssa.

Taiteen tekemistä ja myymistä Ukrainan hyväksi he aikovat jatkaa. Ensimmäisessä näyttelyssä he keräsivät jo noin neljätuhatta euroa Ukrainan armeijan hyväksi.