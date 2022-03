Kouluissa opiskelijoiden on vastattava kysymyksiin kuten ”kuinka Venäjä auttoi Ukrainaa 1917” ja ”kuinka termiä ’kansanmurha’ voidaan käyttää kuvaamaan tilannetta Donbasissa”. Toisinajattelijat ovat ahtaalla.

Latinalaisten aakkosten Z-kirjain on valloittanut Venäjän julkista maisemaa vauhdilla jo yli kolmen viikon ajan. Venäjän sotilasajoneuvojen operaatiotunnuksena helmikuun 24. päivänä ensi kerran nähty Z on noussut tärkeimmäksi symboliksi Kremlin sotapropagandassa, joka alkoi samaan aikaan hyökkäyksen kanssa.

Tunnusten Z ja V käyttäminen ”Venäjän erikoisoperaatiota” tukevissa kannanotoissa alkoi sosiaalisessa mediassa. Venäjän suosituimpaan keskustelualustaan VKontakteen ilmestyi heti sodan alussa tuhansittain hakusanoja, joissa Z oli lisätty venäjänkieliseen sanaan. Suosittuja olivat #zarossiju (Venäjän puolesta) ja #zaprezidenta (presidentin puolesta) ja #zanaših eli ”meikäläisten puolesta”.

Z levisi pian verkon ulkopuolelle: julisteisiin, rakennusten seiniin, autoihin, busseihin ja juniin. Venäjällä juhlittiin perjantaina Krimin liittovaltioon liittämisen vuosipäivää, jolloin Z liehui kaikkialla ja ihmiset seisoivat tapahtumissa Z-muodostelmissa.

Sanomalehti Novaja Gazetan mukaan länsikirjain löytyi rintanappien lisäksi muun muassa murmanskilaisten kilpaporojen kyljestä ja jakutialaisen suurkanalan munaleimoista.

Kampanjan organisoi venäläisen verkkolehti Republicin mukaan Moskovan kaupunginhallinnon osana toimiva Dialog-yhdistys, joka toimii todellisuudessa presidentinhallinnon komennossa. Dialogin alueosastoista vastaava tytäryhdistys Dialog regiony on ohjeistanut Venäjän aluehallinnot käyttämään Z-kirjainta joka paikassa. Aluehallinnot ovat antaneet samat määräykset muun muassa hallinnon komennossa toimiville paikallislehdille.

Kun pikaiseksi arveltu sotaretki Ukrainaan alkoi venyä, ottivat Kremlin propagandistit kovemmat keinot käyttöön. Koulut ja yliopistot kautta maan ovat saaneet ohjeet ”tämänhetkisen tilanteen” selvittämisestä oppilaille. Määräysten mukaan korkeakoulujen on järjestettävä erityisiä ”kuraattoritunteja”, joissa opiskelijoille selvitetään, mitä sodasta tulee ajatella.

”Lyhyesti: meidän on mentävä mukaan propagandaan”, nimettömänä puhunut uralilaisen korkeakoulun opettaja kommentoi Republicille. Keskeisiin opetussisältöihin kuuluvat väitteet, joiden mukaan ”Natoon liittyessään Ukrainasta tulisi lännen sillanpääasema hyökkäykselle Venäjälle” ja ”voittomme ei ole helppo, mutta se on vääjäämätön”.

Oppituntien tueksi on laadittu oppimateriaalia, johon kuuluu muun muassa presidentti Vladimir Putinin heinäkuussa Kremlin verkkosivuilla julkaisema historiallinen kirjoitus. Sen luettuaan opiskelijoiden on vastattava sellaisiin avokysymyksiin kuten ”kuinka Venäjä auttoi Ukrainaa 1917” ja ”kuinka termiä ’kansanmurha’ voidaan käyttää kuvaamaan tilannetta Donbasissa”.

Oppituntien keskeinen viesti on varoittaa opiskelijoita osallistumasta rauhanmielenosoituksiin. Samalla opettajia on määrätty kokoamaan oppilaita sotaa puolustaviin tapahtumiin.

Asuntoloiden valot on tiettyinä aikoina neuvottu sytyttämään ja sammuttamaan siten, että ne muodostavat Z-kirjaimen. Z-kampanjoihin on liitetty usein määräys mielenilmauksen valokuvaamisesta ja valokuvan lähettämisestä määräyksen antajalle.

Yläasteikäisille on puolestaan oppitunneilla teroitettu, että Venäjän oli pakko ryhtyä sotaan nopeasti. Kolmen–neljän vuoden kuluttua Ukraina olisi muuten jo tarttunut ydinaseeseen, ”kuten presidentti Volodymyr Zelenskyi äskettäin ilmoitti”.

”Ensin ajattelin, että en rupea tällaiseen”, nimettömänä puhuva siperialainen opettaja kertoo Republicille. ”Mutta kun sotaa oli kulunut viikko, muutin mieltäni. Olen kysellyt tunneilla oppilailta, mitä he itse ajattelevat tästä ja mitä he pelkäävät.”

”Lapset puhuvat paljon siitä, että ovat peloissaan eivätkä tiedä, mitä tästä seuraa.”

Koulujen ja yliopistojen lisäksi propagandaa on levitetty muun muassa sairaaloissa ja päiväkodeissa. Kurganilaisen päiväkodin oppitunnin otsikoksi oli merkitty ”Venäjän etujen puolustamisen tärkeydestä”.

Propagandakampanja on saanut viime päivinä entistä aggressiivisempia sävyjä. Sosiaaliseen mediaan on ilmestynyt julkisten alojen työntekijöiden tekemiä videoviestejä, joissa he ilmoittavat kannattavansa sotaa.

Tällaisiin ilmoituksiin on varmasti syynsä. Brittilehti Financial Times kertoi perjantaina moskovalaisesta opettajasta Kamran Manaflystä, joka kertoi Instagramissa kieltäytyvänsä valtiollisesta propagandasta. Muutaman tunnin kuluttua tulivat rehtorin puhelu ja potkut.

Yhdysvaltain rahoittama Radio Free Europe puolestaan kertoi torstaina Novosibirskin kaupunginvaltuuston sitoutumattomasta jäsenestä Helga Pirogovasta, joka tuli tämän viikon istuntoon perinteinen ukrainalainen auringonkukkaseppele päässään ja tivasi Z-kampanjan kustannuksia. Valtuuston varapuheenjohtaja tuomitsi hänet ”kansallispetturiksi”, jonka paikka olisi pakkotyöleirillä.

Radio Free Europen mukaan kansallismieliset aktivistit ovat maalanneet Z-kirjaimia sotaa vastustaneiden opiskelijoiden kotioviin ainakin Pietarissa ja Moskovassa. Temput tuovat ikävästi mieleen 1930-luvun Saksan.