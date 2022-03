Ukrainan presidentin tiedettiin nostavan taistelumieltä Yhdysvaltain kongressissa odotetulla puheellaan – Venäjän kannalta vastapainoksi sopi ulkoministeri Sergei Lavrovin rauhoittelu rauhansopimuksen sanamuotojen ”viimeistelystä”, kirjoittaa ulkomaantoimittaja Vesa Sirén.

Kaksi mahdollisesti käänteentekevää asiaa tapahtui Ukrainan puolustustaistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan lähes peräkkäin keskiviikkona iltapäivällä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi piti pommitusten keskellä Kiovasta odotetun videopuheensa Yhdysvaltain kongressille, joka kuunteli sitä hartaana.

Puhe ei ehkä ollut aivan niin huikea kuin useista loistopuheistaan hyökkäyksen aikana tunnetulta Zelenskyiltä odotettiin.

Sen sijaan jopa taianomaiselta tuntui, kun Financial Times kertoi samoihin aikoihin kolmeen neuvottelulähteeseen vedoten, että Ukraina ja Venäjä olisivat päässeet rauhanneuvotteluissaan 15-kohtaisen ohjelman yksityiskohtiin.

Yksi lähde oli Zelenskyin keskeisiin neuvonantajiin kuulva Myhailo Polodjak. Hän kuitenkin ilmaisi Twitterissä vähän myöhemmin, että Financial Timesin julkaisema rauhansopimusluonnos edustaa yksinomaan Venäjän kantoja.

Mistä on kyse?

Venäjän johto pystyi tietysti ennakoimaan, että Zelenskyin puhe nostaa Yhdysvaltain kongressissa sotaisiakin mielialoja.

Kongressissa keskusteltiin puheen jälkeen jopa ”venäläisten tappamisen” tärkeydestä, jotta Ukraina voittaisi venäläiset hyökkääjät.

Näitä mielialoja tyynnyttämään sopi Venäjän kannalta hyvin, että maan ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan rauhanneuvotteluiden edenneen siihen, että ”joistakin sanamuodoista” ollaan Ukrainan kanssa jo ”lähellä yhteisymmärrystä”.

Myös vuoto rauhansopimuksen venäläispainotteisesta luonnoksesta sopi strategiaan erinomaisesti.

Samalla Venäjä kuitenkin jatkoi siviilikohteiden pommittamista, mikä Yhdysvaltain kongressissa tuomittiin useissa kommenteissa sotarikokseksi ja kansanmurhaksi.

Yhdysvaltain kongressi kuunteli keskiviikkona Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin puhetta.

Vaikka Zelenskyin puhe kongressille ei ollut hänen parhaitaan, näyttelijätaustainen presidentti on loistava esiintyjä.

Poliittinen nousu alkoi Kansan palvelija -televisiosarjasta, joka on jälleen nähtävillä Yle Areenassa.

Sarja on ukrainalainen versio tavallisesta jokamiehestä, joka nousee vallan huipulle. Ilmeisiä vertailukohtia ovat esimerkiksi elokuvat Mr. Smith Goes to Washington, Dave ja Uuno Turhapuro – Suomen tasavallan herra presidentti.

Zelenskyi teki presidentinvaaleissa tutusta tarinasta totta.

Näyttelijätaustaisia presidenttejä on riittänyt Ronald Reaganista Puolan Lech Kaczyńskiin, jolla on lapsinäyttelijän tausta.

Mutta Kaczyński ja Reagan eivät joutuneet presidenttinä pitämään puhetta tilanteessa, jossa omaa pääkaupunkia pommittaa aseistukseltaan ylivoimainen hyökkääjä.

Zelenskyi joutui tekemään senkin elämänsä tärkeimmässä roolissa.

Volodymyr Zelenskyi siteerasi puheessaan esimerkiksi Martin Luther Kingiä.

Puheessaan Zelenskyi muistutti Yhdysvaltoja siitä, kuinka Japani hyökkäsi Pearl Harboriin toisessa maailmansodassa ja kuinka terroristit tekivät tuhoisat iskunsa 11. syyskuuta 2001.

”Maamme kokee tätä nyt joka päivä, juuri nyt ja jokainen yö jo kolmen viikon ajan”, hän sanoi.

"Tällaista terroria Eurooppa ei ole nähnyt 80 vuoteen."

Zelenskyi vaati jälleen Yhdysvalloilta ja Nato-mailta lentokieltoaluetta Ukrainan ylle. Käytännössä se tarkoittaisi taistelutoimia venäläishävittäjien ja -ohjusten hävittämiseksi Ukrainan ilmatilasta ja sodan eskaloitumista kohti kolmatta maailmansotaa.

Mutta Zelenskyi muistutti myös, että auttaa voi monin tavoin: antamalla hävittäjiä, puolustusjärjestelmiä – koronavirusrokotteitakin.

