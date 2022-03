Venäjä iski Mariupolin teatteriin, jonka edustalla luki isoin kirjaimin ”lapsia” – neljä viikkoa kestäneen hyökkäyksen aikana siviilikohteille on aiheutettu silmitöntä tuhoa

Venäjän hyökkäys on kestänyt nyt neljä viikkoa, mutta sotilaiden eteneminen näyttää seisahtuneen ”kaikilla rintamilla”. Kiovan pormestari kuitenkin varoittaa, että Venäjän joukot yrittävät yhä kiivaasti hyökätä pääkaupunkiin.

Venäjän neljättä viikkoa jatkunut hyökkäys Ukrainassa ei ole viime päivinä juurikaan edennyt maankamaralla, mutta ilmaiskut siviilikohteisiin kylvävät massiivista tuhoa.

Ukrainalaisten viranomaisten mukaan Venäjä pommitti keskiviikkona pommisuojaksi muutettua Mariupolin draamateatteria, jossa heidän mukaansa piileskeli satoja, jopa yli tuhat ihmistä.

”Pommisuoja kesti. Nyt raunioita siivotaan. Selviytyjiä on”, sanoi kaupungin hallinnon edustaja Petro Andruštšenko Reutersille puhelimitse torstaina. Hän ei kuitenkaan osannut sanoa, kuinka paljon uhreja isku oli vaatinut.

Paikallishallinnon edustaja Olga Stefanyšynan mukaan raunioista oli torstaina päivällä pelastettu 130 ihmistä, ukrainalainen uutistoimisto Unian kertoi.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba on jakanut Twitterissä kuvia tuhoutuneesta teatterirakennuksesta, joka aiemmin komeili puhtaanvalkoisena.

Teatterin pommitus on herättänyt paljon kansainvälistä huomiota, sillä rakennuksen molemmin puolin oli maahan kirjoitettu suurin kirjaimin venäjäksi deti eli ”lapsia”. Kirjaimet näkyivät vielä muutama päivä ennen pommitusta otetussa satelliittikuvassa.

Venäjä on kiistänyt pommittaneensa teatteria – tai ylipäänsä mitään siviilikohteita.

Kreml kommentoi torstaina, että Yhdysvallat on jo kauan pommittanut siviilikohteita ja käyttänyt ydinasetta toisessa maailmansodassa, joten sillä ei ole oikeutta läksyttää Venäjää.

Saarretun Mariupolin pommituksissa on kuollut viranomaisten mukaan yli 2 000 siviiliä. Todellista määrää on mahdotonta arvioida. Paikallisten mukaan ruumiita on jätetty ulos makaamaan.

Yksikään rakennus Mariupolissa ei ole säästynyt pommituksilta, sanoo kaupungin varapormestari Serhi Orlov Forbes-lehden ukrainankieliselle uutispalvelulle. Hänen mukaansa kaikki rakennukset ovat joko tuhoutuneet tai vaurioituneet.

Kaupunkiin ei saada nyt sähköä, ruokaa tai vettä. Ihmisten kerrotaan keräävän vettä lämmitys­järjestelmistä, akuista ja jopa lätäköistä.

Keskiviikkona viranomaisten mukaan ainakin 11 000 ihmistä pääsi pakenemaan kaupungista. Monet Mariupolin evakot yrittävät päästä Zaporižžjaan keskiseen Ukrainaan, mutta myös siellä tilanne on epävakaa.

Alueen kuvernööri kertoi Reutersin mukaan Venäjän tulittaneen keskiviikkona Mariupolista lähtenyttä autojonoa, minkä seurauksena viisi ihmistä haavoittui. Samana päivänä Venäjä myös pommitti kaupungin rautatieasemaa.

Myös Pohjois-Ukrainassa sijaiseva Tšernihivin kaupunki on joutunut intensiivisten pommitusten kohteeksi. Keskiviikkona kaupungissa tapahtui isku leipäjonoon.

Tšernihivin kuvernööri Vjatšeslav Tšaus sanoi torstaina, että ainakin 53 siviiliä oli kuollut siellä viimeisen vuorokauden aikana. Lukua ei ole pystytty vahvistamaan riippumattomista lähteistä.

Britannian sotilastiedustelun torstaisen tilannepäivityksen mukaan Venäjän hyökkäys on ”pitkälti pysähtynyt kaikilla rintamilla”. Kiovan pormestari Vitali Klytško sanoi kuitenkin Unianin mukaan, että miehittäjät eivät hellitä vaan yrittävät yhä sitkeästi hyökätä kaupunkiin.

Klytškon mukaan ainakin yksi ihminen kuoli ja kaksi haavoittui Darnytskyin alueella Kiovassa, kun Venäjä teki raketti-iskun asuinkerrostaloon.

Myös kaupungin kaakkois- ja luoteisosien lähiöt ovat raunioituneet raskaissa taisteluissa.