Keskiviikkona Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vetosi Yhdysvaltojen kongressiin, jotta maa lähettäisi erityisesti ilmatorjunta-aseita Ukrainaan.

Yhdysvallat ilmoitti keskiviikkona tarjoavansa Ukrainalle lisää aseistusta puolustukseksi Venäjän hyökkäystä vastaan. Kalustosta kertoo muun muassa uutistoimisto AFP ja The Washington Post.

Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle S-300-ohjuspuolustusjärjestelmiä, joilla voi ampua lentokoneita kauempaa kuin Ukrainan nykyisellä ilmatorjuntakalustolla. Järjestelmän torjuntakyky yltää jopa noin 28 kilometrin korkeuteen.

Kyseessä on Neuvostoliitossa valmistettu asejärjestelmä, joita on entisillä Varsovan liiton jäsenmailla ja nykyisillä Nato-mailla, kuten Bulgarialla ja Slovakialla.

Yhdysvaltojen tarkoituksena on The Washington Postin mukaan tarjota Ukrainalle aseita ja asejärjestelmiä, joihin maan sotilailla on jo sopiva koulutus. Näin sotilaita ei tarvitsi kouluttaa niiden käyttöön kesken sodan, eikä ole olemassa suurempaa huolta, että yhdysvaltalaisia aseita päätyisi venäläisten käsiin.

Ukraina on pyytänyt myös muita Neuvostoliiton aikaisia aseita, kuten SA-7 Grail ja SA-8 Gecko ilmatorjuntaaseita ja -järjestelmiä. Näiden lisäksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pyysi keskiviikkona Yhdysvaltain kongressille pitämässään puheessaan hävittäjiä, jos ja kun lentokieltoalueen perustaminen Ukrainan ylle on mahdotonta.

”Minun pitää suojella taivastamme”, Zelenskyi sanoi ja pyysi kongressilta korkealle yltäviä ilmatorjunta-aseita ja -järjestelmiä.

Sotilaat käyttävät Stinger-ilmatorjuntaohjusta harjoituksissa Arabianmerellä vuonna 2019.

Yhdysvallat tarjoaa myös sata Switchblade-sotilaslennokkia, jotka ovat käytännössä lentäviä pommeja. Ne voi kauko-ohjata kameran avulla kohteeseen, jossa ne räjähtävät. Näin Ukraina voi iskeä esimerkiksi Venäjän panssarivaunuja vastaan ilman suoraa näköyhteyttä. Näitä pidetään myös parempina kuin Ukrainan nykyisiä ohjuksia, jotka hakeutuvat kohteeseen lämpösäteilyn perusteella.

Switchblade-lennokkeja on The Washington Postin mukaan tarjolla kahdenlaisia: kevyempi, noin 2,2 kilogrammaa painava versio voi lentää 15 minuuttia ja sitä voi kantaa repussa. Tämän version tehtävänä voi olla muun muassa vihollisjoukkojen liikkeiden seuranta.

Toinen, noin 22 kilogrammaa painava versio voi pysyä ilmassa jopa 40 minuuttia ja se tunnetaan myös ”maleksivana ohjuksena” tai vaanivana aseena, jota voidaan käyttää myös panssariajoneuvoja vastaan. Vastaavanlaisia lennokkeja käytettiin menestyksekkäästi muun muassa Armenian ja Azerbaidžanin välisessä sodassa.

Yhdysvallat ei ole ilmoittanut, kummanlaisia Switchbladeja se aikoo lähettää Ukrainaan, mutta ne ovat kuitenkin The Washington Postin mukaan kustannuksilta halvempia kuin muut Yhdysvaltojen käytössä olevan sotilaslennokit.

Yhdysvallat aikoo lähettää Ukrainalle myös 800 olalta ammuttavaa Stinger-ilmatorjuntaohjusta lisää.

Listalla on lisäksi muun muassa 7 000 muuta panssarintorjunta-asetta, tuhansia konekiväärejä, rynnäkkökiväärejä ja kranaatinheittimiä, 20 miljoonaa ammusta ja patruunaa sekä 25 000 kypärää ja muuta suojavarustetta.