Tähän monet kongressin jäsenet ensireaktioissaan vetosivat. Omia joukkoja ei edelleenkään tarvitse lähettää Ukrainaan. Yli puoluerajojen luvattiin kuitenkin lisää aseistusta Ukrainalle.

Volodymyr Zelenskyi piti tauon puheessaan, kun Yhdysvaltain kongressille näytettiin Venäjän hyökkäyksen aiheuttamia tuhoja ja Ukrainan siviilien kärsimystä.

Zelenskyin puhe taukosi hetkeksi koskettavaan videoesitykseen siviilien kärsimyksestä. Sen jälkeen hän toivoi Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin olevan maailman johtajana myös ”rauhan johtaja”.

Biden vahvisti pian Zelenskyin puheen jälkeen 800 miljoonan dollarin (noin 728 miljoonan euron) lisäapupaketin Ukrainaan.

Luvassa on esimerkiksi uusia pitkänkantaman ilmatorjuntajärjestelmiä sekä lennokkeja eli drooneja.

Hyvin todennäköisesti Zelenskyi pystyy nojaamaan Bideniin joissakin asioissa myös rauhanneuvottelujen edetessä.

Financial Timesin haastattelemien neuvottelulähteiden mukaan 15-kohtainen rauhansuunnitelma varmistaisi aselevon ja Venäjän vetäytymisen, jos Ukraina luopuu Nato-haaveistaan, rajoittaisi asevoimiensa suuruutta ja aseistusta ja lupaisi, ettei ota alueelleen ulkomaisia sotilastukikohtia.

Nämä todella näyttävät Venäjän listauksilta, kuten Zelenskyin avustaja Podoljak Twitterissä korjasi.

Hän muistutti, että Ukraina ei tässä vaiheessa vahvista omista vaatimuksistaan kuin tulitauon, Venäjän joukkojen vetäytymisen ja turvatakuiden saamisen useilta mailta. Financial Times mainitsi tässä yhteydessä Yhdysvallat, Britannian ja Turkin.

Ainakaan heti Podoljak ei kiistänyt Financial Timesin sitaattia, jonka mukaan muista asioista voitaisiin sopia, vaikka Venäjän jo vuonna 2014 valtaama Krimin niemimaa ja Venäjän tukemien separatistien tuolloin valtaamat alueet Itä-Ukrainassa jäisivät ”erikseen käsiteltäviksi”.

”Toistaiseksi keskustelemme vetäytymisestä alueilta, joihin on tunkeuduttu Venäjän sotilasoperaation käynnistyttyä 24. helmikuuta”, Podoljak muotoili FT:n mukaan.

On todennäköistä, että osittaiset vuodot neuvotteluista ovat myös tahallisia koepalloja.

Kun ajoimme yli 2 000 kilometriä Ukrainassa hyökkäyksen ensimmäisenä viikkona Mariupolista Kiovaan ja myöhemmin maan lounaisrajalle, kansalaisten maanpuolustustahto tuntui järisyttävän laajalta.

Maaseudulla siviilitkin kasasivat tiesulkuja ja vartioivat niitä metsästysaseillaan. Kaupungeissa puolustusministeriö ohjeisti siviilejä tekemään polttopulloja. Yhä uusia ihmisiä jonotti alueellisen puolustuksen joukkoihin saadakseen rynnäkkökivääreitä kotikorttelien puolustukseen.

Niinpä neuvottelijat voivat tarvita koepalloja julkisuudessa myös selvittääkseen mihin myönnytyksiin Ukrainan kansa on valmis taipumaan.

Ukrainan puolueettomuus osana rauhansopimusta on myös esillä.

Yhdysvaltain kongressiedustajilta kysyttiin heti Zelenskyin puheen jälkeen pitäisikö Ukrainan ryhtyä puolueettomaksi ”kuten Suomi oli kylmässä sodassa”.

Kysymys torjuttiin kohteliaasti vedoten siihen, että Ukraina päättää omista linjauksistaan.

Samaan aikaan Putinin tiedottaja Dmitri Peskov väläytti vaihtoehdoksi sitä, että Ukrainan status olisi ”kuin Itävallan tai Ruotsin”.

Tämän johdosta uutistoimisto AFP teki nopean vertailun Suomen, Ruotsin ja Itävallan puolueettomuudesta ja siitä, miten niiden asema on muovautunut kylmän sodan jälkeen.

Juuri nyt tuntuu kuitenkin tärkeimmältä, että neuvotteluja voitaisiin jatkaa kohti aselepoa.

Sillä varmaa on tällä hetkellä vain Venäjän pommituksista kärsivien siviilien sekä jo yli kolmen miljoonan pakolaisen kärsimyksen jatkuminen.

